 На Луганщині ізолювали село через спалах коронавірусу

Про це заявив заступник начальника Нацполіції в Луганській області Юрій Слухаєнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Напередодні великодніх свят надійшла інформація щодо спалаху захворювання в цьому населеному пункті. Там зареєстровано 5 хворих. Комісія з протидії надзвичайній ситуації ухвалила рішення запровадити обмеження щодо вʼїзду та виїзду з Варварівки", - розповів Слухаєнко.
Він додав, що поліція встановила три блокпости на дорогах із покриттям, які ведуть до Варварівки. Також правоохоронці разом із місцевими перекопали ґрунтові дороги.
За словами Слухаєнка, заїжджати в село чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують село продовольством. Мешканці села мають залишатися вдома на самоізоляції.
там нищета полнейшая, живут одни старики, молодежь вся поуезжала.
украинцы, судя по комментам - главные враги сами себе. Столько ненависти и буллинга - лишь бы показали кого ненавидеть, и давай толпой ненавидеть. Таки же точно как и кацапы, ничем не отличаетесь.
церквей в тех местах нет. До ближайшей топать хз куда. Скорее всего поприезжали с заработков молодежь - их повыгоняли с работы на время карантина - вот и привезли заразу, в магазинах обычно общаются. за общую ручку взялись, общую воду попили - и все.
тоже по безвизу?