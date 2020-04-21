 23 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 356 заражених, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 23 нові випадки коронавірусної хвороби.

Загалом офіційно підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус.

З них на стаціонарному лікуванні - 99 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 257 осіб. З них діти - 21. Одужали - 28.

За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових летальних випадків не зафіксовано.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1513 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 60 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 2825 контактними особами.

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