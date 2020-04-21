 Шахтарі збираються до Києва на протест

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Конфедерації вільних профспілок.

Зокрема, зазначається, що до Києва мають намір приїхати протестувати шахтарі та працівники збагачувальних фабрик Мирнограда, Добропілля, Червонограда, Покровська, Первомайська, Павлограда, Лисичанська, Волині, Донеччини.

Профспілки наголошують, що системна криза в енергетиці була спричинена низкою невиважених рішень влади, і вона негативно вплинула на вугільну галузь, розвиток якої паралізовано.

"Фактично криза у вугільній галузі вже настала – не працюють шахти держпідприємств "Краснолиманська", "Селидіввугілля", "Волиньвугілля", приватні шахти "Добропіллявугілля", "Білозерська". Тепер зупиняється флагман вугільної галузі "Павлоградвугілля" - країна втрачає 95% загального вуглевидобутку", - зазначається в повідомленні.

Профспілки застерегли: зволікання із вирішенням проблемних питань спричиняє збільшення кількості непродуктивних дотацій, адже близько 65 міст повністю залежні від вугільної промисловості - вугледобувних підприємств чи теплової генерації. А також попередили про вірогідність соціального вибуху.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

Зі свого боку народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що кризу в енергетичній та вугледобувній галузі спричинили дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.