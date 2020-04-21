 У Німеччині вчені виявили зв'язок між забрудненням повітря та смертністю від коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, такого висновку дійшов учений університету імені Мартіна Лютера в німецькому Галле.

Результати дослідження, опубліковані в понеділок, 20 квітня, свідчать, що в тих регіонах, де раніше фіксувався високий рівень забруднюючих речовин у повітрі, смертність від COVID-19 виявилася вищою.

Ізраїльський вчений Ярон Оген, що працює нині в Німеччині, порівнював супутникові дані про забруднення і потоки повітря з інформацією про смертність від нової коронавірусної інфекції в Італії, Франції, Іспанії та Німеччині.

З'ясувалося, що показники смертності значні в тих районах, де рівень діоксиду азоту в повітрі високий, а повітрообмін слабкий. Наприклад, Північна Італія, Мадрид або Ухань у Китаї оточені горами, пояснює Оген. Повітря в цих регіонах залишається більш стабільним, а рівень забруднюючих речовин в атмосфері вищий. Учений вважає, що тривале забруднення повітря в зазначених регіонах могло призвести до погіршення загального стану здоров'я людей, зробивши їх особливо сприйнятливими до коронавірусу.

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Потрапляючи в повітря, діоксид азоту пошкоджує дихальні шляхи людини. Вже давно відомо, що він сприяє численним респіраторним захворюванням, а також хворобам серцево-судинної системи, викликаючи зміни складу крові, зокрема зменшуючи вміст у ній гемоглобіну.

Нагадаємо, що в суботу ввечері українська столиця посідала 1 місце за рівнем забруднення повітря. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".

Станом на ранок 21 квітня Київ знову повернувся до списку міст з найбільш забрудненим повітрям. Столиця України посіла 6 місце, індекс QIAir - 153.