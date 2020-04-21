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Все про:Кабмін (4087) пожежа (2233) зона відчуження (147) Геращенко Антон (542)

 На ліквідацію лісових пожеж у Зоні відчуження виділено 100 млн грн з резервного фонду Кабміну, - Геращенко

Витрати на гасіння лісових пожеж в Україні несе служба з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє заступник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, в разі нестачі коштів вони виділяються з резервного фонду Кабміну.

"Так, на гасіння пожеж у зоні ЧАЕС рішенням КМУ було виділено 100 мільйонів гривень. Водночас у Білорусі управління лісового господарства оплачують усі витрати рятувальників на ліквідацію лісових пожеж: паливо, харчування, відрядження, ремонт техніки тощо", - розповів він.

Геращенко зазначив, що логіка проста - лісгоспи отримують дохід від продажу лісу і його похідних. Отже, саме вони мають дбати про збереження лісу, оберігати його від знищення лісовими пожежами, а не тільки отримувати доходи.

"Така політика стимулює лісгоспи вкладати кошти в запобігання лісовим пожежам, а не в наступну багатомільйонну оплату важкої і небезпечної роботи рятувальників. Ми вивчаємо досвід Білорусі в справі організації протипожежних заходів у лісах і пропонуватимемо переймати його в тій частині, яка буде корисна для України", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо хтось із парафіян помре, це може бути кримінальний термін, - Геращенко про відповідальність священників за порушення правил карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190338
 
 
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То что выделили это хорошо. Главное чтоб до ребят мчсников дошли деньги, а не распилили "по пути" следования .
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Диверсии по заказу рашки, как и минирования по всей стране. Особенно дорого считается чернобыльскую зону подпалить
https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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на коронавірус не вистачає - у тут ще і пожежі........чума зелена
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На ликвидацию лесных пожаров в Зоне отчуждения выделен - Геращенко!
оце б було слушним рішенням! На ліквідацію лісових пожеж у Зоні відчуження виділено 100 млн грн з резервного фонду Кабміну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2887
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Геращенко опять вес наберет. Остановитесь!
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"Спасибо, Геращенко!" - это краткая речь Авакова, комментирующего транш его ведомству... На ліквідацію лісових пожеж у Зоні відчуження виділено 100 млн грн з резервного фонду Кабміну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1166
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"решением КМУ было выделено - 100 миллионов гривен" - может поджоги из за этих 100млн и были сделаны? Надеюсь, что нет, но нужно проверить!Источник: https://censor.net.ua/n3190338
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На ликвидацию лесных пожаров в Зоне отчуждения выделено 100 млн грн из резервного фонда Кабмина.

Фух, ну теперь хоть понятно зачем поджигали На ліквідацію лісових пожеж у Зоні відчуження виділено 100 млн грн з резервного фонду Кабміну, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8662
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