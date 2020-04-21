EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
  3858  13
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3250) Миколаївська область (486) ОДА (921) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 За добу кількість інфікованих на Миколаївщині зросла вдвічі. Зафіксовано групове захворювання у Вознесенському районі, - ОДА

Станом на 10:00 21 квітня в Миколаївській області зареєстровано 83 підтверджені випадки COVID-19. Зафіксовано групове захворювання у Вознесенському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

"За минулу добу 20.04.2020 виявлено нові 42 випадки (з підозрою на COVID-19 - 3, хворих з пневмоніями - 1, контактних осіб – 38) з них: 7 осіб – це мешканці м.Вознесенська та Вознесенського району; 4 особи – мешканці м.Миколаєва; 20 осіб з Доманівського району; 3 особи з Арбузинського району; 6 осіб з м.Первомайська; по 1 особі з Казанківського та Врадіївського районів.

З усіх 83-х підтверджених випадків: 33 особи – це мешканці м.Вознесенська та Вознесенського району; 9 осіб – мешканці м.Миколаєва; 28 осіб з Доманівського району; 4 особи з Арбузинського району; 6 осіб з м.Первомайська; по 1 особі з м.Южноукраїнська, з Казанківського та Врадіївського районів", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу добу по медичну допомогу звернулися 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19, з них 4 осіб госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб", 2 особам призначено амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розслідує недбалість чиновників на Миколаївщині: не вжили належних заходів в умовах епідемії COVID-19

Загалом від початку 2020 року в Миколаївській області зареєстровано/виявлено 286 осіб з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них у 83-х осіб захворювання підтверджено лабораторно методом ПЛР. Госпіталізовано за весь період 126 пацієнтів, 160 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

У вірусологічній лабораторії проведено дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) від 945 осіб, в тому числі обстежено:
- 232 пацієнти з підозрою на COVID-19, з них 8 з позитивним результатом;
- 213 хворих на пневмонії та ГРВІ різної етіології та ГРВІ, з них 7 із позитивним результатом;
- 500 контактних осіб, з них 68 із позитивним результатом.

Із 16 березня впроваджено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону та різними шляхами повернулися до місця постійного проживання. За ними ведеться медико-санітарне спостереження та контроль щодо дотримання термінів та умов самоізоляції.

Загалом на облік було взято 3434 осіб. На 10:00 21.04.2020 знято з обліку 2566 осіб у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції. Ведеться медико-санітарне спостереження за 868 осіб.

Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190352
 
 
 Топ коментарі
 
Тестов? Это клятый Ляшко привез коронавирус туда. До его приезда Николаевщина была самым безопасным местом на Земле!!! За сутки количество инфицированных на Николаевщине выросло вдвое. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе, - ОГА - Цензор.НЕТ 5152
 показати весь коментар
 
Завезли новую партию тестов За сутки количество инфицированных на Николаевщине выросло вдвое. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе, - ОГА - Цензор.НЕТ 3949
 показати весь коментар
 
Не пишите так громко - спалите зелебобам бизнес на эпидемии За сутки количество инфицированных на Николаевщине выросло вдвое. Зафиксировано групповое заболевание в Вознесенском районе, - ОГА - Цензор.НЕТ 8904
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тестов? Это клятый Ляшко привез коронавирус туда. До его приезда Николаевщина была самым безопасным местом на Земле!!!
 показати весь коментар
 
 
Не пишите так громко - спалите зелебобам бизнес на эпидемии
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хорош ли Зеленский? Плох?
А Ющенко? А Янукович? А Порошенко?
Но такой тотальной кампании по расчеловечиванию и демонизации , как персоны Зеленского, ни для кого небыло.
(Противники Зеленского обвинили его уже не только в наркомании и сдаче страны врагу, но и в ведении бизнеса в пользу росии и даже в гомосексуализме).
Так в чём же причина?
Причина не только в том, что он отодвинул кого-то от корыта и , тем более, не в том, что "патриоты борются за страну".
Причина глубже.
Причина в том, что наши "политические элиты", (и рашенские, кстати, тоже), до смерти напуганы, что к власти неожиданно смог прийти человек "не из системы". А значит, сможет прийти такой и в будущем. Так вот, чтоб недопустить в будущем у избирателей даже мысли о выборе кого-либо нового, не из системы, и идёт тотальное обливание грязью Зеленского.
Чтоб на выборах мы снова выбирали ТимошенкПорошенкоГеращенкоЯценюков и тому подобное кодло.
 показати весь коментар
 
 
30 лет поочередно руководили порошенки тимошенки яценюки, к ним нет претензий
 показати весь коментар
 
а шо это в твоем "и тому подобном кодле" отсутствуют такие фамилии, как БойковМедведчуков, а есть фамилии только патриотов (ну за исключением Тимошенко)?
и назвать Зєлєнского человеком "не из системы" - это просто смешно. До смерти должны быть смертельно напуганы адекватные люди, которые видят, что к власти неожиданно смогла прийти голограмма, актеришка, сыгравший роль президента в низкосортном сериале, за спиной которого стоит один из самых мерзких и бесчестных олигархов, сдающий свою куклу в аренду врагу Украины - *****.
 показати весь коментар
 
 
Поки ті бісові тести не привезли і не примушували провірять-унікально здорова зона на планеті була !
 показати весь коментар
 
Сказали на карантине сексом не заниматься
 показати весь коментар
 
Почекаємо до початку травня. Бо на Великдень частина московськх церков були переповнені прихожанами. Я їхав вночі із Миколаєва, то бачив, що біля храмів чергує поліція і було дуже мало людей. А коли повертався назад десь після 8 години 19.04.2020 р., то бачив, що в деяких селах і навіть під самим містом попи збирали сотні людей. Це в той час, коли поліція пішла на відпочинок, чи змінюватися. І що характерно, біля попа на вулиці стояли сотні (не біля церкви, але з дороги дуже видно) і до них ідуть зо всіх кінців з кошиками люди. Біля військової десантної частини 79-ї є маленька московська церква, чи капличка, то там також було сотня прихожан.Були в масках і без і ні одного поліцейського. То як це називається, коли в парку Кмєва по 10 поліцейських бігають за одним "порушником", а тут сотні і нікого немає. То як не могли знати поліціянти, що народ буде збиратися, як весь народ знав куди і на яку годину йти, а вони не знали і нічого не зробили? То ми ще із-за цієї церкви і таких людей будемо до кінця літа сидіти на карантині.
 показати весь коментар
 
Отакої!!!З нічого,й зразу Груповуха За добу кількість інфікованих на Миколаївщині зросла вдвічі. Зафіксовано групове захворювання у Вознесенському районі, - ОДА - Цензор.НЕТ 93
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору