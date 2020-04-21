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 Суспільство
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 На Луганщині ізолювали село через спалах коронавірусу

У Луганській області обмежили в'їзд і виїзд із села Варварівка Кремінського району, де зафіксовано спалах коронавірусу. У селі зареєстровано 5 хворих на коронавірус.

Про це заявив заступник начальника Нацполіції в Луганській області Юрій Слухаєнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Напередодні великодніх свят надійшла інформація щодо спалаху захворювання в цьому населеному пункті. Там зареєстровано 5 хворих. Комісія з протидії надзвичайній ситуації ухвалила рішення запровадити обмеження щодо вʼїзду та виїзду з Варварівки", - розповів Слухаєнко.

Він додав, що поліція встановила три блокпости на дорогах із покриттям, які ведуть до Варварівки. Також правоохоронці разом із місцевими перекопали ґрунтові дороги.

За словами Слухаєнка, заїжджати в село чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують село продовольством. Мешканці села мають залишатися вдома на самоізоляції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190369
 
   
 Топ коментарі
 
Не иначе как в церкви селяне заразились, когда ложечку московского попа облизывали
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сходили в кацапскую секту сепары.
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В этом селе есть монастырь и село довольно зажиточное. Близость 3-х городов (Рубежное, Северодонецк и Лисичанск) позволяет жителям безбедно жить торговлей продукцией со своих участков. Сепарские настроения того края обусловлены якобы принадлежностью к казакам (не подтверждено их генеалогией).
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Не иначе как в церкви селяне заразились, когда ложечку московского попа облизывали
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в єтом селе нет церкви. До ближайшей церкви топать десяток километров - никто там этого делать не будет там не особо верующие живут.
там нищета полнейшая, живут одни старики, молодежь вся поуезжала.
украинцы, судя по комментам - главные враги сами себе. Столько ненависти и буллинга - лишь бы показали кого ненавидеть, и давай толпой ненавидеть. Таки же точно как и кацапы, ничем не отличаетесь.
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В этом селе есть монастырь и село довольно зажиточное. Близость 3-х городов (Рубежное, Северодонецк и Лисичанск) позволяет жителям безбедно жить торговлей продукцией со своих участков. Сепарские настроения того края обусловлены якобы принадлежностью к казакам (не подтверждено их генеалогией).
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Еще много лет назад многие из тех жителей (не все) ненавидели все украинское. Мне кажется , что мало что изменилось с тех пор , не смотря на те последние события в истории Украины , которые связаны с военным противостоянием с паскудной россией и которые должны были бы что то поменять в мировоззрении того населения. Много лет назад жил в тех краях , так что имею полное право на компетентное мнение...
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они такие же сепары как и вы, не больше ни меньше.
церквей в тех местах нет. До ближайшей топать хз куда. Скорее всего поприезжали с заработков молодежь - их повыгоняли с работы на время карантина - вот и привезли заразу, в магазинах обычно общаются. за общую ручку взялись, общую воду попили - и все.
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в кацапскую секту можно было и не ходить сидели бы дома, так нет же поперлись и без масок. Сепарня безмозглая, такая же как и по всей Украине.
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В этом селе есть монастырь и село довольно зажиточное. Близость 3-х городов (Рубежное, Северодонецк и Лисичанск) позволяет жителям безбедно жить торговлей продукцией со своих участков. Сепарские настроения того края обусловлены якобы принадлежностью к казакам (не подтверждено их генеалогией).
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Все гораздопроще. Сын приехал с заработков с Италии на похороны отца. Отец умер от онкологии. Были поминки. Дальше выводы делайте сами.
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интересно у них то откуда
тоже по безвизу?
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Теперь понятно почему ждали Пасху, что бы гудняевские попы выявили всех заболевших.
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Вот так и следует действовать,полностью изолировать села или кварталы в городах где есть очаг вируса а не изолировать всю страну.И организовывать для них палатки для изоляции на стадионах и площядях,благо что уже тепло, и врачей туда желающих запускать из всемья мерами предосторожности там же поселить и при зарплате в 250-500 тысяч без налогов.Думаб что такие врачи и медперсонал найдется и в Украине если нашлись и для Италии.
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вот так если бы вы делали с самого начала - не было бы эпидемии. Я офигел когда во время ситуации в Санжарах Аваков "ускокоил" - чо вы кипишуете, в Украину за это время въехал 3 тыс человек из разных стран. тут-то я и понял что эпидемии в стране не избежать.
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Да у нас всегда полумеры,одну партию сажают в эти Санжары для показухи,тем более что нигде небыло озвучено как закончилась эта обСерация,пока десятки тысяч везжало безпрепятственно в страну.
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Из лбычного сезоного грипа делают страшилку. Это шо вывоз молока гаплык ? Подробней сколько лет как себя чуствуют. А то охота на ведьм средневековая. Клеймо ставят и издеваются. Да раньше в школе больше от грипа болели. Целенаправленная паника. Вся власть громадам. Или эти клоуны сделают из нас быдло на привязи.
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Как говорится: "Ковид нас рассудит!" Подцепишь - поверишь.
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Це віруни МПвУ . Я б їх навіть в статистику не вносив . Бо упороті і підлі .
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А в середині церкви ікона "Невінно убієвшєй сєм'є государя імпєратора Всієї Русі"
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