 Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Якби Уряд думав на два кроки наперед і дбав про інтереси держави, саме час закупити в державний резерв знецінену у світі нафту, за яку якщо вивезти у травні - виробники ще й доплатять. Ємності для зберігання у нас є - на всіх НПЗ, працюючих і не працюючих; є велике підземне сховище для пального і в Міноборони на Полтавщині ", зазначив політик.
Гриценко також навів як приклад Білорусь, де "Лукашенко почав скуповувати нафту ще пару тижнів тому, коли її торгували по $2 за барель".
Нагадаємо, ціна травневих ф'ючерсів на нафту WTI впала майже на 300% до закінчення торгів на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) в понеділок, опустившись до мінус $ 37,63 за барель.
37 долларов за бочку… т.е. берем даром нефть!!!!! и тебе еще приплачивает
продавец 37 долларов да это НАДО БЫТЬ КАКИЕ УБШЛЕБКОМ еврейского пошиба шавкой
помесью- чтобы не понимать очевидной выгоды для Украины... набить все
танкеры бочки цистерны нефтью…. а потом тебе или Литва или Белоруссия будут
топливо делать НПЗ да и в Украине остались пару НПЗ чтобы иметь качественное
и дешевое топливо для сельского хозяйства, армии, полиции, медицины,
населения. Коммунальный транспорт межгород и меж-область, топливо для авиации. Железной дороги локомотивная тяга……
зелений лошок, тріпач ізиком ?
чи зрадники, які обсіли навколо нього ?
Председатель Нафтогазу предлагает закупать нефть в нефтехранилища
Читайте хоть иногда Цензор
Да для барыг это наоборот редчайший шанс рвануть бабла по лёгкому.Наполнить хранилища дармой нефтью,переработать,а потом содрать в три шкуры в качестве горючего.
Франклин Делано Рузвельт.1930 год.Великая Депрессия.
Йдуть барани
бьють в барабани
шкіру яким
дають барани!
P.S. Альтернативно обдарованним пояснюю- Бертольд Брехт!
У государства нет больших емкостей для хранения и переработки, да и государственных НПЗ тоже нету.