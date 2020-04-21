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 Політика України
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Все про:банки (433) законопроєкт (1003) комітет (253)

 Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики почав підготовку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, засідання відбувається в режимі відеоконференції.

Глава комітету, член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев зазначив, що в порядку денному засідання комітету сьогодні один законопроєкт - №2571-д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До законопроєкту про банки подали 16 572 поправки, з них 4 770 комітет відхилив, - "слуга народу" Гетманцев

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190344
 
 
 Топ коментарі
 
Пора уже внести в Конституцию запись, что коломойский враг народу Украины!!!
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зелебобики Закон не могут осилить принять, а вы про изменения в Конституцию. Где они голоса будут брать? Комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 504
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Окуеть.Сначала пытались незаконно пропихнуть-не вышло с наскока,теперь-начали рассматривать. Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 2431
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Пора уже внести в Конституцию запись, что коломойский враг народу Украины!!!
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зелебобики Закон не могут осилить принять, а вы про изменения в Конституцию. Где они голоса будут брать? Комитет Рады начал рассматривать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 504
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Все таки між українцями і ординцями є суттєва різниця...
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...
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Народ опять разводят. Власть и примкнувшие к ним ПЕС и ОПЗЖ, готовят банковскую систему к продаже земли. Банки хотят сделать ручными и послушными, и, по необходимости, уничтожать их, одним решение Нацбанка. Ни один суд не будет иметь возможности защищать банки и вкладчиков. Нацбанк выше любого суда, выше судебной власти. По сути - уничтожение банковской системы Украины. Лохам опять вешают сказки о том, что этот закон против Коломойского. В который раз убеждаюсь, что с нашим народом можно делать все, что угодно.
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Правильно делают, банки нужно создавать для того что бы нормальние люди могли хранить там деньги (получая проценти и забативая разумеется), а не грабить как сделал Коломойский.
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Golos Durdoma Типова жертва пропаганди. Тебе навіть переконувати немає ніякого сенсу.
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О великий, розкажи всю суть цього світо порядку, Всі його таємниці та секрети.
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Бачу аргументів немає) В принципі нічого нового.
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Golos Durdoma Так я написав аргументи спочатку. Які в тебе аргументи? Оці? "...что бы нормальние люди могли хранить там деньги"? Так тепер "нормальна людина", у випадку ліквідації банку НБУ, навіть не зможе подати до суду, бо НБУ - вище суду. Ти справді такий дурень, що не розумієш цього?
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"у випадку ліквідації банку НБУ" Для цього не потрібно носити гроші в "шарашкіні контори" котрі в Україні були під виглядом банків до того, як їх прикрили. Що стосується контролю НБУ так це добре так як стане менше "шарашкіних контор" котрі будуть дурити гроші в населення так, як тепер НБУ буде за ними слідкувати і у випадку чого карати. Крім того "НБУ - вище суду" що ти мелеш? До суду можна подати хоч на президенда так як закон.
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Окуеть.Сначала пытались незаконно пропихнуть-не вышло с наскока,теперь-начали рассматривать. Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 2431
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Они теперь подстраховались - теперь один человек не сможет вносить много поправок, а только дну.
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