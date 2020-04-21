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 Економіка, За кордоном
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Все про:криза (221) МВФ (770) Крісталіна Георгієва (16)

 Країнам доведеться вийти ще далі із зони комфорту, - глава МВФ Георгієва про кризу

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що попередні прогнози про "найбільше потрясіння" для світової економіки з часів Великої депресії можуть бути скориговані в гіршу сторону.

Про це Георгієва написала в блозі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фонду, як і нашим країнам-членам, можливо, доведеться вийти ще далі за межі нашої зони комфорту й подумати, чи не слід застосовувати виняткові кроки в цій винятковій кризі", - зазначила очільниця МВФ.

Вона наголосила на потребі продумати нові підходи у тісній співпраці з міжнародними інститутами, а також із приватним сектором, аби допомогти уразливим країнам пройти через цю кризу та стати міцнішими.

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У цьому зв'язку Георгієва нагадала, що МВФ та найпотужніші економіки світу вже здійснили багатомільярдні вливання для підтримки економіки та зменшення негативного впливу карантину.

Водночас вона зауважила, що перед бідними країнами й економіками, що розвиваються, стоять серйозні проблеми.

"Для наших найбідніших країн-членів потрібно набагато більше пільгового фінансування. У той час як пік захворювань ще попереду, багато економік потребуватимуть значних видатків для подолання кризи в галузі охорони здоров’я, а також мінімізації банкрутств та безробіття, одночасно поставши перед дедалі більшими потребами зовнішнього фінансування", - вказала Георгієва.

Читайте: Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва

Утім, за її оцінкою, цю проблему не розв'язати простим кредитуванням: "Криза додає ще більше боргового навантаження, тож багато країн можуть опинитися за межами стійкого становища".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190350
 
   
 Топ коментарі
 
и совести, хотя бы чуть-чуть....
но нет и ее.....

Алексей Давиденко
15 год ·

1 год.
Эстрадно-цирковая ху*ня сильно затянулась.
Роль не удалась. Случился провал.

Та твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь НИЧЕГО из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
А ещё уйти надо ради самосохранения...
Думай.
Извини, уже без Те.

Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе - Цензор.НЕТ 5396
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Якби у 73% був мозок, то віслюка би не обрали.
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Лайк за правду, хоча брехня на стадіоні була одразу зрозуміла.
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Если бы у потерпевшего вiслюка был мозг, он бы задумался
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Якби у 73% був мозок, то віслюка би не обрали.
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Ну всё правильно! Не будут же безмозглые выбирать кого-то не похожего на себя. Потерпевшие выбирают потерпевшего, вiслюки - вiслюка... Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе - Цензор.НЕТ 6988
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Как же вы свинку возвращать будете, если оскорбляете 73% людей безмозглыми вислюками?
Леварицию Петр Алексеич задумали?
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Мнение вiслючей черляди особенно ценно! "Помедленнее, я записываю"
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Это не мнение. Это вопрос. И судя по уровню свиноинтеллекта - риторический
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Если бы у вiслючей черляди был интеллект хотя бы свиньи, они бы не были таким посмешищем, каким стали сейчас Країнам доведеться вийти ще далі із зони комфорту, - глава МВФ Георгієва про кризу - Цензор.НЕТ 4296
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Все таки між українцями і ординцями є суттєва різниця...
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...
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и совести, хотя бы чуть-чуть....
но нет и ее.....

Алексей Давиденко
15 год ·

1 год.
Эстрадно-цирковая ху*ня сильно затянулась.
Роль не удалась. Случился провал.

Та твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь НИЧЕГО из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
А ещё уйти надо ради самосохранения...
Думай.
Извини, уже без Те.

Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе - Цензор.НЕТ 5396
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Лайк за правду, хоча брехня на стадіоні була одразу зрозуміла.
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Сєй тєкст нєдоступєн для поніманія как мінімум 73-м процентам мудрого наріда.
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То є мудрий нарід і вони усі хором завивають що ******* неньку Україну, а те що впороли глобальну хірню то це є ОК.
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Хтось вийде із зони комфорту, а дехто там ніколи не був і скоро зайде до зони злиднів.
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Будем дальше вас грабить и руководить марионеточными Властями.
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Ви вже разом з "олігархічним продуктом" вашої ваучерної приватизації дореформували Україну.
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Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе

Тут у нас преимущество. Мы на своей территории, потому что в зоне комфорта никогда и не были.
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мвф уже сейчас говорит чтобы не раскатывали губу на огромные кредиты....
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Практично нічого нормального МВФ не дасть, лише маленька підтримка.
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лише маленька підтримка- з великими вiдсоткамы....
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3-4,5% - це великі відсотки ? Я готовий під ці "великі" відсотки взяти у Вас любу суму.
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Банкам выгодно напаривать кредиты. А что выгодно МВФ? Неужели что-то другое?
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К счастью,выход из зоны комфорта нам не грозит
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Починає окреслюватись мета ковідовської інфордемії.
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МВФ тоже должен побыть вне зоны комфорта.
А не пировать во время чумы.
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל




@herooftheday10



Нефть - 0$)) Конец эры бензоколонки рф уже близок. чел из рф в Германии
подтверждает.
https://twitter.com/i/status/1252329761621397506
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