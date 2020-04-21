 Якби не карантин, в Україні вже було б 180 тис. хворих на COVID-19, - Ляшко

Про це Ляшко повідомив в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до запровадження карантинних заходів: якби ми не вводили карантинні заходи - у нас би було б зараз 180 тисяч хворих на коронавірусну інфекцію", - заявив він.

"Як би хто нас не критикував, як би хто не вважав, що щось робиться не так. Ми сьогодні маємо результат карантинних заходів, який є в нашій країні", - додав Ляшко.

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