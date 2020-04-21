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 Економіка
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Все про:протест (1147) шахтарі (147)

 Шахтарі збираються до Києва на протест

Після закінчення карантину гірники та працівники збагачувальних фабрик готові їхати в Київ на акції протесту через енергетичну кризу, що призвела до закриття шахт.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Конфедерації вільних профспілок.

Зокрема, зазначається, що до Києва мають намір приїхати протестувати шахтарі та працівники збагачувальних фабрик Мирнограда, Добропілля, Червонограда, Покровська, Первомайська, Павлограда, Лисичанська, Волині, Донеччини.

Профспілки наголошують, що системна криза в енергетиці була спричинена низкою невиважених рішень влади, і вона негативно вплинула на вугільну галузь, розвиток якої паралізовано. 

"Фактично криза у вугільній галузі вже настала – не працюють шахти держпідприємств "Краснолиманська", "Селидіввугілля", "Волиньвугілля", приватні шахти "Добропіллявугілля", "Білозерська". Тепер зупиняється флагман вугільної галузі "Павлоградвугілля" - країна втрачає 95% загального вуглевидобутку", - зазначається в повідомленні.

Профспілки застерегли: зволікання із вирішенням проблемних питань спричиняє збільшення кількості непродуктивних дотацій, адже близько 65 міст повністю залежні від вугільної промисловості - вугледобувних підприємств чи теплової генерації. А також попередили про вірогідність соціального вибуху.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

Зі свого боку народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що кризу в енергетичній та вугледобувній галузі спричинили дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190355
 
   
 Топ коментарі
 
Шахтарі за зесцкло оптом голоси віддали, тепер ідуть йому по чайнику касками настукати? Мізки під тими касками були чи ні ? Шахтеры собираются в Киев на протест - Цензор.НЕТ 4404
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пусть идут они за ваву голосовали пусть с него и спросят Шахтеры собираются в Киев на протест - Цензор.НЕТ 8858
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шахтеры. какого хрена бастовать ??? вы найдите рынки сбыта своего угля.. если он нах никому не нужен то смысл его добывать ???
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Не прикидывайся идиотом. Рынки угля закрылись с уменьшением тепловой генерации. Которую убивает импорт э энергии из РФ по поправке Геруса для Коломойского.
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шахтеры против кризиса - надо хорошо постараться)))
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А что вы хотели от монопольного состояния в энергетике. Ахметку раскулачевайте.
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Так они к Ахметке и зашли!!!Сначала Коломойский подослал к нему банду Семенченко-Гришина и заблокировали три ТЭС...а потом Коломойцы отказались покупать у Ахметова "зелёную"электроэнергию!И в результате около 7( Шахтарі збираються до Києва на протест - Цензор.НЕТ 2564) тысяч работяг и ИТР оказались в пролёте и без денег!!!
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"Центральна виборча комісія обробила
100 % протоколів по територіальному виборчому округу № 36, у який входять міста Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Павлоградський район.

Тож, свої голоси за Володимира Зеленського віддали 88,98 % (91291) виборців, за Петра Порошенка - 9,33 % (9580)." (С)

Порадуемся за дибилов.

Шахтарі збираються до Києва на протест - Цензор.НЕТ 3978
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А Вас попереджали! Це тільки початок!


ВИБОРИ ПО-УКРАЇНСЬКИ
Так українці серце рвуть,
Щоб стати президентом.
У цьому головна є суть,-
Євреї скористаються моментом.
Один на одного ллють бруд,
Змагаються тут в слові.
Дарма не пройде їхній труд,
За клоуна люд вже готовий.
Всю ж економіку він здасть,
Своїм євреям олігархам.
За безцінь він Росії нас продасть,
Так він віддячить всім невдахам.
Подумайте, що ж буде тут,
Вивчіть помилки дідів наших,
Бо нас в Росію заметуть,
Після дурних помилок ваших.
26.03.2019Анатолій Березенський
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пускай сделают такие плакаты и возьмут с собой... Шахтарі збираються до Києва на протест - Цензор.НЕТ 8194

