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 Київські новини, Суспільство
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Все про:заробітна плата (725) карантин (3250) лікарі (418) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко

Столичні лікарі, які працюють із хворими на коронавірус, за березень отримають від 30 тис. до 50 тис. гривень зарплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів. На це Київ з міського бюджету виділив майже 10 млн 800 тис. гривень. Таким чином, лікарі за березень отримають загалом від 30 тис. до 50 тис. гривень, медсестри – 25-30 тис. і молодший медичний персонал – 20-25 тис. гривень", - сказав Кличко.

У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям - 17 тис. гривень, медичним сестрам – 13 тис. гривень, молодшом медичному персоналу – 11 тис.

За словами мера Києва, працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Для цього місто додатково виділило 12 400 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні на коронавірус захворіли 1138 медпрацівників і 399 дітей, - Степанов

Так, в середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9800 гривень, фельдшери – 5500, а санітари - 1900 гривень.

Також департамент охорони здоров'я КМДА закуповує за кошти резервного фонду столиці ліки, що застосовують для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190368
 
   
 Топ коментарі
 
7 минут висит новость.......... и тишина. Не знают наверное как тут совместить Кличко с тупостью от Квартала.
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Не понимают как ответить. Обещал Зеля, а денег дал Кличко.
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Учителя с COVID не работают, а сидят дома и поэтому идут лесом
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7 минут висит новость.......... и тишина. Не знают наверное как тут совместить Кличко с тупостью от Квартала.
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Не понимают как ответить. Обещал Зеля, а денег дал Кличко.
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А врачи на сумщине, винничине, тернопольщине?
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SergTranscarpathian SergTranscarpathian Кличко здесь ни при чем. Бюджеты столицы и областных центров не сравнить.
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Да. Но и ограбили зеленые Киев больше всех. Причем неоднократно.
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Це у міністра Степанова ,Шмигаля і зелі треба спитати.
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Я за те, щоб солдати, лікарі та пожежники, будучи на передовій нашого порятунку, отримувати достойну зарплатню. Та це питання не до мера Києва Кличка, а до тих хто "зробив їх разом".
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Власть пока только тупо закрывают накопившиеся долги по зарплате. Повышение доплат медикам пытаются выбить с местных бюджетов. Которые они и так уже ограбили, как могли. Кличко тут уникум.

Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко - Цензор.НЕТ 6913
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А врачи об это знают или это ВИТАЛИК знает!! Что то мне подсказывает что как всегда кто то врет и этот кто то не врач!!
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тебе про стекляный мост напомнить или сам знаешь!!
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ну вспомни базар виталика (про мост) за который он отвечает и что по факту оказалось на самом деле!!
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А что, мост уже разрушился или закрыт и не фунциклирует? И дебилы на машинах по нему не ездят?
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нет с мостом нормально
но лично Кличко вышел и сказал что мост крутой стекло безопасно все гуд (КЛИЧКО ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЕТ)
а потом раз и выяснилось что и стекло не такое и мост не очень то крутой и вообще там много проблем!!
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вопрос не в том норм или нет вопрос в том что кто то ******* не знаешь кто?!!
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Ты знаешь, гуляя по мосту, я не видел там твоих проблем. Абсолютно. Особенно учитывая постоянные толпы людей в выходные.

Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко - Цензор.НЕТ 5367
Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко - Цензор.НЕТ 6052
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вопрос не в том норм или нет вопрос в том что кто то ******* не знаешь кто?!!
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Что *******? Где твои "много проблем"? Мост работает? Исправен? Не разваливается? Все остальное в твоих фантазиях. Пока трындишь только ты.
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это он сейчас исправен и работает! раскажи почему его закрыли через день после открытия и что с ним такое было!! и скоко денег потратили повторно чтобы довести его до рабочего состояния!!
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Ну и сколько? И сколько он был закрыт?
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вопрос не в том норм или нет вопрос в том что кто то ******* не знаешь кто?!!
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Пока тут тупо петляешь и ******* только ты. Где твои большие проблемы?
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какие большие проблемы? ты вообще следишь за логикой разговора! вопрос стоял ****** ли БОКСЕР или нет! я на примере моста показал что ******!! когда мост ткрывался БОКСЕР расказал какой класный стекляный мост какой он прочны и что не надо боятся можно смело ходить по стеклу! а потом через день его закрыли именно потому что стекло отвалилось!! так ****** ЛИ БОКСЕР?!!
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Хорошо. Дословно " .... что и стекло не такое и мост не очень то крутой и вообще там много проблем!!...."

Список "много проблем" на бочку. Почему мост не крутой если народу он ОЧЕНЬ нравится и люди с удовольствием там гуляют? И стекло там стоит не то-же самое? Так кто у нас тупо трындит?
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а когда у тебя под ногами стекло трескается и отваливается на мосту это проблемы или нет?!!

