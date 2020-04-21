 Шахтарі збираються до Києва на протест

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Конфедерації вільних профспілок.
Зокрема, зазначається, що до Києва мають намір приїхати протестувати шахтарі та працівники збагачувальних фабрик Мирнограда, Добропілля, Червонограда, Покровська, Первомайська, Павлограда, Лисичанська, Волині, Донеччини.
Профспілки наголошують, що системна криза в енергетиці була спричинена низкою невиважених рішень влади, і вона негативно вплинула на вугільну галузь, розвиток якої паралізовано.
"Фактично криза у вугільній галузі вже настала – не працюють шахти держпідприємств "Краснолиманська", "Селидіввугілля", "Волиньвугілля", приватні шахти "Добропіллявугілля", "Білозерська". Тепер зупиняється флагман вугільної галузі "Павлоградвугілля" - країна втрачає 95% загального вуглевидобутку", - зазначається в повідомленні.
Профспілки застерегли: зволікання із вирішенням проблемних питань спричиняє збільшення кількості непродуктивних дотацій, адже близько 65 міст повністю залежні від вугільної промисловості - вугледобувних підприємств чи теплової генерації. А також попередили про вірогідність соціального вибуху.
Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.
Зі свого боку народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що кризу в енергетичній та вугледобувній галузі спричинили дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.
100 % протоколів по територіальному виборчому округу № 36, у який входять міста Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Павлоградський район.
Тож, свої голоси за Володимира Зеленського віддали 88,98 % (91291) виборців, за Петра Порошенка - 9,33 % (9580)." (С)
Порадуемся за дибилов.
ВИБОРИ ПО-УКРАЇНСЬКИ
Так українці серце рвуть,
Щоб стати президентом.
У цьому головна є суть,-
Євреї скористаються моментом.
Один на одного ллють бруд,
Змагаються тут в слові.
Дарма не пройде їхній труд,
За клоуна люд вже готовий.
Всю ж економіку він здасть,
Своїм євреям олігархам.
За безцінь він Росії нас продасть,
Так він віддячить всім невдахам.
Подумайте, що ж буде тут,
Вивчіть помилки дідів наших,
Бо нас в Росію заметуть,
Після дурних помилок ваших.
26.03.2019Анатолій Березенський
З 22 квітня
Зразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".
Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».
Його Розумков,
Трішки «приколов»
Народ у цій країні,
Тримає його в тіні.
Бо як відкриє рота,
То втече і «босота»
Подалі за кордон,
Через цей «лексикон».
Ви взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.
Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від байдужих мужів.
Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Врятує бутерброд,
Як прозріє народ.
02.04.2019Анатолій Березенський
после пришлось стать раком перед Московией за ее газ и нефть...
Сегодня нефти много, а завтра война и ее нет...., и газа нет - Совсем нет....
Уголь это стратегическое топливо и безопасность страны...
так все и разъедемся.
Кто последний свалит - гасите свет.
им нравиться рыть норы, бухать, получать зарплаты по 30-50 тыс из бюджета и голосовать за януковича. ПОШЛИ ОНИ НА ... !
Смотри, как хорошо, когда шахтеры сидят в лугандоне: никто не воет, что нас кормит и что мы им что-то должны!
МЫ ДОЛЖНЫ всего лишь отключить им газ и свет, но у власти- говнюки третий раз подряд.
Без шахтеров Украина ПРЕКРАСНА !
Их надо просто быстренько переучить на программистов, дворников и манагеров. И забыть.
Но, украинские предприятия получили подтверждение на поставки в ноябре 2019-го 1,23 млн тонн российского угля. Среди крупнейших импортеров числится
1. компания «Арселор миталл» (321 тыс. тонн)
2. ПАО «Днепровский металлургический завод» бизнесмена Александра Ярославского (161 тыс. тонн), отмечают «Наші гроші».
имел уважительные причины?
От Германии в виде выплат за Холокост Израиль получил около 60 млрд долларов.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10920272-ukraina-vvela-specposhlinu-na-***************-i-ugol-iz-rossii.html
«В Одесскую область прибыло судно с углем марки Г для ТЭС ДТЭК. Компания приобрела его в Южной Америке, чтобы пополнить запасы угля и обеспечить стабильную работу своих ТЭС в осенне-зимний период. Балкер W-Ace привез 88 тыс. т угля из Колумбии. Порт ТИС уже начал разгрузку судна, после чего уголь поедет на тепловые электростанции ДТЭК Энерго», - сказано в сообщении.
ДТЭК Энерго готова увеличивать объемы закупки угля, заявил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук.
и уголь подешевеет
СМЬІТЬ В УНИТАЗ, как заплесневельій борщ!
Глядишь- и ахметов в рф ускачет
СБУ.....АУУУУУУ)))
Спочатку нарід голосує за промосковського президента і промосковські партії, а потім потестує, чого це влада робить московським фірмам режим максимального сприяння, гроблячи тим самим власну економіку.
Законы пусть лучше срочно меняет , дурачина ,, так нет же , боязно идти в открытое противостояние с олигархами ..
Советую хоть немного подумать - для начала ознакомившись с вопросом.
То, что собственники остановят шахты и направят рабочих давить на банковую - прогнозируемый шаг.
Во первых - кризис перепроизводства из-за теплой зимы.
Во вторых - может Ахметову пора отказаться от сверхприбылей, баснословных тарифов - при которых Украина вернулась к закупке электроэнергии из РФ и Беларуси?
На дворі - 2020 рік ..
Тим більше - якщо шахта є збитковою (
Великобританія закрила ще дві вугільні електростанції
Німеччина готується до життя без вугільних та атомних електростанцій
Індія анулювала проекти вугільних станцій загальною потужністю 46 ГВт
Греція повністю відмовиться від вугілля до 2023 року
Близько 18 країн європейського континенту планує повністю припинити видобуток та спалювання вугілля і знизити таким чином викиди парникових газів. Відмова від вугілля - важливий крок у боротьбі глобальним потеплінням, адже це - найбрудніший вид палива.
За даними з відкритих джерел, Німеччина готується відмовитись від споживання вугілля до 2038 року; Великобританія - до 2025 року, Франція - до 2022; Греція - до 2028; Угорщина до 2030 року. Також відмовилися розвивати вугільну галузь Японія, Португалія та Нідерланди.
на выработке эл энергии ---- заработал
на распредилении --- заработал
уж очень убыточный
кто в ЕС будет за $500 работать на шахте
при одинаковых ценах на электроэнергию
где разница в зарплата
в домике за$200 млн /и далеко не последние /
брал не в кредит
По поводу читать и писать тоже не перегибай. Может оказаться, что большинство шахтеров умнее тебя.