Шахтарі збираються до Києва на протест - Цензор.НЕТ 754
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НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ
З 22 квітня
Зразу все розквітне,
Будуть усі чисті,
Білі та "пушисті".
Йде професіонал-
Сірий кардинал.
Щирий слуга «Бені»,
Ботає по «фені».
Його Розумков,
Трішки «приколов»
Народ у цій країні,
Тримає його в тіні.
Бо як відкриє рота,
То втече і «босота»
Подалі за кордон,
Через цей «лексикон».
Ви взяли квиток
На п'ять років, синок…
В «квартальний» серіал,
Для «приколістів» зал.
Візьміть хоч бутерброд,
Який має народ,
Що «дуже» зубожів
Від байдужих мужів.
Бо віртуальний хліб
Розсудливість загріб.
Врятує бутерброд,
Як прозріє народ.
02.04.2019Анатолій Березенський
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Zakryvajte eti sachti,davno nado eto bylo zdelat.Tut konca nebudet s ixnimi problemami i uslovijami
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Германия закрыла и шахты, и ядерную энергетику.....
после пришлось стать раком перед Московией за ее газ и нефть...
Сегодня нефти много, а завтра война и ее нет...., и газа нет - Совсем нет....
Уголь это стратегическое топливо и безопасность страны...
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Mi peresli na biotopliva vmesto gaza raski.Realno 85% teper na biotoplive otoplenija u nas.Vot vetki,otxodi,musor sto ne idiot daze drava dajiot 85% otoplenyja.Eto vsio desiova desevle cem gaz na 2 raza.Eto zdelali za 7 let s 0.Togda nado vybrat rentabelnyje sachti,vet pojmite ves narod so svojego karmana platyt im.Ponimaju kogda jest dengi mozes poderzyvat,no teper takogo net,vasi pensionery,biudzetniki platyt im
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Za otoplenija eto kakoj dom jesli novy i posle restavraciji mozet daze 20 evro za 2 komnati srednem,jesli stari mozet i 60 evro srednem.U nas zarplati 1400 evro srednem.
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Elektricestvo dorogoje primerno dva raza doroze cem statax.No mi zakupajem ejio i eto dorogo,teper idut veter,solnce plan takoj na eto postavit a ne zakupat s drugix.U nas plan jesli jest tak i budet dengi na to jest .
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Просто Ослик настолько ограничен,что вряд ли понимает причинно-следственную связь между импортом э.энергии из РФ "дядей Беней" и закрытием угольных шахт в Украине. А окружение свято хранит эту тайну. Вот и мечется вислючок.
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Я не пойму шахты частныые а платить должно государство? Я делаю сельхозтехнику доплачивайте и за сельхозтехнику а то шахтеры вобще оборзели! Я в шахту их не посылал!
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не должны. они сами все найдут. уедут за кордон и бюджет страны уменьшится в разы. Ты тогда тоже ехай - тебе тоже нечем будет семью кормить.
так все и разъедемся.
Кто последний свалит - гасите свет.
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шахтеры- это анахронизм из 19 века
им нравиться рыть норы, бухать, получать зарплаты по 30-50 тыс из бюджета и голосовать за януковича. ПОШЛИ ОНИ НА ... !
Смотри, как хорошо, когда шахтеры сидят в лугандоне: никто не воет, что нас кормит и что мы им что-то должны!

МЫ ДОЛЖНЫ всего лишь отключить им газ и свет, но у власти- говнюки третий раз подряд.
Без шахтеров Украина ПРЕКРАСНА !
Их надо просто быстренько переучить на программистов, дворников и манагеров. И забыть.
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Глубочайшее заблуждение. Ну программисты, ладно - еще пока нужны. А какой толк от дворников и манагеров, если в стране нет производства?
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Чому ці срані дотаційники пруться до Київа? Офіси ДТЕК є в усіх перерахованих містах. Та і проблєми немає - достатньо лише Ахмєтову знизити свій прибуток до пристойної межи у 3-5%, на якому і працюють усі шахти світу, навіть без дотацій з бюджету держави. Не туди дотаційники пруться, і не до того звертаються. "Тому не потрібно шукати чорта, у кого чорт за плечима"(с)
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В марте 2019-го тогда еще президент Петр Порошенко утвердил указ по блокированию активов в Украине и ограничение торговых операций импортеров российского угля.