еще раз я говорю про события которые были сразу после открытия моста а не про то что есть счас!!
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Значит о проблемах и не классном ты тупо трындишь? Хорошо. Дальше И в том, что поставленное производителем стекло треснуло и было сразу заменено по гарантии виноват Кличко?
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Кличко виноват что ******!! понятно что он лично мост не строил ну так он лично и зарплаты врачам не выдает! если Кличко с****** про мост где гарантия что Кличко не с****** про зарплаты! именно потому я и написал А ВРАЧИ ЗНАЮТ ЧТО ИМ ЗП ПОВЫСИЛИ! ИЛИ ГОВОРЯ ПО ДРУГОМУ ИМ ЭТИ ПОВЫШЕННЫЕ ЗП УЖЕ ВЫДАЛИ! Лично я считаю что хрен что врачи получат в этом месяце что подтвердит что Кличко с******о еще раз!! и понятно он не виноват!! он токо ******!!
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Стоп, стоп. Не петляй так тупо. Еще раз. Где Кличко врал о мосте?
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Посмотри его речь во время открытия моста!!
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Смотрел. Что мост классный, станет украшением Киева. Что дают гарантию на него в хрен сколько лет. Где тут вранье? Ну и? Пока тупо трындишь только ты.
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вранье про безопасность моста! это от большой безопасности моста его закрыли сразу после открытия!!
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Врешь. Тупо врешь. Мост безопасный. Толпы людей и даже дебилы на машинах это доказывают постоянно.
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Вообще то маловато. Они с таким безумным графиком заслужили на большее.
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А тем временем

В Украине с 28 апреля вступает в силу закон о финансовом мониторинге, который ужесточит проверки клиентов банков и других финансовых учреждений. Некоторые операции могут заблокировать.
Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:
операциях с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
всех операциях физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
обмене банкнотами, переводе средств за границу;
финансовых операциях клиентов с высоким уровням риска;
всех операциях на сумму от 400 тыс. грн и др.

Кроме того, чтобы осуществлять переводы на сумму от 5 тыс. грн, нужно обязательно пройти идентификацию. То есть банк или финансовое учреждение обязательно должны "познакомиться" со своим клиентом, проверить его документы.
"С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Однако это, по оценкам Национального банка, не будет иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств", - заявили в пресс-службе НБУ. Эти нормы не коснутся:
оплаты коммуналки;
оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также кредитов в сумме до 30 тыс. грн;
переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
всех наличных переводов в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
снятия средств со своего счета.
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А що дають лікарям в інших регіонах ?
Їм ніхто таких грошей не виплачує.
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Ось тому і потрібно на державному рівні це питання вирішувати,а не скидати на місцеві бюджети.Всі лікарі,які наражаються на небезпеку,повинні отримувати достойну зарплату.Всі,включаючи фельшерів і медсестер в самих маленьких лікарнях.Не кожен місцевий бюджет зараз має такі гроші,особливо в районах
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что бы они себе за эту зарплату смогли защитные костюмы покупать.
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Кличко пару дней назад обещал помыть улицы Киева.
Это деньги, которые сэкономил на мытье или на стеклянном мосту?
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Я думал дождь прошел, а это оказывается мер вымыл!
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Я прокинувся від незнайомого звуку (рефлекс із часів роботи на ТВ, де іноді можна було поспати на роботі) і побачив компактну мийну машинку жовтого кольору.
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Ви уважно прочитали,про що там мова?Лікар пише про аванс,який виплачує держава.То до чого тут доплати з бюджету Києва?Там начеб-то лікар по ВІЧ-інфікованим написав
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Советую Вам внимательно почитать показания Кличко, который постоянно их меняет. Сначала заявляет, что выплатят. Затем утверждает, что оказывается уже выплатили! "Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня.
Так вот я привел данные на 19 апреля 2х киевских врачей инфекционистов, которые получили аванс в апреле, который оказался даже меньше мартовского. Кто не знает, аванс- это первая часть зп, которая должна быть выплачена до 14 числа. Так что никаких доплат и увеличения зп в реале не наблюдается! Как и метро на Троещину и Виноградарь, которые Педалик тоже обещал еще 5 лет назад!
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Знову путаєте грішне з праведним.До чого аванс,до доплати з місцевого бюджету?Аванс,це частина зарплати,яку держава виплачує,а не місто.І по друге-місто ввело доплати лікарям,що працюють з інфікованими короновірусом,а не всім лікарям.І де там 2 лікарі?Один так,з Києва,працює з ВІЧ-інфікованими.А другий з Херсонської області(то до чого тут Київ?)І пишуть вони про брехню влади що до підвищення з/п лікарям.Влади,а не доплат з місцевих бюджетів
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Врачи, хоть один из вас получили повышения зарплаты и надбавки в связи с коронавирусом, обещанные неважно кем, откликнитесь?!
Разрешите наш неожиданный спор. Суммы не важны, важен факт соответствия заявлений представителей власти с реальными делами.
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Статью прочитать целиком не судьба?
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Балаган продолжается, брехня зашкаливает.
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Гм.....
Ежели костюмов защитных достаточно - санитар вам за 50 тыс/мес не требуется?
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