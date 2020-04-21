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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Суспільство
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 Карантин у Києві послаблять після проходження піку захворюваності COVID-19, - Кличко

Ослаблення карантинних заходів у столиці буде запущено після подолання піку поширення захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, деякі європейські країни вже пройшли пік захворювання і починають послаблювати обмеження, але дуже обережно і повільно.

"Я спілкуюся з мерами міст Європи, з керівниками деяких держав. Аналізую, як і що вони роблять в цій ситуації. Зазначу, що план поетапного ослаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що потрібно "оживляти" економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні і місті очікуємо через тиждень-два", - пояснив Кличко.

Також читайте: За добу в Києві виявлено 42 нові випадки COVID-19, 2 людини померли, всього 892 хворих, - Кличко

"Після цього, виходячи з ситуації, будемо впроваджувати поступове ослаблення обмежувальних заходів. Сьогодні головне - як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190367
 
 
 Топ коментарі
 
Этот пик и до декабрьских морозов не настанет.
Уже небось и метро киевское под шумок распилили и в европу распродали.....
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Нигде в мире не закрыли метро по время короновируса, кроме Киева, Харькова.
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и ни слова про людей. педалик, такой педалик... Карантин в Киеве ослабят после прохождения пика заболеваемости COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 1447
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и ни слова про людей. педалик, такой педалик... Карантин в Киеве ослабят после прохождения пика заболеваемости COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 1447
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Дебил новые слова «руководитель» и «государство» выучил, а вы опять критикуете!
Вот вечно чем-то недовольны!
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Виталик каждый день рассказывает о людях и заражении, выполняя работу твоего зезидента
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зе - забери себе. денег не надо.
педале насрать на тех, кого он на уши поставил своими дурацкими ограничениями.
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Якби на носі були вибори, то усі партії давно б роздавали маски, рукавички і антисептики безкоштовно...
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Этот пик и до декабрьских морозов не настанет.
Уже небось и метро киевское под шумок распилили и в европу распродали.....
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Нигде в мире не закрыли метро по время короновируса, кроме Киева, Харькова.
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В Харькове переполненные троллейбусы и автобусы ходят
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Все там на месте. Смотри канал "Супер Сус" где сталкеры бродят по киевскому метро. Туда не так легко попасть, да и датчики движения на каждом шагу.
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В Швеции нет никакого карантина и короновирус там раньше начался. И всего 14 тыс. зараженных.
Так, что есть карантин или нет карантина, практически разницы никакой нет в цифрах заражённых.

