 Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів. На це Київ з міського бюджету виділив майже 10 млн 800 тис. гривень. Таким чином, лікарі за березень отримають загалом від 30 тис. до 50 тис. гривень, медсестри – 25-30 тис. і молодший медичний персонал – 20-25 тис. гривень", - сказав Кличко.

У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям - 17 тис. гривень, медичним сестрам – 13 тис. гривень, молодшом медичному персоналу – 11 тис.

За словами мера Києва, працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Для цього місто додатково виділило 12 400 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні на коронавірус захворіли 1138 медпрацівників і 399 дітей, - Степанов

Так, в середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9800 гривень, фельдшери – 5500, а санітари - 1900 гривень.

Також департамент охорони здоров'я КМДА закуповує за кошти резервного фонду столиці ліки, що застосовують для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.