Но, украинские предприятия получили подтверждение на поставки в ноябре 2019-го 1,23 млн тонн российского угля. Среди крупнейших импортеров числится
1. компания «Арселор миталл» (321 тыс. тонн)

2. ПАО «Днепровский металлургический завод» бизнесмена Александра Ярославского (161 тыс. тонн), отмечают «Наші гроші».
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ну, чому ж поцька не забезпечив виконання власних указів?
имел уважительные причины?
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Какого хера в Киев? Пусть едут "дякувать" к рыжему гудку! Эта падла сепарская в очередной раз поставила раком несколько областей, а виноваты кто угодно, но не татарин.
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Теперь узнав про это власть не отменит карантин никогда.
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привет Вовочке от друга Ахметочки с любовью Шахтарі збираються до Києва на протест - Цензор.НЕТ 1365
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Из-за шахтеров чья продукция нерентабельна должны страдать другие. При цене электроэнергии выше чем в соседних странах становится нерентабельным что-либо производить. Без работы тогда останутся сварщики, станочники, и куча людей других профессий.
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В Украине нет нефти и газа, но есть уголь. А энергобезопасность поддерживать надо, иначе можно попасть под зависимость стран-экспортеров энергии.
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Есть и нефть и газ, но практически не разрабатываются. А как тогда по вашему живёт тот же Израиль, у которого практически вообще нет собственных энергоресурсов и вдобавок ко всему ещё и одни враги кругом, из-за чего он не может себе позволить и атомные станции?
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С 1948 года по 1996 год Израиль получил от США около 40 млрд. долларов, из которых 11 млрд. долларов - в виде займа, ещё 29 млрд. в виде безвозмездной ссуды.
От Германии в виде выплат за Холокост Израиль получил около 60 млрд долларов.
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И что с того, каким это образом относится к энергобезопасности? И чем по вашему гипотетическая зависимость от стран-экспортеров хуже реальной зависимости от одного олигарха?
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25 февраля президент Украины Владимир Зеленский поставил перед тогдашним министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт в нашу страну электроэнергии и угля, и разрешить ввоз только не добывающихся в Украине марок угля. Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10920272-ukraina-vvela-specposhlinu-na-***************-i-ugol-iz-rossii.html
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Энергохолдинг ДТЭК бизнемена Рината Ахметова импортировал 88 тыс. т газового угля из Колумбии, сообщает пресс-служба компании.
«В Одесскую область прибыло судно с углем марки Г для ТЭС ДТЭК. Компания приобрела его в Южной Америке, чтобы пополнить запасы угля и обеспечить стабильную работу своих ТЭС в осенне-зимний период. Балкер W-Ace привез 88 тыс. т угля из Колумбии. Порт ТИС уже начал разгрузку судна, после чего уголь поедет на тепловые электростанции ДТЭК Энерго», - сказано в сообщении.
ДТЭК Энерго готова увеличивать объемы закупки угля, заявил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук.
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пусть шахтеры собираются к едренифени на протест, если не в состоянии понять причинно следственную связь!
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Снизьте цену на украинский уголь до 2000-2500 гр тонна,чтобы люди могли покупать вместо дров.Запретите полностью импорт угля!Ахметов закупает на три миллиарда долларов угля в год за границей.Переведите все тэс и тэц на марки украинсого угля!И все!И будут шахты работать!И у шахтеров не будет проблем с работой!И три миллиарда долларов будет оставаться в Украине!
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Что значит "переведите все......". Вы отдаете себе отчет в том, что это не так то и просто. И дело не только в оборудовании, которое надо менять. Многие марки углей склонны с самовозгоранию в процессе окисления находящейся в них серы. А серы в отечественных углях очень много. Именно по этой причине и импортируется низкосернистый уголь из той же РФ. Ну, не только по этой, но это одна из причин.
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Хорошая логика. А разницу будет покрывать МВФ? Себестоимиость добычи 1 т. от 3.5 до 5 тыс. грн. Все шахты нерентабельны и по сути черная дыра на шее государства. Добавьте профзаболевания, аварии.
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зарплату снизить и будут рентабельны.

