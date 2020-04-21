 Якби не карантин, в Україні вже було б 180 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко

Про це Ляшко повідомив в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1", передає Цензор.НЕТ.
"Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до запровадження карантинних заходів: якби ми не вводили карантинні заходи - у нас би було б зараз 180 тисяч хворих на коронавірусну інфекцію", - заявив він.
"Як би хто нас не критикував, як би хто не вважав, що щось робиться не так. Ми сьогодні маємо результат карантинних заходів, який є в нашій країні", - додав Ляшко.
счет бы шел на сотни миллионов....
как он подщитал пусть подскажет...
почему не 190,000? - не 200,000 в конце концов?
шо приснилось - то и спел!
слева похолодело - 150,000,
справа 170,000 - ниде не похолодело? - придумай сам бо ветра нет....
Це який свіздєц , з бабулькою явно лоханулись або вона як бінладен -ніколи не існувала.
Муделировщик уже тогда тестировал людей?
г*споди, да они издеваются - че он шепчет этот Гав-Ссан-Рвач то?
но плюс минус бесконечность и плюс ляшко? - та идите уже куда нибудь моделировщики... - дойдете - не звоните...
А вот как, чтоб переболел, выздоровел и приобрел иммунитет?
И кроме придуманных страшилок, оно ни на что не способно.
Ага, было бы 180 тыс. заражённных
А почему не 7 миллионов?
В Швеции нет никакого карантина и короновирус там раньше начался. И всего 14 тыс. зараженных.
Так, что есть карантин или нет карантина, практически разницы никакой нет в цифрах заражённых.
Какой дегенерат! Что он несет?! Какое моделирование проводили эти быдлоюниты? Фейспалм...
Представляю, как этот быдляк собрал своих замов, вся эта тупорылая кодла закрылась в кабинете, обложилась калькуляторами, и в формулу, разосланную слепоглухой ВОЗ, подставляла нелепые из пальца высосанные значения (кто в гос. конторах работал, тот знает, что решения там именно так и принимаются).