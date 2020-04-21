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 Політика України
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Все про:держбюджет (374) перепис населення (60) фінансування (601) Держстат (95) Немчінов Олег (4)

 Всеукраїнського перепису населення в 2021 році, найімовірніше, не буде. Це дороге задоволення, - міністр Кабміну Немчінов

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вважає, що в 2021 році Всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.

"Перепис потрібно обов'язково проводити, але перепис - це дороге задоволення. Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавірус - 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли провести перепис у 2021 році, то в березні 2020 року ми мали б почати підготовку", - сказав Немчінов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На уточнювальне запитання, чи буде перепис населення проведено в 2021 році, міністр зазначив, що, ймовірно, ні. "Я думаю, що ні. Можна спробувати зробити його наприкінці року, але тоді вже цього року потрібно почати витрачати кошти хоча б з вересня-жовтня. Як мені пояснював глава Держстату, потрібно щонайменше один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл, який необхідно зробити", - додав він.

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За словами Немчінова, у керівництва Держстату є три сценарії: варіант класичного перепису, опитування і комбінований.

"Мені більше імпонує комбінований. Тут ідеться про те, що з максимальним використанням електронних носіїв, з максимальним використанням цифрових технологій, але водночас із дворовим обходом, з реальними речами. Але навіть суто цифровий перепис - це дуже великі кошти", - заявив чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190346
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно не будет! Досрочные выборы на носу!!! Всеукраинской переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет. Это дорогое удовольствие, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1837
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Как всегда отмазки.... вам тварям просто это НЕ выгодно!
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Верните Дубилета со спутником, он посчитает
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Конечно не будет! Досрочные выборы на носу!!! Всеукраинской переписи населения в 2021 году, скорее всего, не будет. Это дорогое удовольствие, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1837
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Как всегда отмазки.... вам тварям просто это НЕ выгодно!
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Вам, это тем которые сейчас у власти, или же любой власти?
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Это если деньги на это выделять. Можно и бесплатно. Поручить Обл-райадминистрациям, территориальным громадам - они все равно почти бесполезные.
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дорогое удовольствие содержать эту дебильную власть!
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Нарід не міг відмовити собі в такому задоволенні.
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Скорее всего, чтобы скрыть количество жертв от короновируса.
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ужеж в прошлом году что-то подщитывали...и бабки распилили на это.
в это году совесть замучила так бессцеремонно дубасить людей...
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Точно, по геоданим із супутників.
Тільки там одна проблема, як розрізняти самців та самочок, нарід просили вийти в час Ч день Д, та приспустити штани, ставши дупами догори, проте так із статевою приналежністю не розібралися.

P.S. Дубілєти, Гончаруки пройшли як дим, нарід тепер вірить у нову "маладу каманду Зє".
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Верните Дубилета со спутником, он посчитает
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Телевізійна тема: « Вот, к чєму прівєла власть Порошенка ! В Украінє осталось 15-20 мілліонов! », втратила актуальність після 21.04.2019.
В Україні 42 мільйони населення, без врахування захоплених россієй територій.
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имя ему легион или волшебное число 42: я не лох Всеукраїнського перепису населення в 2021 році, найімовірніше, не буде. Це дороге задоволення, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 3577
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dtrscnij grsrt Де вони візьмуться ті 42, коли вони були ще при Ющеві? Вимерло багато, емігрували, мінус Крим і частина Донбасу.
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Так грузин рахамія ж казав Шо тіпа АнАЛайн з супутника можна, як в кіно пАсчЄтать запроста Всеукраїнського перепису населення в 2021 році, найімовірніше, не буде. Це дороге задоволення, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 4052
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Та то я переплутав, то дЮбЄлЄт чи дублЄт казав Всеукраїнського перепису населення в 2021 році, найімовірніше, не буде. Це дороге задоволення, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 4038
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Перепис населення дорого, а Суркісам повертати 250мільйонів доларів це не занадто дорого для бідної воюючої країни?
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Дуболету поручите: он за 5 минут "посчитает", у него мигом 45 миллионов "получится" - выборы ж скоро.☺
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Я надіявся, що хоча б ця влада проведе перепис населення. Але походу ніхто не хоче брати на себе відповідальність, ніхто не хоче визнавати, що Україна займає перше місце в світі за вимиранням населення. Це ганьба. Єдина країна в Європі, яка за 30 років спромоглася лише один раз провести перепис населення! Для кого ці тупі відмазки про нестачу коштів? Хіба в 2001 в казні було багато грошей?
Походу кожна наступна влада буде переносити перепис населення, допоки не вимруть останні українці, тоді вже цього перепису і не треба буде. А дивлячись на тенденції, добре буде якщо ми хоча б до XXII століття дотягнемо!
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