 Комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки

Як повідомляє Цензор.НЕТ, засідання відбувається в режимі відеоконференції.
Глава комітету, член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев зазначив, що в порядку денному засідання комітету сьогодні один законопроєкт - №2571-д.
Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
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