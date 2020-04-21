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 Суспільство
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 Використання плазми видужалих є перспективним у лікуванні важких випадків COVID-19, але поки в Україні це заборонено, - патофізіолог Досенко

Метод лікування важких випадків COVID-19 шляхом використання плазми видужали є перспективним і використовується в інших країнах. Однак в українському протоколі лікування цього методу немає, і в цілому він в Україні заборонений.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Віктор Досенко.

"У своєму аналізі ми вийшли на реконвалесцентну плазму як дуже перспективний і фактично безкоштовний метод терапії важких випадків COVID-19. Йдеться про використання крові людей, які вже одужали від цієї хвороби. Їхня імунна система переборола цю інфекцію, але ще не забула, як воювати з нею. Це можна порівняти з воїном, який вийшов переможцем з бійки з певним ворогом. З другої спроби він заб’є аналогічного ворога з більшою швидкістю. Це так званий метод пасивної імунізації – коли від людини, що вже сформувала імунітет, ми передаємо його частину людині, яка зараз перебуває у важкому стані, то це може значно допомогти. Цей метод рятував життя при різноманітних вірусних інфекціях, починаючи ще з "іспанського грипу" 1918-1920 років.

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Завжди, коли ще немає доказової терапії нової інфекції, лікарі повертаються до цього методу. У зв’язку з цим ми висунули свою гіпотезу, що імуноглобуліни не грають вирішальну роль у подоланні інфекції. Адже вмирає людина не від інфекції, а від синдрому, який виникає в організмі і який знищує власні легені, - гострий респіраторний дистрес-синдром (ARDS). Якщо вдасться цей синдром вгамувати, тоді людина виходить з критичного стану. І на найкритичнішому етапі безглуздо застосовувати противірусну терапію. Адже вірус вже зробив свою справу: уразив критичну кількість клітин легень і запустив потужну відповідь з боку організму, яка є більш небезпечною, ніж власне вірус. Не виключено, що саме реконвалесцентна плазма пригнічує розвиток ARDS. У нашому інституті ми моделюємо цей синдром та проводимо випробування засобів для його контролю", - розповів він.

Досенко підкреслив, що і в разі COVID-19 багато країн повернулися до цього методу і в разі нинішньої епідемії:

"Чому раніше він не набув поширення як постійний дієвий метод лікування? Перша відповідь – цей метод важко комерціалізується. Тобто заробити на цьому складно. Якщо людина безкорисливо віддала свою кров для того, щоб допомогти іншій людині, то де тут хто заробить гроші? Окрім того, потрібно застосувати усі засоби для контролю цієї крові. Потрібно підібрати сумісність реціпієнта та донора за групою крові. Тобто людині підійде не будь-яка плазма іншої людини. Плазма жінок, які народжували, також має певну небезпеку, оскільки в ній можуть бути антитіла, які викликають ураження легень".

На сьогодні в Україні цей метод заборонений.

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"Наші лікарі якщо і знають про нього, то не мають дозволу на застосування цього методу експериментальної терапії вірусних інфекцій. FDA (Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США) вже дало дозвіл, у Канаді це також активно пішло. А в Україні поки ні, незважаючи на те, що ми виступили з цією ініціативою від Української вищої медично школи. Зв’язалися з Центром громадського здоров’я і МОЗ, знайшли порозуміння, разом підготували всі необхідні документи, і ось воно тягнеться другий тиждень. Досі наказу немає і українські лікарі поки не мають можливості застосовувати цей метод. А у разі видачі дозволу певний час ще забере підготовка. Потрібно кожну людину, яка одужала, вмотивувати через два тижні здати свою кров, щоб врятувати інших. Я думаю, що наші люди підтримують таку ініціативу, вони добрі й хороші. Але до них ще треба донести цю інформацію. Словом, ми програємо час і втрачаємо шанс вилікувати більшу кількість людей", - підсумував професор.

Повне інтерв'ю з Віктором Досенком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190342
 
   
 Топ коментарі
 
Дійсно, що спочатку треба цей метод добре вивчити!
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Шизофрения кроновируса, от туберкулёза за год гибнет 1,2 млн человек и никаких карантинов никто не объявляет.
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от туберкулёза есть прививки
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У нас таким переливанием можно помимо ковида еще всяких разных трипаков получить букетик. Использование плазмы выздоровевших является перспективным в лечении тяжелых случаев COVID-19, но пока в Украине это запрещено, - патофизиолог Досенко - Цензор.НЕТ 4911 так шо лучше лечится парацетамолом Использование плазмы выздоровевших является перспективным в лечении тяжелых случаев COVID-19, но пока в Украине это запрещено, - патофизиолог Досенко - Цензор.НЕТ 2365
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Дійсно, що спочатку треба цей метод добре вивчити!
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Шизофрения кроновируса, от туберкулёза за год гибнет 1,2 млн человек и никаких карантинов никто не объявляет.
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Тубером болеют и те кто с прививками от него , это доказанный факт
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За год и без карантина, а сколько умерло уже от короновируса (не вдаваясь в подробности, о которых написано в статье), с карантином и не за год?
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То, что беременеют, если презервативы с дырочкой.
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Посиди ещё в карантине месяц другой, то свой презик с дырочкой и стирать научишся
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Каждому выхдоровшему тогда стоит пару раз покашлять и чихнуть на больного.. делов то.. а то плазма.. реконвалесценция.. патофизиология.. слов умных много, толку пока никакого
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Разве Рада не разрешила обходить протокол?
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У неё есть только право плевать на Конституцию...
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это будет как сострадательная терапия... подтвержденных результатов нет...
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ЗАТО ВСЯКУЮ ХИМИЮ МОЖНО ИСПЫТЫВАТЬ НА ЛЮДЯХ.
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Это типа :Как студенту, уже лучше , но пока два.
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помню цензор публиковал новость что в росии тоже будут пытаться использовать плазму и высмеивал эту новость, теперь же все это подаеться с нормальной стороны,цензор такой цензор
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Значит лить импортную химиятерапию в наших коновальный можно, а плазму - табу?...
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Сначала богатые подонки разворовали страну, украли народные деньги , а сейчас высосут нашу кровь ? (
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? плазму в тяжелых случаях? а почему случай тяжелый? - не хватает кислорода и от этого страдают все органы... : сердечная недостаточность , тромбозы ... может стоит кровь пациента насыщать кислородом( Экстракорпоральная мембранная оксигенация) чтоб не доводить до серьезных случаев и применять антитромбические препараты?
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Российский патологоанатом Александр Эдигер говорит о специфике COVID-19. Поражаются рецепторы, которые есть не только в лёгких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте. Судя по выводам китайских ученых, вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Отсюда мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода. "Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде."
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