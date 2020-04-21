 Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони Коваленко та ліквідував очолюваний Апаршиним директорат з питань оборонної політики, - джерело

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.
"Кадрові зміни в оборонному секторі Офісу Президента. За даними джерел Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови ОП з питань оборони Анни Коваленко.
Також ліквідовано директорат з питань оборонної політики ОП, який очолював Іван Апаршин, якого також буде звільнено.
Коваленко й Апаршину запропоновані інші посади поза системою ОП", - розповів він.
"Підібрано кандидата на посаду заступника голови ОП з питань оборони. З огляду на хаотичну кадрову політику Офісу, не поспішаймо з висновками, чим це обґрунтовано і до чого призведе, почекаймо на публікації указів", - резюмував Бутусов.
-В ОТГ -самоокупність...
-При пандемії - самоізоляція...
-Від війни - самооборона....
-Замість держави - волонтери...
оборонную политику кишнули )))
а оборонный сектор государства ещё существует или отдан кацапам?...
Саме на хаос, що знесилить Україну.
«Убєрьом Порошенка с єго націкамі і бєндєрамі, попросім прощєнія у россіі, і снова будєм дружить, со старшим братом».
Друга половина, 73,22%, то мішанина людей, для яких на першому місці, не Україна, а перемога їхніх кумирів.
Це ви про цих?
Порошенко і "Цинічні бандери"
Може харе вже свого Порошенка ліпити до націоналістів?
А от те, що Порошенко практично єдиний серед політиків України, який чітко виголосив, що Україна, це Армія, Віра, Мова, НАТО, і все робив у цьому напрямку, ти чомусь мовчиш.
А лозунги мені не цікаві. Мене цікавлять реальні дії політика з подолання 2-х найбільших загроз для України - кацапів та корупції. І якщо по першому пункті у Порошка були і провали, і здобутки, то по другому - один великий провал і небажання із цією загрозою боротися взагалі. Тому він і пролетів повз 2й строк.
Бандерівцями я можу назвати правосеків та бійців УДА. Ані Порошенко, ані Зеленський до бандерівців не мають жодного відношення.
Жрите, не обляпайтесь!
в посудной лавке,
весна подкралась..)
"...Апаршин висловив думку, що українці в Азовському морі не здатні протистояти Росії.
"Я не хотів би, щоб наші експерти вимагали від нового президента невідкладно відновити Військово-морські сили. Почали там будувати дві нові бази, для чого це потрібно? Невже вони думають, що можна зупинити агресію Росії, побудувавши на березі моря ці бази?" - сказав радник Зеленського...."
и плевал на прямую обязаность
Ждать ничего хорошего не стоит, ведь точно всё будет сделано с максимальным ущербом для национальных интересов Украины.
Хотя его увольнение согласуется с трендом кадровой политики зеленой сопли!!!