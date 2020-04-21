 Ексглава ДБР Труба: Влада планує повідомити мені про підозру. Відповім жорстко

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом влада має намір повідомити про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко", - йдеться в пості.
Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.
Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.
Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.
При этом и в предыдущие годы молодой и шустрый Лерос не отличался способностью зарабатывать, а жил весьма на широкую ногу.
И это я не проверял еще саму декларацию - коломойские посипаки обычно полностью балаболы.
А это как?
Проведут все расследование для галочки, может даже дадут какой-то срок условно, а потом амнистия....
И la commedia e finita.
какой страшный)
суши сухари крыса))
Трудно представить какая жижа в голове у свиноботов почитав что они пишут...
С упало Н пропало.
Кто остался на трубе?
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@iijftIIifdsasgd
В мире есть три абсолютно бесполезные вещи: 1. Ложка с дыркой 2. Чашка без дна и 3. Украинские антикоррупционные органы
Это было бы интересно, но мне кажется - это блеф .
Просрали доверие ко ВСЕМ "антикоррупционерам".....