Кстати, пик заражения уже практически пройден, судя по цифрам, которые даёт МОЗ в Украине
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В Швеции 10 млн жителей. Что сравнивать с Украиной умножить число больных нужно на 4
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Крупные города - такие же мегаполисы, как в Украине.
Один крупный город числом жителей и их концентрацией легко даст любое число заболевших.
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«В Швеции гораздо больше смертельных случаев, чем у соседей, потому что чума проникла в дома пожилых людей. Мы не могли защитить наших пожилых людей, В Швеции жители домов престарелых обычно очень хрупкие и более старые, чем в других странах. Они также сопровождаются другими заболеваниями. Все это приводит к высокой смертности жителей дома престарелых. Согласно статистике, на 09 апреля, из 793 смертей, вызванных Ковид-19 в Швеции, 697 человек - пожилые люди. И в первых числах апреля, по крайней мере в 90 муниципалитетах, в домах престарелых для пожилых людей 1/3 жителей подозревалась в заражении коронавирусом. Через два дня в Стокгольме была уже половина пострадавших. В юго-западном регионе (Вестра-Гёталанд) Covid-19 распространился на более чем 40 центров. В домах престарелых насчитывается более 82 000 человек.» - Андерс Тегнелл, главный шведский эпидемиолог
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Розумні пояснення на секту коронапсиху не діють. Вони не розуміють що ефекту від карантину 0
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К сожалению даже не 0, а минус для здоровья находящимся под домашним арестом больным хроническими болезнями, старикам без свежего воздуха и движения, людям без работы и всей экономике в целом.
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"Кстати, пик заражения уже практически пройден, судя по цифрам" - не переживайте. Циферки вам напишут, когда опять захотят пик от фейк-болезни сделать, Всем по норам
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Согласно статистике Центра общественного здоровья Украины, пик был ещё в феврале. Только коронавирус назывался пневмонией(тестов ведь тогда не делали)- в феврале заболеваемость на пневмонию была выше февраля 2019 в девять раз! И МОЗ это прекрасно знают и понимают, но не хотят признавать, что скрыли эпидемию.
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Эпидемия - это 5% от всего населения. 40 млн х 0,05 = 2 млн человек.
Таких показателей нет и близко. Никакой эпидемии на данный момент нет нигде в мире.Есть угроза ее появления.
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Вит, инфантильный клерк ляшко говорил о пике до 19 апреля, пик уже пройден, запускай давай всё не дрейфь
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Ему же нужно изображать какую-то деятельность по "борьбе", чтобы после естественого окончания вспышки говорить о своей "победе" над ковидом путем дремучего карантина.
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Так при карантине пик заболеваемости никогда не наступит. Карантин сам по себе явлется средством которым сбивают пики эпидемий.
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Речь о снижении дневного прироста заражённых.
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так до второго пришествия и будем пики карантином сбивать....
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Якби не було, а саме в Києві буде найбільша економічна криза, яка обумовлена неадекватними діями влади.
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Да не будет никакого кризиса. Кризис там где производство. А там где одни перекупы то ничего не изменится.
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Кабаки, парикмахерские, школы два месяца не поработали и будет кризис?
Не переоценивайте значимость этих сфер, это обслуга реального сектора.
Украина формирует ВВП за счет металлургии, сельского хозяйства и ИТ, а эти сферы работают по полной.
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Мало того, что работают. Там нет никаких всплесков ни заражения, ни смертности по сравнению с окарантиненным боксером Киевом. В Одессе до последнего времени работали рынки, однако и там заболеваемость ниже, чем в закрывшем рынки Киеве. В Харькове работает наземный городской транспорт, но там нет из-за этого вспышки. В Киеве боксер закрыл весь транспорт для населения, но это не сделало заболеваемость ниже Харькова.
И так можно говорить по каждому пункту бездумного боксерского карантина.
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Виталик вещает, как будто он способен принимать решения самостоятельно....
у него нет воли как мэра...
Как прикажут с ОП так и будет.....
так что листаем дальше....
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За неделю заболели Вирусом головного мозга 2045 человек.Пандемия говорите?
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теперь у Кличка есть конкурент по колличеству сказанных и сделанных глупостей - это Зеленский....
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Простое упражнение по физике восьмого класса.Берем уровень мирового океана,в атлантике,тихом океане и индийском.Вода в трех океанах может быть круглой? Нет не может,ибо вода гладкая везде.Следовательно вода предала всех ученых от Галилея до Зеленского
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а разве круглая не может быть гладкой?
и круглая может и квадратная и треугольная.....
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Не обращай на него внимания, это местный сумасшедший!
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виталя - ты сам не представляешь как вы уже всех утомили своими пиками.....
как ни мер - так своя пика...
на простой вопрос - чего ждем и на скока нас закрыли?
мне еще никто вразумительного ответа не дал - "вакцина"?
забудьте на год как минимум.... - так чего ждем?
когда в парках вирус спадет с деревьев? - так то вроде не клещь... - висит там гад и смеется.
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Вас "закрилі" на скока ? - На стока ! Пока вакцина і клєщььь !
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А це що , "коментатори" з кирилогундяєвської секти повилазили ? Якщо ні , то моліть Бога , щоб після цієї пандемії Ви та Ваші рідні живі та здорові залишилися . А то - і в Швеції "побували" , і в багатьох містах Європи "карантин зняли або не вводили" . Та майже всюди такий карантин , що за100 метрів від помешкання відійти не дозволяється .
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хорош фейчить. На западе карантин для тв и новостей и никто не умер
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Вода не может быт шарообразной,и никогда не будет ею.Земля не круглая планета,учите физику 8 класса.
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Эпидемия продлится до конца карантина, В.Кличко
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Я знаю одно что Я одел эту грёбаную маску до конца жизни , что кто то съел в Китае не ту жабу.
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