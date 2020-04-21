EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Економіка
  2310  62
Матеріали за темою:
Все про:Гриценко Анатолій (336) нафта (163)

 Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція" і екскандидат у президенти Анатолій Гриценко закликав уряд використовувати момент і почати скуповувати знецінену в світі нафту, за яку можуть ще й доплатити.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби Уряд думав на два кроки наперед і дбав про інтереси держави, саме час закупити в державний резерв знецінену у світі нафту, за яку якщо вивезти у травні - виробники ще й доплатять. Ємності для зберігання у нас є - на всіх НПЗ, працюючих і не працюючих; є велике підземне сховище для пального і в Міноборони на Полтавщині ", зазначив політик.

Гриценко також навів як приклад Білорусь, де "Лукашенко почав скуповувати нафту ще пару тижнів тому, коли її торгували по $2 за барель".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми заповнимо нафтою всі наші стратегічні сховища, закачавши 75 млн барелів, - Трамп

Нагадаємо, ціна травневих ф'ючерсів на нафту WTI впала майже на 300% до закінчення торгів на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) в понеділок, опустившись до мінус $ 37,63 за барель.

Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190340
 
   
 Топ коментарі
 
думать некому и нечем...
 показати весь коментар
 
О, палковник вылез, филантроп и гроссмейстер.темный кардинал зеленского
Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8359
 показати весь коментар
 
Да щаззз! А как потом объяснять ломовую цену на бензин?????А?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
минус
37 долларов за бочку… т.е. берем даром нефть!!!!! и тебе еще приплачивает
продавец 37 долларов да это НАДО БЫТЬ КАКИЕ УБШЛЕБКОМ еврейского пошиба шавкой
помесью- чтобы не понимать очевидной выгоды для Украины... набить все
танкеры бочки цистерны нефтью…. а потом тебе или Литва или Белоруссия будут
топливо делать НПЗ да и в Украине остались пару НПЗ чтобы иметь качественное
и дешевое топливо для сельского хозяйства, армии, полиции, медицины,
населения. Коммунальный транспорт межгород и меж-область, топливо для авиации. Железной дороги локомотивная тяга……
 показати весь коментар
 
 
Скоріше за все, безкоштовним вона буде тільки для власників НПЗ.
 показати весь коментар
 
 
А чому Гриценко зараз став такий вумний? Чого раніше мовчав?
 показати весь коментар
 
 
Раньше он был занят. Полосканием своего рта от остатков говна коим ОНОтоле плевалось в Пороха во время войны.
 показати весь коментар
 
 
Запахло керосином и выборами. А он всегда держит нос по ветру. Флюгер.
 показати весь коментар
 
 
Витренко это уже предлагал правительству. В ответ тишина. Для этого нужны деньги, которых сейчас у бубочки совсем нет. Докерувались до дефолта.
 показати весь коментар
 
 
а хто має думати ?
зелений лошок, тріпач ізиком ?
чи зрадники, які обсіли навколо нього ?
 показати весь коментар
 
 
Зачем же так огульно? Вот, что УЖЕ заявил ваш соево-зебильный Витренко-джуниор Труффальдино
Председатель Нафтогазу предлагает закупать нефть в нефтехранилища

Читайте хоть иногда Цензор Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2053
 показати весь коментар
 
О, палковник вылез, филантроп и гроссмейстер.темный кардинал зеленского
Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8359
 показати весь коментар
 
 
Да щаззз! А как потом объяснять ломовую цену на бензин?????А?
 показати весь коментар
 
 
А что им мешает ломить сейчас цену на газ,при бросовой его нынешней бросовой цене на западном рынке?
Да для барыг это наоборот редчайший шанс рвануть бабла по лёгкому.Наполнить хранилища дармой нефтью,переработать,а потом содрать в три шкуры в качестве горючего.
 показати весь коментар
 
Уверен об этом даже не думали.Есть "более важные дела".
 показати весь коментар
 
 
Анатолий, шепните Разумкову. Он же вам не чужой человек
 показати весь коментар
 
 
Между прочим, Андрей Разумков не является родным сыном Натальи Мостовой, так что Гриценко и здесь не при чем
 показати весь коментар
 
Такие как дубинский с анилингусом это власть и это думать.
 показати весь коментар
 
Если бы власть думала наперед - Анекдот! Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4183
 показати весь коментар
 
 
Есть мнение.мир переходит на альтернативный вид топлива.так что закупать нефть -деньги на ветер.
 показати весь коментар
 
Ти, правий, купив соббі 3х річну теслу і зараз фіолетово яка ціна на паливо.
 показати весь коментар
 
Нынешняя немецкая порноактриса просто готова принять с любой стороны и в любом количестве. А думать за будущее - это не её.
 показати весь коментар
 
 
Так у нас заводы нефтеперегонные все остановлены, кроме завода Коломойского и то там нефть своя нужна, что эту нефть на хлеб мазать?
 показати весь коментар
 
 
Гриценко, так якби ж було в них чим думати... Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7343
 показати весь коментар
 
 
бесценная нефть с отрицательной ценой? Если бы власть думала наперед, то начала бы закупать обесцененную нефть и наполнять ею емкости на НПЗ, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3736
 показати весь коментар
 
