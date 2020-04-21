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 Приватні лабораторії з початку епідемії COVID-19 провели 3900 ПЛР-тестів, виявили 198 випадків захворювання, - Степанов

Приватні лабораторії та клініки з початку епідемії COVID-19 провели 3900 ПЛР-тестів, в результаті яких виявили 198 випадків захворювання.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборони на ПЛР-тести в приватних клініках не існує, за весь час епідемії методом ПЛР приватні лабораторії провели 3900 тестів, зокрема 198 тестів були позитивними", - сказав він.

Степанов зазначив, що ПЛР-тести в приватних лабораторіях проводяться на комерційній основі, і єдиною вимогою, яке до таких лабораторій висуває МОЗ, є обов'язкове інформування Центру громадського здоров'я в разі виявлення позитивного результату для проведення епідрозслідування.

"Будь-яке приховування результатів ПЛР-тесту неприпустимо", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі появи відповідних симптомів тест на коронавірус робиться безкоштовно, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190354
 
 
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Это там где владимир зеленских сдавал тесты на наркоту?
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