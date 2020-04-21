 На ліквідацію лісових пожеж у Зоні відчуження виділено 100 млн грн з резервного фонду Кабміну, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє заступник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, в разі нестачі коштів вони виділяються з резервного фонду Кабміну.

"Так, на гасіння пожеж у зоні ЧАЕС рішенням КМУ було виділено 100 мільйонів гривень. Водночас у Білорусі управління лісового господарства оплачують усі витрати рятувальників на ліквідацію лісових пожеж: паливо, харчування, відрядження, ремонт техніки тощо", - розповів він.

Геращенко зазначив, що логіка проста - лісгоспи отримують дохід від продажу лісу і його похідних. Отже, саме вони мають дбати про збереження лісу, оберігати його від знищення лісовими пожежами, а не тільки отримувати доходи.

"Така політика стимулює лісгоспи вкладати кошти в запобігання лісовим пожежам, а не в наступну багатомільйонну оплату важкої і небезпечної роботи рятувальників. Ми вивчаємо досвід Білорусі в справі організації протипожежних заходів у лісах і пропонуватимемо переймати його в тій частині, яка буде корисна для України", - підсумував він.

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