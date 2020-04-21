 Оклад держслужбовців становитиме 70-80% зарплати, решта буде визначатися показниками ефективності, - міністр Кабміну Немчінов

"Ми минулого тижня проводили онлайн-нараду з приводу реформування (системи оплати праці держслужбовців - ІФ). Що мається на увазі: ми хочемо, щоб майже 70%, максимум 80% коштів, які держслужбовець де-факто отримував на руки, це було тіло його посадового окладу, а варіативна частина у межах 20-30%, щоб вона покривалася різними KPI", - сказав Немчинов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі в Національному агентстві державної служби розроблено концепт, який передбачає перший пілот у поточному році, секретаріат Кабміну, три пілотних міністерства і, можливо, НАДС із наступного року, а далі поступовий перехід до 2024 року до повного реформування системи оплати праці.

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"Найбільша проблема під час формування заробітних плат держслужбовців - це центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, кожен із них має окремий закон. Я маю на увазі НАЗК, ДБР, Антикорупційну прокуратуру, різні суди. Тому що якщо взяти ту кількість держслужбовців, яка там працює і забезпечує їх діяльність, то це досить велика частина в загальній кількості. І ви розумієте, як реагує пересічний українець на заробітні плати в таких структурах. Це дуже складно, тому що легко популістськи сказати, що ми скоротимо все, але реально треба розуміти, що фахівці мають отримувати гідну зарплату", - додав міністр.

Немчінов наголосив, що в цьому контексті питання преміювання в невеликій частині доходу держслужбовця, а не 400% до окладу, є наскрізним. "Тому що нині премія - це не преміювання в класичному розумінні, це фактично як даність до маленького посадового окладу", - констатував міністр.

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На уточнювальне запитання, як за великого окладу й маленької премії не втратити мотивацію у держслужбовців, Немчінов завив, що якщо правильно доопрацювати оцінку їхньої діяльності, то мотивація не постраждає.