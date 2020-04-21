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 Політика України
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Все про:заробітна плата (725) Кабмін (4087) держслужбовці (142) Немчінов Олег (4)

 Оклад держслужбовців становитиме 70-80% зарплати, решта буде визначатися показниками ефективності, - міністр Кабміну Немчінов

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що концепт реформування системи оплати праці державних службовців передбачає, що оклад становитиме 70-80% заробітної плати, а варіативна частина - 20-30%.

"Ми минулого тижня проводили онлайн-нараду з приводу реформування (системи оплати праці держслужбовців - ІФ). Що мається на увазі: ми хочемо, щоб майже 70%, максимум 80% коштів, які держслужбовець де-факто отримував на руки, це було тіло його посадового окладу, а варіативна частина у межах 20-30%, щоб вона покривалася різними KPI", - сказав Немчинов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі в Національному агентстві державної служби розроблено концепт, який передбачає перший пілот у поточному році, секретаріат Кабміну, три пілотних міністерства і, можливо, НАДС із наступного року, а далі поступовий перехід до 2024 року до повного реформування системи оплати праці.

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"Найбільша проблема під час формування заробітних плат держслужбовців - це центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, кожен із них має окремий закон. Я маю на увазі НАЗК, ДБР, Антикорупційну прокуратуру, різні суди. Тому що якщо взяти ту кількість держслужбовців, яка там працює і забезпечує їх діяльність, то це досить велика частина в загальній кількості. І ви розумієте, як реагує пересічний українець на заробітні плати в таких структурах. Це дуже складно, тому що легко популістськи сказати, що ми скоротимо все, але реально треба розуміти, що фахівці мають отримувати гідну зарплату", - додав міністр.

Немчінов наголосив, що в цьому контексті питання преміювання в невеликій частині доходу держслужбовця, а не 400% до окладу, є наскрізним. "Тому що нині премія - це не преміювання в класичному розумінні, це фактично як даність до маленького посадового окладу", - констатував міністр.

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На уточнювальне запитання, як за великого окладу й маленької премії не втратити мотивацію у держслужбовців, Немчінов завив, що якщо правильно доопрацювати оцінку їхньої діяльності, то мотивація не постраждає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190345
 
 
 Топ коментарі
 
Це стара схема кидалова від держави. Вона діє в усіх державних органах. Посадовий оклад мінімум, решта премії. Дозволяє тримати держслужбовця на короткому ланцюжку, завжди безкарно можно платити йому копійки та й для нарахування пенсій це впливає.
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А еще не берут? Спросите у Ермака Оклад госслужащих будет составлять 70-80% зарплаты, остальная часть будет определяться показателями эффективности, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 8744
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это очень вовремя зелёные дебилы, когда в стране у половины людей жрать не зачто они взялись обсуждать оклады госслужащих...
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Умный? Ты для начала разберись кто такие госслужащие.
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Эти в основном на папика и на себя служащие Оклад держслужбовців становитиме 70-80% зарплати, решта буде визначатися показниками ефективності, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 1559
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Не поверишь уборщица на госпредприятии и водитель тоже госслужащие, а еще всякие облстаты, пенсионные фонды, бухгалтера.
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Так то уборщицы. Оклад держслужбовців становитиме 70-80% зарплати, решта буде визначатися показниками ефективності, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 9231 У нас как раз в ************ такая... Оклад держслужбовців становитиме 70-80% зарплати, решта буде визначатися показниками ефективності, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 4759
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Та еще перед выборами с ней было всё ясно. Но 73% захотели на грабли Оклад держслужбовців становитиме 70-80% зарплати, решта буде визначатися показниками ефективності, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 7971
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Согласен - госслужащий не должен получать копейки. Но - на ВСЕХ "государевых людей" должен идти строго определенный кусок Бюджета, и не копейкой более! Далее - госслужащими должны быть ЛУЧШИЕ, а не представители КАСТЫ - несколько тысяч семей Украины дающих "потомственных" "лучших"! Наладить объективную систему отбора не сложно, было бы желание недопустить к ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА тех таки "кастовиков"...
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Так эффективность в минусах. Пора деньги брать за должностя.
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Все таки між українцями і ординцями є суттєва різниця...
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...
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у тебе проблеми з термінами. Держава - це не влада. А ти мав на увазі - від влади.
ага, це лише тому, що українці іже давно зрозуміли, що влада санітарів-клоунів-бариг-шахраїв і, в цілому, придурків, ніякої допомоги дати не може. Причина в тому, що від людини без голови чекати допомоги нема сенсу. Ото і вся різниця.
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А не хотят эти госслужащие как этот дедушка из кацапстана???
Оклад госслужащих будет составлять 70-80% зарплаты, остальная часть будет определяться показателями эффективности, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 4986

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Зеленский - виллой в Италии пора в казну Украины заплатить. За неэффективность.
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А папередники? Папередники папередников? И так в прошлое на 30 лет ДЕфективности, коррупции, воровства, мародёрства.
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Оооо, ще один Дубілет з "геніальними" ідеями?
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Очередное лживое бла..бла..бла для лохтората. Нефёдову. Наему. лещенко, Кобелеву, Смелянскому, сытнику, Холодницкому и всем упырям в наб. советах не забудьте выписать по 600% премий......
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Вони не держслужбовці. Це окрема каста - паразитуючі на державних підприємствах.
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Це стара схема кидалова від держави. Вона діє в усіх державних органах. Посадовий оклад мінімум, решта премії. Дозволяє тримати держслужбовця на короткому ланцюжку, завжди безкарно можно платити йому копійки та й для нарахування пенсій це впливає.
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это очень вовремя зелёные дебилы, когда в стране у половины людей жрать не зачто они взялись обсуждать оклады госслужащих...
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дурниця, мова не йде про підвищення заробітної плати, а зміну схеми її нарахування, як правило зміна схеми нарахування завжди приводило до зменшення розміру заплатні
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Не можуть існувати оклади, які перевищують більше як в п'ять разів мінімалку.
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Уря кінець епохи бідності, так зелейобіки?
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в 90-е такое уже было в украинской армии
оклад + остальное на усмотрение командира
причем себе можно было даже премию выписать или близким к телу лизожопам
за счет тех конечно кто по усмотрению мудрого командования плохо работал или косячил
в результате закончилось все тем что мы остались без армии, люди просто ушли которые в состоянии были заработать кусок хлеба и без армии, понятно кто остался
потом орки захватили крым и донбасс
и оказалось шо армия все таки нужна
так шо дебильное решение как по мне
ничем хорошим не закончится
в нашей по жопу корумпированой державе
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А где почасовая оплата труда,как вовсех нормальных странах? Какие нах оклады?
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откуда там вообще какой-то кпи?
эффективно бумажки перекладывают
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