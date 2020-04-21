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 Політика України
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Все про:ВР (7517) Кравчук Євгенія (63)

 Рада планує зібратися на позачергове засідання в четвер або п'ятницю, - "слуга народу" Кравчук

Позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися на цьому тижні в четвер або п'ятницю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Позачергове засідання в середу не відбудеться, але на цьому тижні плануємо зібратися - в четвер або п'ятницю", - заявила вона.

За її словами, в один день може відбутися навіть кілька засідань - на вимогу президента і за ініціативою депутатських фракцій і груп.

"На порядку денному точно будуть постанови про скасування змін до регламенту - депутати планують їх відхилити. Можливо, будуть ще якісь законопроєкти, які потребують ухвалення", - додала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Антиколомойський" законопроєкт Рада може розглянути наприкінці квітня - на початку травня, - "слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190364
 
 
 Топ коментарі
 
А вы, зебіли, как ни садитесь,
Все в депутаты не годитесь...
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я бы посоветовал дистанционное - толку все равно никакого,
а слугей меньше здохнет - не звери же мы - нормальная хунта...
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я бы посоветовал дистанционное - толку все равно никакого,
а слугей меньше здохнет - не звери же мы - нормальная хунта...
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в конце концов - каждой приличной женщине нужна слугиня-депутатша-бровистка....
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почаще конечно депутатам собираться надо
в это нелегкое для страны время
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Наши депутаты невыносимо выносливы - столько жрать, воровать, а теперь еще вирусы прогонять, смогут не только лишь все, но мало кто не сделает(из выступления мэра столицы)
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А вы, зебіли, как ни садитесь,
Все в депутаты не годитесь...
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А им что деньги обязательно в конвертах в руки вручать,на карту нельзя?Какой смысл в этих собраниях?
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Отец Солдата

@uspenovka19632

·1 ч

На примере Печерськой,Почаевской и,вскорости и,Святогорской,четко видно отношение,как верх власти в Киеве,так и на местах:Лучше сдохнуть от КВ,чем навлечь гнев Мацквы.Если бы только сами дохли-было бы другое дело.
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это правда...
я думаю московские попы обоссали Зелю специально....
и ролики шут не пишет....- О дикунах с Средневиковья МП и тд..
Московия показала кем они считают Зелю....
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У Зеленского так подгорает от страха перед своим ФСБшным начальством , что сганяет в Раду на сессию своих зелёных баранов несмотря на карантин ?
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Стадион обещаний.

@springuaa

·54 мин

Эти мрази при власти хуже короновируса, они убили нищенской пенсией в сотни раз больше стариков, чем вирус, вирус украинский это - бандовирус в законе!.

Inna Kostenko

@SergienkoInn_Y

· 1 ч

У зв"язку із відставкою суддя Струков отримав виплату в розмірі майже мільйон гривень.Загалом за останні 3 місяці і 9 днів своєї роботи він задекларував майже 2,5 міл. з/п.Також,довічно-щомісяця 90 тис.грн.А все тому,що судова реформа, як виявилося,не така вже й погана.
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