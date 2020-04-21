 Карантин у Києві послаблять після проходження піку захворюваності COVID-19, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, деякі європейські країни вже пройшли пік захворювання і починають послаблювати обмеження, але дуже обережно і повільно.
"Я спілкуюся з мерами міст Європи, з керівниками деяких держав. Аналізую, як і що вони роблять в цій ситуації. Зазначу, що план поетапного ослаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що потрібно "оживляти" економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні і місті очікуємо через тиждень-два", - пояснив Кличко.
"Після цього, виходячи з ситуації, будемо впроваджувати поступове ослаблення обмежувальних заходів. Сьогодні головне - як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде", - додав він.
Вот вечно чем-то недовольны!
педале насрать на тех, кого он на уши поставил своими дурацкими ограничениями.
Уже небось и метро киевское под шумок распилили и в европу распродали.....
Так, что есть карантин или нет карантина, практически разницы никакой нет в цифрах заражённых.
Кстати, пик заражения уже практически пройден, судя по цифрам, которые даёт МОЗ в Украине
Один крупный город числом жителей и их концентрацией легко даст любое число заболевших.
Таких показателей нет и близко. Никакой эпидемии на данный момент нет нигде в мире.Есть угроза ее появления.
Не переоценивайте значимость этих сфер, это обслуга реального сектора.
Украина формирует ВВП за счет металлургии, сельского хозяйства и ИТ, а эти сферы работают по полной.
И так можно говорить по каждому пункту бездумного боксерского карантина.
у него нет воли как мэра...
Как прикажут с ОП так и будет.....
так что листаем дальше....
и круглая может и квадратная и треугольная.....
как ни мер - так своя пика...
на простой вопрос - чего ждем и на скока нас закрыли?
мне еще никто вразумительного ответа не дал - "вакцина"?
забудьте на год как минимум.... - так чего ждем?
когда в парках вирус спадет с деревьев? - так то вроде не клещь... - висит там гад и смеется.