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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:оборона (735) звільнення (826) Бутусов Юрій (1330) Анна Коваленко (26) Апаршин Іван (21) Офіс Президента (332)

 Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело

Також ліквідовано директорат з питань оборонної політики ОП, який очолював Іван Апаршин, якого також буде звільнено.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Кадрові зміни в оборонному секторі Офісу Президента. За даними джерел Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови ОП з питань оборони Анни Коваленко.

Також ліквідовано директорат з питань оборонної політики ОП, який очолював Іван Апаршин, якого також буде звільнено.

Коваленко й Апаршину запропоновані інші посади поза системою ОП", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента просить ОДА допомогти військовим частинам продуктами у зв'язку з можливими зривами поставок через коронавірус

"Підібрано кандидата на посаду заступника голови ОП з питань оборони. З огляду на хаотичну кадрову політику Офісу, не поспішаймо з висновками, чим це обґрунтовано і до чого призведе, почекаймо на публікації указів", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190360
 
   
 Топ коментарі
 
Єрмаки,досить торгувати посадами.
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не покупайте посады, грабить уже нечего, зеленые уже все спистили
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Петиція.Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака https://petition.president.gov.ua/petition/9132
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Цікава ця влада....
-В ОТГ -самоокупність...
-При пандемії - самоізоляція...
-Від війни - самооборона....
-Замість держави - волонтери...
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що це за діректорат був та чим він займався?
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выявлением и продажей избыточного имущества новой Армии.
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выявлением. судя по тому что Апарыша уволили,продавать будут уже другие
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Хуже нє будет! І потом, ракєти должни лєтать а нє вибухать, посєму, "завод з виробництва вибухівки для ракет" щітаю дівєрсієй!
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Апарыша кишнут? Алкаш и ворюга лишится хлебного места? А где же оно будет харчеваться?
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у апарыша как раз все ОК
оборонную политику кишнули )))
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Кадровые перемены в оборонном секторе Офиса президента - о как звучит!! (зелёные нарихформировали)
а оборонный сектор государства ещё существует или отдан кацапам?...
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Таке.Шо є,шо нема.Луччє,канєшно,якшо нема,економія.
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Они не создали фигового листа как Дермак своим псевдообменами для зюзи.
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Понятие "оборона" Зебилу вообще неизвестно!
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Помню, как Зеля с ликованием представлял на сцене "свою команду". Сейчас навскидку осталась только Венедиктова и ещё 2-3 товарища. Вот такие кадры...
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"Подобран кандидат на должность замглавы ОП по обороне. Учитывая хаотичную кадровую политику Офиса, не будем спешить с выводами, чем это обосновано и к чему приведет, подождем публикации указов". - резюмировал Бутусов. Источник: https://censor.net.ua/n3190360......Не всі ще зрозуміли , що саме на це розраховувала половина з 73,22%.
Саме на хаос, що знесилить Україну.
«Убєрьом Порошенка с єго націкамі і бєндєрамі, попросім прощєнія у россіі, і снова будєм дружить, со старшим братом».
Друга половина, 73,22%, то мішанина людей, для яких на першому місці, не Україна, а перемога їхніх кумирів.
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"«Убєрьом Порошенка с єго націкамі і бєндєрамі"

Це ви про цих?
Порошенко і "Цинічні бандери"

Може харе вже свого Порошенка ліпити до націоналістів?
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Чувак, ПАРУ обмовок Порошенка, ти П'ЯТЬ років тягаєш тут, як шкодний кіт, сало по підлозі.
А от те, що Порошенко практично єдиний серед політиків України, який чітко виголосив, що Україна, це Армія, Віра, Мова, НАТО, і все робив у цьому напрямку, ти чомусь мовчиш.
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Чувак, я ніде і нічого не тягаю - ти збрехав, приплівши Порошенка до бандерівців - я згадав його обмовку по Фрейду, бо націоналісті-бандерівці для Порошенка ніколи не були своїми - вони йому заважали всю його каденцію, тому то не просто обмовка була.

А лозунги мені не цікаві. Мене цікавлять реальні дії політика з подолання 2-х найбільших загроз для України - кацапів та корупції. І якщо по першому пункті у Порошка були і провали, і здобутки, то по другому - один великий провал і небажання із цією загрозою боротися взагалі. Тому він і пролетів повз 2й строк.
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Та зрозуміло, що для тебе бандерівці, це зеленські і коломойскі .
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Зрозуміло, що тобі геть нічого не зрозуміло.
Бандерівцями я можу назвати правосеків та бійців УДА. Ані Порошенко, ані Зеленський до бандерівців не мають жодного відношення.
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те, кто не хотел жить при Порошенко, теперь выживают при Зеленском..
Жрите, не обляпайтесь!
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А на кого ЗЕ їх поміняє,адже в 95-му Кварталі уже всі закінчились.Прийдеться бідолазі переходити на Дізель-шоу.
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жду новость, когда Зеленский уволит Зеленского....
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Ленка пока не дает уволится. Говорит, что еще не все подруги лопнули от зависти.
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та тут еще нужно установить, по какой именно причине они лопаются.....
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Моська шото разошлась,
в посудной лавке,
весна подкралась..)
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Ааааа. Вот где собака порылась...Шпийон, что-ли.

"...Апаршин висловив думку, що українці в Азовському морі не здатні протистояти Росії.
"Я не хотів би, щоб наші експерти вимагали від нового президента невідкладно відновити Військово-морські сили. Почали там будувати дві нові бази, для чого це потрібно? Невже вони думають, що можна зупинити агресію Росії, побудувавши на березі моря ці бази?" - сказав радник Зеленського...."
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Правильно с точки зрения целесообразности
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зельц будет сдаваться зачем ему оборона
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оборонной политики больше нет? в конституции тоже зачеркнули? ))))))))))))))))
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те монрика отстранился от обороны...
и плевал на прямую обязаность
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Это очень тревожный сигнал. Идет целенаправленное свертывание всех процессов, направленных на интеграцию оборонно-промышленного комплекса Украины и НАТО. За последние 5-6 лет мы далеко продвинулись в том вопросе и остановить все сейчас - поставить крест на наших устремлениях в НАТО. Фактически это саботаж и диверсия. Не удивлюсь если со временем окажется, что тот же Ермак или Трофимов являются агентами российских спецслужб и действуют целенаправленно.
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Мрак. Зе окружил себя бездарностями и страна валится в пропасть! Почему Саакашвили до сих пор не в Правительстве??????
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от цікаво,ви пишете про хаотичну кадрову політику,а в історії України були приклади других,правильних політик?які привели до процвітання народу,знищення корупції?наприклад?язиком молоти ми всі гаразд
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Можно армию создавать, а можно уничтожать. Сравните, что было за пять лет до Зеленского, и что имеем сегодня. Подсказка - жопу мы сегодня имеем, многогранную и всеобъемлющую.
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Знову ***** став призначати міністрів в Україні! ГАНЬБА ПРЕЗИДЕНТУ МАРІОНЕТЦІ. Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело - Цензор.НЕТ 7513
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"...подождём публикации указов".

Ждать ничего хорошего не стоит, ведь точно всё будет сделано с максимальным ущербом для национальных интересов Украины.
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Памятаю як сам Зе представляв народу цього Апаршина як професіонала.Пояснення якісь будуть?Що він робив цілий рік і чому саме зараз звільнили?
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Зайнятий знищенням оборонних структур Країни!!! Ворог на Банковій Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело - Цензор.НЕТ 5604 Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело - Цензор.НЕТ 9314
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Апаршин классный спец.
Хотя его увольнение согласуется с трендом кадровой политики зеленой сопли!!!
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