 Рада планує зібратися на позачергове засідання в четвер або п'ятницю, - "слуга народу" Кравчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Позачергове засідання в середу не відбудеться, але на цьому тижні плануємо зібратися - в четвер або п'ятницю", - заявила вона.
За її словами, в один день може відбутися навіть кілька засідань - на вимогу президента і за ініціативою депутатських фракцій і груп.
"На порядку денному точно будуть постанови про скасування змін до регламенту - депутати планують їх відхилити. Можливо, будуть ще якісь законопроєкти, які потребують ухвалення", - додала Кравчук.
а слугей меньше здохнет - не звери же мы - нормальная хунта...
в это нелегкое для страны время
Все в депутаты не годитесь...
Отец Солдата
@uspenovka19632
·1 ч
На примере Печерськой,Почаевской и,вскорости и,Святогорской,четко видно отношение,как верх власти в Киеве,так и на местах:Лучше сдохнуть от КВ,чем навлечь гнев Мацквы.Если бы только сами дохли-было бы другое дело.
я думаю московские попы обоссали Зелю специально....
и ролики шут не пишет....- О дикунах с Средневиковья МП и тд..
Московия показала кем они считают Зелю....
Стадион обещаний.
@springuaa
·54 мин
Эти мрази при власти хуже короновируса, они убили нищенской пенсией в сотни раз больше стариков, чем вирус, вирус украинский это - бандовирус в законе!.
Inna Kostenko
@SergienkoInn_Y
· 1 ч
У зв"язку із відставкою суддя Струков отримав виплату в розмірі майже мільйон гривень.Загалом за останні 3 місяці і 9 днів своєї роботи він задекларував майже 2,5 міл. з/п.Також,довічно-щомісяця 90 тис.грн.А все тому,що судова реформа, як виявилося,не така вже й погана.