Во дибил. А я еще за него голосовал((((
 показати весь коментар
 
 
Если он дебил, то, кто тогда те, кто за него голосовали?
 показати весь коментар
 
Закат нефтяной империи ...в россии про это не еще не знают.цены на бензин в рашке по привычке растут.но это не надолго...
 показати весь коментар
 
 
Так власть - санитары, клоуны и проститутки, ещё и наркоманы. Кто думать будет?
 показати весь коментар
 
 
Если бы власть ВООБЩЕ думала,то готовилась бы оккупированные территории-возвращать.Назначаем в руководство МО-"мутных" персонажей.РФ-слаба как никогда,вот вот-посыплется,надо быть готовым.
 показати весь коментар
 
А причем здесь власть,ведь все энергоносители уже давно в частной собственности а только государственными остались закупки,вернее частники закупают нефть и газ на взятые кредиты под обязательства страны ни ни один кредит не взят под залог имущества олигарха.Яркий пример из шахтами Ахметова которые он закрыл а выплачивать по взятых им кредитам придется из бюджета страны.
 показати весь коментар
 
а причем тут власть, если весь нефтяной бизнес в частных руках и даже если бы она очень захотела, то господин Гриценко скажите с какой статьи бюджета взять деньги - медицины, образования или ремонта дорог
 показати весь коментар
 
Які "ємності"? - Він бачив, у якому стані ці склади і чи вони ще існують взагалі!
 показати весь коментар
 
я не спеціаліст у даній темі, але про чию саме нафту йде мова? У нас є можливість купувати не російську? Якщо ж мова йде саме про неї, то най він йде нах.р із своїми ініціативами.
 показати весь коментар
 
 
К стати,западноукраинские нефтяные вышки полностью обеспечивали фашистскую армию ,,Центр,, топливом и не только ее а теперь они полностью законсервированы значит олигархам которые имеют и свои акции в нефтедобычи кацапии выгоднее закупать нефть и газ в кацапии получая двойной доход и блокируют нефте-газо добычу в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Во время экономического кризиса,ничего не надо покупать
Франклин Делано Рузвельт.1930 год.Великая Депрессия.
 показати весь коментар
 
У зеленского нет времени думать стратегически. Это была цитата "величайшего лидера современности" если что...
 показати весь коментар
 
о! еще один "патриот" вылез! мухи начали слетаться на говно..... видимо чуют близкий запашок......
 показати весь коментар
 
Отличное предложение! Для хранения нефти и продуктов ее переработки необходимо задействовать все имеющиеся емкости вплоть до гаражных канистр и топливных баков авто заправленных под пробку. Бывший Министр обороны наверняка помнит что такое ЗАПРАВКА полка, дивизии, армии - топливные баки авто заправленных под пробку тоже ЗАПРАВКА.
 показати весь коментар
 
щас сюда придёт его толмач и всё по полочкам розтолмачит, шо имел в виду онтоле и в чём состоит гениальность очередного его хода ))
 показати весь коментар
 
 
Во всем виноват Порошенко и Парубий,они стали врагами путина и его бандитов.
 показати весь коментар
 
Думала наперёд? Это - чем? У них складки и морщины только на брюхе и на заднице. А в голове извилин нет. Президент корчит рожицы перед телекамерами - профессия и призвание комика оставляет свой след навсегда, вот и живет страна в комическом угаре.
 показати весь коментар
 
Нефть уже $22/22 за баррель.К вечеру будет меньше 20
 показати весь коментар
 
Для того,щоб думати--потрібно мати голову.але нинішня влада--це прототип нашого народу яке вибрало цих олухів і продажних мерзот. Але і в пана гриценка така ситуація----він думати не може.а одні балаболи. То сидів би під подолом в своєї мадам і облизував там все. Бо навіть зелена маса не захотіла брати до себе в команду цього полковника, бо свого лайна вдосталь.
 показати весь коментар
 
дада сейчас тебе писюнограй будет покупать за три копейки, клоун ждет расейскую нефть по 40, а то ***** наругает.
 показати весь коментар
 
Ф'ючерси з від'ємною ціною уже закриті, розкуплені тими кому потрібно. той хто знає що з ними робить.
 показати весь коментар
 
Мы заполним нефтью все наши стратегические хранилища, закачав 75 млн баррелей, - Трамп
 показати весь коментар
 
Нам гораздо выгодней, чтобы Рашка не смогла вообще никому втюхать ни одной бочки своей нефти, даже бесплатно, и даже если будет ещё приплачивать за неё.
 показати весь коментар
 
Соєвій отарі присвячується.

Йдуть барани
бьють в барабани
шкіру яким
дають барани!

P.S. Альтернативно обдарованним пояснюю- Бертольд Брехт!
 показати весь коментар
 
Да-да, ща Беня будет ждать указаний от Гриценко о закупке и заполнении 😊
У государства нет больших емкостей для хранения и переработки, да и государственных НПЗ тоже нету.
 показати весь коментар
 
К нефти придуман Коронавирус,2 доллара за тонну
 показати весь коментар
 
Может вам еще и бензин из дешевой нефти продавать? В СН нелохи...
 показати весь коментар
 
Аталотий помог зебилу стать президентом, так что нечего на зеркало пенять.
 показати весь коментар
 
А написал он об этом как только педешевела нефть! Легко давать советы когда уже всё случилось! Пройдоха!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору