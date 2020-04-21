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 Політика України
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Все про:Труба (272) ДБР (1083)

 Ексглава ДБР Труба: Влада планує повідомити мені про підозру. Відповім жорстко

Колишній директор Держбюро розслідувань Роман Труба повідомив, що йому планують повідомити про підозру.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом влада має намір повідомити про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко", - йдеться в пості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Записи Труби" не є доказами, поки не встановлено їхнього походження, - Ситник

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.

Ексглава ДБР Труба: Влада планує повідомити мені про підозру. Відповім жорстко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190358
 
 
 Топ коментарі
 
Не сравнивай Лероса с Трубой. Труба - человек портнова, Лерос - принципиально против союза с рашкой. Это разные измерения политической реальности.
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Труба активно и радостно дудел на флейте Портнова
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Объединись труба с Леросом и топите гнилую зелень!!!!
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Не сравнивай Лероса с Трубой. Труба - человек портнова, Лерос - принципиально против союза с рашкой. Это разные измерения политической реальности.
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год назад столько писка была от партии садо и животноводства о весенних посадках и разведении животных, пришла весна - похоже у партии начинается период садомазо - прийдется пересадить всех зеледаунов
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А мені здається, що Лєроса грають всліпу. Бо він робить те, що потрібно коломойському і його фракції у ВР.
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Ну Єрмака посадами торгувати Коломойський не примушував.
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не проти оприлюднення цих компроматів, навіть навпаки- за. Проте всі оці рухи- це вирішення кадрових питань різними фінансовими блоками.
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Представляю, сколько у этого унитаза говна в загашниках, вах! Не, не будут его трогать - побоятся, вангую.
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Я не такой осведомленный человек, как некоторые... НО, если кто-либо "в слепую" завалит коррупционеров-судей, прокуроров, высших чиновников... ТО - ЧЕСТЬ и ХВАЛА такой слепоте! А то наши "зрячие" только деньги получать умеют да пыль в глаза пускать!
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Открываем декларацию Лероса........ Кроме 300 метровой квартиры в центре, у Лероса части в двух небольших - по 40 метров каждая, 96 картин, трое часов Rolex и одни Chopard, коллекция из 20 фотоаппаратов Leica, 49 биткоинов Курс на 2 апреля - 183 941 грн за единицу Также в декларации два одинаковых автомобиля BMW 2014 года и еще Ford Capri 1980 года. При этом доход за 2018 год - всего 120 тысяч гривен, а в банке у депутата 325 тысяч долларов, 97 тысяч евро и почти миллион гривен. Еще 315 тысяч долларов депутат кому-то одолжил. Откуда у депутата дорогая недвижимость, автомобили и крупные суммы в банках, выяснить не смогли - отвечать на этот и другие вопросы Лерос отказался. Известно лишь, что он иногда режиссировал клипы для некоторых украинских артистов.
При этом и в предыдущие годы молодой и шустрый Лерос не отличался способностью зарабатывать, а жил весьма на широкую ногу.
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Это не снимает ответственность с Ермаков.
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Особенно смешно про ббиткоины и курс. Было время, курс был 20 баксов. Или вообще бесплатно, только за электричество и видеокартой намайнить. Это не про Лероса - это про то, что биткоины - вещь в принципе сложная.

И это я не проверял еще саму декларацию - коломойские посипаки обычно полностью балаболы.
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чем дешевле был биткоин, тем менее выгодно его было майнить. Как раз, затраты не окупятся.
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"Принципиально против союза с Рашкой",только "принципиально" за импорт из Рашки э.энергии для Коломойского! Лечитесь,боты!
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Труба активно и радостно дудел на флейте Портнова
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Підлога, а чого оце сипляться всі реформовані петьом органи?
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неправда. Вони вже були серйозно реформовані і не потребували реформації.
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Так а як вони до приходу моніки працювали, а з приходом бєдоносця (вже як є, хай вибачає) все почало сипатись? Навіть нереформовані т.з. "петьом" галузі накриваються системною статевою п****ю?
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Органы не сыпятся. Научитесь уже не путать реформы системные и проблему с кадрами. Ексглава ДБР Труба: Влада планує повідомити мені про підозру. Відповім жорстко - Цензор.НЕТ 6878
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да-да...спробуйте туди влаштуйтеся - вас оббрешуть всякі бігуси, рухи чесно, всякі ради доброчесності - це все так дуже добре організовано щоби зі сторони ніхто новий не влаштувався.
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Еще раз.......... создавалась структура органов. Кадровые вопросы лежат в другой плоскости. И чем ВАМ лично не угодили всякі бігуси, рухи чесно, всякі ради доброчесності Пять лет с замиранием сердца их слушали и верили каждому слову.
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боротьбою за справедливість тут і не пахне: труба просто шантажує зелених - посадите мене, здам усіх.
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Очередной поток компромата польется, как в случае с Леросом.
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Наверняка записал кто и когда давал ему указания. Будет смешно.
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СМС вышлет скомороху с угрозами жестко тра@нуть? Если верить властям, это преступлением уже не считается.
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О@уевший типчик . После всех этих разговоров эта тварь должна десятки лет сидеть в тюрьме ,а оно ещё что то угрожает казёл апущеный .
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ничего личного , просто крысы начинают жрать друг друга - смачного зеленышы!
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Надеюсь у Трубы сохранился компромат на ОП ..))))
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Періодично кожен СН буде засуджуватися своїми колишніми друзями із слуг народу. Ви назвалися сталінським слоганом, тепер щодо вас працює сталінська логіка.
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Труба пустит газы в канализационную трубу Ексглава ДБР Труба: Влада планує повідомити мені про підозру. Відповім жорстко - Цензор.НЕТ 1042
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Как садо мазо сколько громких слов а в результате всегда пшик
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Дадут денег и он даже рот не откроет.
Проведут все расследование для галочки, может даже дадут какой-то срок условно, а потом амнистия....
И la commedia e finita.
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Цікаво буде подивитися, як труба буде гудіти в трубу через анальний отвір . Це по справжньому має бути жесть ... 95 Анал може відпочивати 😃
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Кажись в рядах порохоботов пополнение Труба вам, соевые!
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А воно "тупе" по мнению порохоботов стало до или после выборов преза?
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Зе унітаз вже рік забитий зелайном - смердить на всю країну!
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Жостко! Срать ти тварина продажня будешь ЖОСКА! Лизоблюд бубочкин та портнова! Хвоста прищемили своїж довбні- так відразу відпор дам! Запор ,блеать !
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Самое смешное что Петик его назначал как "полностью своего" чалобека

Трудно представить какая жижа в голове у свиноботов почитав что они пишут...
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С и Н сидели на трубе,
С упало Н пропало.
Кто остался на трубе?
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Трубу вообще-то в 2019м году назначили Б, П и П, а С и Н в 2020м его сняли. Это если быть честным.
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В мире есть три абсолютно бесполезные вещи: 1. Ложка с дыркой 2. Чашка без дна и 3. Украинские антикоррупционные органы
Ексглава ДБР Труба: Влада планує повідомити мені про підозру. Відповім жорстко - Цензор.НЕТ 6564
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... а от них- куй на палочке-в стекляной баночке!
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Какой жОсткий, надо же)) весь компромат обещает слить, но тут виноватые будут, ясное дело, кого уже нету - Богдан Андрей и Рябошапка...
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мне одному в угрозе Трубы послышались интонации Портнова ? )))

Это было бы интересно, но мне кажется - это блеф .
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Попался таки труба.отвечать жестко тебе придется....перед судом.
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пане Роман, не стримуй себе! - дай жорстку відповідь! не чекай нападу - напади першим! - чого ото лякати?
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у професійного режисеруна порнофільмів Моніки-развєдьонки **********, коли жорстко, з будь-якого боку, бо таке хаває їхній 73%вий лохторат..
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Візов принят! Будет жесткий ответ на собственную глупость!
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Отвечать жестко нужно было когда вам давали поручения открывать дела против Порошенко и не открывать против настоящих казнокрадов. Вы тогда не повели себя как прокурор, согласно законов. А теперь что же? Из вас сделали дурачка и козла отпущения. Теперь сказать что угодно можно.
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Правовірні зелебоби, Труба хороший чи поганий? Що там методичка говорить?
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"Отвечу жестко" в переводе означает, что я много знаю, и заговорю в случае наезда на меня. Таким образом он подает сигнал тем, кто может тормознуть дело против него иначе и им достанеться.
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Дешёвая оперетка....
Просрали доверие ко ВСЕМ "антикоррупционерам".....
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Жосткій і рєзкій, как понос, в смислє, как портнов.
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Такий важливий орган в Україні просто спаскудив, ...!
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Цікава назіраць за развіццём падзей.
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У зеленки,при попытке потушить порох порвало трубу.
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отвечать будет из Лондона, с кадыровым за компанию? или все же не выпустят гниду?
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