и уголь подешевеет
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А чего зарплату снижать?Отменить ежегодные 6 тонн бесплатного угля-которые дала Юля шахтёрам,ш.пенсионерам и их вдовам и поставить на шахтах КПП с автоматчиками!!!Ведь 30-40% добытого угля,руководство шахты продаёт "налево"!!!!!!
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вообще разогнать, как питательную среду для коррупции, бюджетного воровства и оргпреступности.
СМЬІТЬ В УНИТАЗ, как заплесневельій борщ!
Глядишь- и ахметов в рф ускачет
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Не будут они работать. Потому что у нас отрабатывают тонкие пласты на километровой глубине. Никак ты не достигнешь себестоимости в 2000-2500 грн за тонну. Это серьезная проблема, комплексная. Без поддержки государства шахты не выживут. Нужно это государству или нет - сложный вопрос, так как на шахтах много чего завязано. И думать над этим должны институты, а не "специалисты" на форуме и дураки в Кабмине.
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Это второй акт МАрлезонского балета. Рука Кремля, кум Медведчук сначала соорудил биологический терроризм с помощью УПЦ МП, а теперь он же организовывает ХОДУ шахтеров на Киев.
СБУ.....АУУУУУУ)))
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каждому шахтеру-бузотеру штраф за нарушение карантина 17000 гриваков
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Ну так ахметовские компании уже озвучили свои хотелки. На четвертый квартал 20 20. Было 0,90 грн- нужно 3 грн., было 1,68 грн.-надо пять(!), минимум,а может и больше, грн. Шахтеры собираются... Ну-ну. Вашим же семьям аукнется. Свечные заводики, говорят, инвестирует ахметов. А что там в госбюджете? А да. Там помощь ахметовским шахтам. Он же, типа банкрот, в некоторых монопольных своих хотелках. ПСи. Ой, посадила бы я цветник кое-кому. И, точно, не в Ботаническом саду, а сами знаете где. Правильно, именно там...
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присоединяй дамбас, бубочка...... там еще и бурятские шахтеры подтянутся..... ))
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Да ну нахрен, почему опять в Киев? Бастовать в Кривой Рог! Сами выбирали, сами и .....
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бастовать до ленки идите, в ней все бабки
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Чи я вірно розумію?
Спочатку нарід голосує за промосковського президента і промосковські партії, а потім потестує, чого це влада робить московським фірмам режим максимального сприяння, гроблячи тим самим власну економіку.
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Шахтарі збираються до Києва на протест - Цензор.НЕТ 6900ну,судя по моему городу(кривой рог),чуть ли не все шахтеры за зебила топили!карма
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Ну хоть кто то выйдет показать власти кто здеся главный! но я думаю что шахтеров быстро упакуют впрочем как и всегда! АТО ВИРУС НАПАДЕТ!!
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тут главный ахметка , это он теряет барыши и подбивает шахтеров на протесты .
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а мне какая разница кто придет президента приводить в чувство ахметка или марсиане главное результат!!
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Та нифига . Виноват тут более всех -тупой Бубочка . Потому что решил бороться с отечественными монополиями за счёт импорта кацапской дешёвой э/э . Шахтарі збираються до Києва на протест - Цензор.НЕТ 1156 . довбень .Монополии наших олигархов при этом сохраняются , а вот кацапским олигархам , пережить кризис это поможет .

Законы пусть лучше срочно меняет , дурачина ,, так нет же , боязно идти в открытое противостояние с олигархами ..
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Грустно читать примитивные доводы и выводы форумчан.
Советую хоть немного подумать - для начала ознакомившись с вопросом.
То, что собственники остановят шахты и направят рабочих давить на банковую - прогнозируемый шаг.
Во первых - кризис перепроизводства из-за теплой зимы.
Во вторых - может Ахметову пора отказаться от сверхприбылей, баснословных тарифов - при которых Украина вернулась к закупке электроэнергии из РФ и Беларуси?
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может рыжей псине место все-таки на нарах? Шахтарі збираються до Києва на протест - Цензор.НЕТ 2435
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Шахтеры,😂 опять ,,назад в 90-е,а может быть шахтёрам пора поменять профессию😬
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Факт ! Шахти поступово закривають по всьому світу !

