 За добу кількість інфікованих на Миколаївщині зросла вдвічі. Зафіксовано групове захворювання у Вознесенському районі, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.
"За минулу добу 20.04.2020 виявлено нові 42 випадки (з підозрою на COVID-19 - 3, хворих з пневмоніями - 1, контактних осіб – 38) з них: 7 осіб – це мешканці м.Вознесенська та Вознесенського району; 4 особи – мешканці м.Миколаєва; 20 осіб з Доманівського району; 3 особи з Арбузинського району; 6 осіб з м.Первомайська; по 1 особі з Казанківського та Врадіївського районів.
З усіх 83-х підтверджених випадків: 33 особи – це мешканці м.Вознесенська та Вознесенського району; 9 осіб – мешканці м.Миколаєва; 28 осіб з Доманівського району; 4 особи з Арбузинського району; 6 осіб з м.Первомайська; по 1 особі з м.Южноукраїнська, з Казанківського та Врадіївського районів", - зазначено в повідомленні.
Також повідомляється, що за минулу добу по медичну допомогу звернулися 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19, з них 4 осіб госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб", 2 особам призначено амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.
Загалом від початку 2020 року в Миколаївській області зареєстровано/виявлено 286 осіб з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них у 83-х осіб захворювання підтверджено лабораторно методом ПЛР. Госпіталізовано за весь період 126 пацієнтів, 160 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.
У вірусологічній лабораторії проведено дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) від 945 осіб, в тому числі обстежено:
- 232 пацієнти з підозрою на COVID-19, з них 8 з позитивним результатом;
- 213 хворих на пневмонії та ГРВІ різної етіології та ГРВІ, з них 7 із позитивним результатом;
- 500 контактних осіб, з них 68 із позитивним результатом.
Із 16 березня впроваджено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону та різними шляхами повернулися до місця постійного проживання. За ними ведеться медико-санітарне спостереження та контроль щодо дотримання термінів та умов самоізоляції.
Загалом на облік було взято 3434 осіб. На 10:00 21.04.2020 знято з обліку 2566 осіб у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції. Ведеться медико-санітарне спостереження за 868 осіб.
Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали.
А Ющенко? А Янукович? А Порошенко?
Но такой тотальной кампании по расчеловечиванию и демонизации , как персоны Зеленского, ни для кого небыло.
(Противники Зеленского обвинили его уже не только в наркомании и сдаче страны врагу, но и в ведении бизнеса в пользу росии и даже в гомосексуализме).
Так в чём же причина?
Причина не только в том, что он отодвинул кого-то от корыта и , тем более, не в том, что "патриоты борются за страну".
Причина глубже.
Причина в том, что наши "политические элиты", (и рашенские, кстати, тоже), до смерти напуганы, что к власти неожиданно смог прийти человек "не из системы". А значит, сможет прийти такой и в будущем. Так вот, чтоб недопустить в будущем у избирателей даже мысли о выборе кого-либо нового, не из системы, и идёт тотальное обливание грязью Зеленского.
Чтоб на выборах мы снова выбирали ТимошенкПорошенкоГеращенкоЯценюков и тому подобное кодло.
и назвать Зєлєнского человеком "не из системы" - это просто смешно. До смерти должны быть смертельно напуганы адекватные люди, которые видят, что к власти неожиданно смогла прийти голограмма, актеришка, сыгравший роль президента в низкосортном сериале, за спиной которого стоит один из самых мерзких и бесчестных олигархов, сдающий свою куклу в аренду врагу Украины - *****.