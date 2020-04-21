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 Суспільство
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 "Не зверталися до лікарів": МОЗ пояснив, чому сім областей після Великодня не відзвітували про тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я заявило, що відсутність звітності з тестування на коронавірус із семи областей пов'язана з технічними помилками, а також з тим, що на Великдень багато людей не зверталися до лікарів.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Усі без винятку лабораторії працювали в звичайному режимі, тобто не робили перерви. Ці нулі були пов'язані з тим, що на Великдень багато людей не зверталися до лікарів щодо проведення тестування методом ПЛР. Цю ситуацію ми також підтвердили тим, що у нас не було надходжень на гарячу лінію з відмов у проведенні ПЛР", - сказав Степанов.

Також, за його словами, в деяких обласних лабораторних центрах були допущені технічні помилки, коли при приведенні певної кількості тестів у звітності було вказано нуль.

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"Наприклад, в Чернівецькій області було зроблено 48 досліджень ПЦР, було 17 підтверджених випадків, які увійшли в звітність, але, на жаль, була технічна помилка, дівчина, яка заповнювала нашу форму, поставила нуль", - зазначив Степанов.

За його словами, в інших випадках відсутність статистики була пов'язана з тим, що в роботі лабораторії робили певну перерву через технічні можливості обладнання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190359
 
 
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Эти нули были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам относительно проведения тестирование методом ПЦР. Источник: https://censor.net.ua/n3190359\\\\\\\\\\\

Пьяный поциент приходит к пьяному врачу, и вместе выпивают делают тест.... Конечно что никому не в прикол ходить по врачам, раз есть колбаса и кексы, а вирус подождет - крепкая молитва да крепкий напиток - погонит вирус взад к томО кто наслал его(и это не сотона)
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дівчина на чолі МОЗ, "пацанчік" на чолі Держави...
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Пора створювати міністерство тупості- дурнів вже стільки розвелося ,що вони мають право мати власного міністра . Головне їм не заваджати у розбудові власної інфраструктури. "Не зверталися до лікарів": МОЗ пояснив, чому сім областей після Великодня не відзвітували про тестування на коронавірус - Цензор.НЕТ 901
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Сама подача такой новости ещё вчера вечером---или идиотизм сми, или дибилизм власти---а значит всё заполитизировано! Ну нахрена мне сказали что 7 областей? Задрочка, провокация, на испуг, на панику закидон? Да конкретно и по алфавиту названия административные, кто глава ОДА и кто зам. главы ОДА по медицине!!! Тогда это новость, тогда это конкретно действия---и даже тогда то и выяснять кто от какой партии там в должностях! Хотя это на принцип не важно.
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