На дворі - 2020 рік ..
Тим більше - якщо шахта є збитковою (
Великобританія закрила ще дві вугільні електростанції
Німеччина готується до життя без вугільних та атомних електростанцій

Індія анулювала проекти вугільних станцій загальною потужністю 46 ГВт

Греція повністю відмовиться від вугілля до 2023 року

Близько 18 країн європейського континенту планує повністю припинити видобуток та спалювання вугілля і знизити таким чином викиди парникових газів. Відмова від вугілля - важливий крок у боротьбі глобальним потеплінням, адже це - найбрудніший вид палива.
За даними з відкритих джерел, Німеччина готується відмовитись від споживання вугілля до 2038 року; Великобританія - до 2025 року, Франція - до 2022; Греція - до 2028; Угорщина до 2030 року. Також відмовилися розвивати вугільну галузь Японія, Португалія та Нідерланди.
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Что шахтёры понимают в этом кризисе? Кого им пальцем покажут - того и проклинают.
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на угле --- заработал
на выработке эл энергии ---- заработал
на распредилении --- заработал
уж очень убыточный
кто в ЕС будет за $500 работать на шахте
при одинаковых ценах на электроэнергию
где разница в зарплата
в домике за$200 млн /и далеко не последние /
брал не в кредит
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Как не идти на уступки шахтеров учитесь у М.Тетчер!
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Идти в Киев и стучать касками,оно канечна можна,но не дюже вумно.В стране три миллиона безработных,это те которые только зарегистрированы на бирже труда.А сколько еще не регистрировалось?Может им тоже пора на Киев походом идти?И что требовать?Что бы государство покупало их продукцию,которая ни кому не нужна?Опять маразм.Тогда нефтяники тех стран,чья нефть по цене ушла в минус,и продавцы приплачивают потребителям,только бы те забрали у них нефть,которую девать не куда и негде хранить, должны идти в свои столицы и требовать,что бы их нефть купили,и платили им зарплаты и субсидии.Ну ни где такого маразма нет.Только у нас.Все понимают,что промышленность стала,стал транспорт,не летают самолеты,не ходят поезда.Ну и нефть естественно стала не нужной в таком количестве.Только у нас в стране есть когорта "самых вумных" олигархов и их работником,у которых серое вещество работает в другом направлении.Ну не знают они,что стоит метро и железнодорожный транспорт,стоят предприятия,или работают,но не на полную мощность,даже не в половину,а их работники или уволены,или в отпуске за свой счет.А может не хотят знать?Ведь их хозяину надо,купленную в прошлом году испанскую виллу,за что то содержать.Еще есть хатынки в Лондоне и не одна.Еще есть фк "Шахтер" с игроками из солнечной Бразилии,которые "голодать" не привыкли.Да.совсем забыл.Еще у пана Ахмета есть долги,и много долгов,что блох у собаки.И хоть ДЕТЭК "Энерго" дефолт и обьявило,но долги рано или поздно придется отдать.Иначе вся недвижимость зарубежная и счета пойдут под арест,а этого ой как не хочется.Хочется,что бы его долги отдал кто то другой.Государтво например.А государство,это все мы с вами.
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И еще один немаловажный вопрос.А как же карантин?
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Пусть шахтеры стройными рядами идут на*ер. Как проголосовали,так и живите
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Надеюсь они идут с плакатом "Позор вору и барыге Порошенке!Долой!Дайош!Доколе!"
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Спустя 25 лет, рабы ахметова снова идут грабить бюджет Украины. Абизяны не могут понять - уголь не нужен!!! Учитесь читать и писать, и меняйте профессию.
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У Вас слишком примитивное понимание экономических процессов. Пока что у нас процентов так 20-30 электроэнергии вырабатывают ТЭС. И этот процент изменится не скоро. Так что уголь ты покупать будешь. Пока у тебя есть шахты, РФ тебе продает уголь дешево, а когда шахт не станет, ситуация поменяется очень быстро. Что тогда будешь делать? Кроме того на закрытие шахт тоже нужны миллиарды.
По поводу читать и писать тоже не перегибай. Может оказаться, что большинство шахтеров умнее тебя.
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Ну как придут в Киев,ведите их сразу на курсы переклассификации.Ахметова обязать проплатить переобучение штата в курортном Трускавце на другие специальности. Шахтарі збираються до Києва на протест - Цензор.НЕТ 1697
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Опять шахтерЫ !!!! К ахметке валите , у дворец !!!!
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Бажаю їм, вигнати Зельоного рептилоїда!!!
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