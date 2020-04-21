 Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів. На це Київ з міського бюджету виділив майже 10 млн 800 тис. гривень. Таким чином, лікарі за березень отримають загалом від 30 тис. до 50 тис. гривень, медсестри – 25-30 тис. і молодший медичний персонал – 20-25 тис. гривень", - сказав Кличко.
У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям - 17 тис. гривень, медичним сестрам – 13 тис. гривень, молодшом медичному персоналу – 11 тис.
За словами мера Києва, працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Для цього місто додатково виділило 12 400 тис. грн.
Так, в середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9800 гривень, фельдшери – 5500, а санітари - 1900 гривень.
Також департамент охорони здоров'я КМДА закуповує за кошти резервного фонду столиці ліки, що застосовують для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.
но лично Кличко вышел и сказал что мост крутой стекло безопасно все гуд (КЛИЧКО ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЕТ)
а потом раз и выяснилось что и стекло не такое и мост не очень то крутой и вообще там много проблем!!
Список "много проблем" на бочку. Почему мост не крутой если народу он ОЧЕНЬ нравится и люди с удовольствием там гуляют? И стекло там стоит не то-же самое? Так кто у нас тупо трындит?
еще раз я говорю про события которые были сразу после открытия моста а не про то что есть счас!!
В Украине с 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, который ужесточит проверки клиентов банков и других финансовых учреждений. Некоторые операции могут заблокировать.
Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:
операциях с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
всех операциях физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
обмене банкнотами, переводе средств за границу;
финансовых операциях клиентов с высоким уровням риска;
всех операциях на сумму от 400 тыс. грн и др.
Кроме того, чтобы осуществлять переводы на сумму от 5 тыс. грн, нужно обязательно пройти идентификацию. То есть банк или финансовое учреждение обязательно должны "познакомиться" со своим клиентом, проверить его документы.
"С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Однако это, по оценкам Национального банка, не будет иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств", - заявили в пресс-службе НБУ. Эти нормы не коснутся:
оплаты коммуналки;
оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также кредитов в сумме до 30 тыс. грн;
переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
всех наличных переводов в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
снятия средств со своего счета.
Їм ніхто таких грошей не виплачує.
Это деньги, которые сэкономил на мытье или на стеклянном мосту?
Так вот я привел данные на 19 апреля 2х киевских врачей инфекционистов, которые получили аванс в апреле, который оказался даже меньше мартовского. Кто не знает, аванс- это первая часть зп, которая должна быть выплачена до 14 числа. Так что никаких доплат и увеличения зп в реале не наблюдается! Как и метро на Троещину и Виноградарь, которые Педалик тоже обещал еще 5 лет назад!
Разрешите наш неожиданный спор. Суммы не важны, важен факт соответствия заявлений представителей власти с реальными делами.
Ежели костюмов защитных достаточно - санитар вам за 50 тыс/мес не требуется?