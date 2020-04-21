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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:повітря (61) Німеччина (1452) забруднення (100) дослідження (59) карантин (3250) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 У Німеччині вчені виявили зв'язок між забрудненням повітря та смертністю від коронавірусу

Високі показники смертності від викликаного коронавірусною інфекцією легеневого захворювання COVID-19, можливо, безпосередньо пов'язані з рівнем діоксиду азоту в повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, такого висновку дійшов учений університету імені Мартіна Лютера в німецькому Галле.

Результати дослідження, опубліковані в понеділок, 20 квітня, свідчать, що в тих регіонах, де раніше фіксувався високий рівень забруднюючих речовин у повітрі, смертність від COVID-19 виявилася вищою.

Ізраїльський вчений Ярон Оген, що працює нині в Німеччині, порівнював супутникові дані про забруднення і потоки повітря з інформацією про смертність від нової коронавірусної інфекції в Італії, Франції, Іспанії та Німеччині.

З'ясувалося, що показники смертності значні в тих районах, де рівень діоксиду азоту в повітрі високий, а повітрообмін слабкий. Наприклад, Північна Італія, Мадрид або Ухань у Китаї оточені горами, пояснює Оген. Повітря в цих регіонах залишається більш стабільним, а рівень забруднюючих речовин в атмосфері вищий. Учений вважає, що тривале забруднення повітря в зазначених регіонах могло призвести до погіршення загального стану здоров'я людей, зробивши їх особливо сприйнятливими до коронавірусу.

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Потрапляючи в повітря, діоксид азоту пошкоджує дихальні шляхи людини. Вже давно відомо, що він сприяє численним респіраторним захворюванням, а також хворобам серцево-судинної системи, викликаючи зміни складу крові, зокрема зменшуючи вміст у ній гемоглобіну.

Нагадаємо, що в суботу ввечері українська столиця посідала 1 місце за рівнем забруднення повітря. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".

Станом на ранок 21 квітня Київ знову повернувся до списку міст з найбільш забрудненим повітрям. Столиця України посіла 6 місце, індекс QIAir - 153.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190341
 
 
 Топ коментарі
 
Британські вчені виявили, що сімейні пари займаються сексом з більшим задоволенням, якщо за ними не спостерігають британські вчені.
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Понятное дело, дышите плохим воздухом, пьёте загрязнённыую воду. едите хреновые продукты...всё это ослабляет Иммунитет и соответсвенно вероятность заболевания и осложнения. Вот уж научное достижение!
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уже неплохо - осталась ерунда:
температура, давление, свет, звук, влажность + - поправки на ультрафиолет с микроволнами
и мы пракрически у цели....
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Недарма кацапи підпали організовують по всіх країні...
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аааа,так вот откуда пожары по расписанию,Михалыч..
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а от полнолуния не зависит???? обуздать пандемию это как-то поможет?...
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Британські вчені виявили, що сімейні пари займаються сексом з більшим задоволенням, якщо за ними не спостерігають британські вчені.
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Понятное дело, дышите плохим воздухом, пьёте загрязнённыую воду. едите хреновые продукты...всё это ослабляет Иммунитет и соответсвенно вероятность заболевания и осложнения. Вот уж научное достижение!
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уже неплохо - осталась ерунда:
температура, давление, свет, звук, влажность + - поправки на ультрафиолет с микроволнами
и мы пракрически у цели....
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Ничего удивительного, там где тонко там и рвется. больные легкие.
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Лишилось тільки дочекатись коли англійські вчені виявлять зв'язок між смертями та вірусом в наявності людей...
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хоть бы немцы уже дурить перестали - а то загрязнение воздуха еще кому помогало....
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Следующим мировым лидером станет тот,кто скажет :
"Я избавлю вас от химеры большевизма короновируса"..
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а можна ще зробити інший висновок, повітря брудне де ? де найбільше населення... тому там і смертність більша... і ніяког овідношення до рівня забруднення вірс не має а лише до густоти населення.
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у нас болеют больше те, кто ходит в гундяевскую церковь.
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