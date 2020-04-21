EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  2769  3
Матеріали за темою:
Все про:Київська область (1214) ОДА (921)

 23 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 356 заражених, - ОДА

За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10:00 21 квітня 2020 року офіційно підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 23 нові випадки коронавірусної хвороби.

Загалом офіційно підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус.

З них на стаціонарному лікуванні - 99 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 257 осіб. З них діти - 21. Одужали - 28.

За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових летальних випадків не зафіксовано.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1513 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 60 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 2825 контактними особами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гасіння пожеж у Житомирській і Київській областях триває: залучено 1 322 людини і 292 одиниці техніки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190357
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
с москальскими попами внутри, а откроете опосля и уже вывеску поменять можно будет на ПЦУ.))
 показати весь коментар
 
 
Б*же спаси, не ожесточай сердца попов, как когда-то фараону, попроси их чтобы не заражали больше рабов твоиХ, а также возьми вирус взад, мы теперь все на планете - станем очень добрыми, будем еще активней ругать мерзкую сотону и славить Вымя твоЕ, вовеки быков оминь!(бросается к иконам, прикладывается к мощам, бубнит мантры)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору