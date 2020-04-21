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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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 За добу в РФ зафіксовано понад 5,6 тис. випадків COVID-19, загальна кількість заражених перевищила 52 тис.

Понад 5,6 тисячі нових пацієнтів з коронавірусною інфекцією виявлено в Росії за минулу добу, з них 45,5% не мали клінічних симптомів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Всього в Росії зареєстровано 52 763 випадки COVID-19 (+ 12%) в 85 регіонах.

За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 5 642 в 78 регіонах, в тому числі виявлено активно і без клінічних проявів 2 567.

З них у Москві - 3 083 нові випадки, таким чином, загальна кількість діагнозів в столиці зросла до 29 433. Ще 718 нових пацієнтів з коронавірусом зареєстровано в Підмосков'ї, 127 - в Петербурзі, 101 - в Нижньогородській області.

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У Росії за добу померла 51 особа з коронавірусом. За весь період пандемії в Росії померли 456 осіб з цим діагнозом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190336
 
 
 Топ коментарі
 
Нерезиновая радует своей статистикой
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Руские после смерти опять рождаются в росии. Это проклятие быть руским За сутки в РФ зафиксировано более 5,6 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 52 тыс. - Цензор.НЕТ 5720
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Нерезиновая радует своей статистикой
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Руские после смерти опять рождаются в росии. Это проклятие быть руским За сутки в РФ зафиксировано более 5,6 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 52 тыс. - Цензор.НЕТ 5720
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В Украине точно тоже самое. просто никто не проверяет. Для сравнения - в одной только Москве каждій день тестируют в два раза больше народа. чем во всей Украине за все время
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Поэтому Лука отказался от рус тестов!
Поэтому у нас больницы не забиты под завязку и скорые не стоят сутки в очередях передать больного!
А так да у нас все тоже самое.
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Ким Чен Ын умер сегодня утром? Сеть всполошила новость - obozrevatel.com
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Путлер в бункере За сутки в РФ зафиксировано более 5,6 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 52 тыс. - Цензор.НЕТ 1946 а шо там с ватанами на верху ему пофиг...
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В россии за время самоизоляции природа так очистилась, что сегодня Владимиру Путину позвонил Анатолий Собчак и спросил, когда тот принесёт портфель.
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это просто говорит о том, шо обнуление ***** вслед за нефтью перешло в область отрицательных значений.
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***** в скафандре?, оно на алтае?
кацапам не о чем беспокоится - они все попадут в рай....
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На Эхе Москвы предвидели это еще месяц назад.


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Статистика орды всегда отличалась достоверностью. За добу в РФ зафіксовано понад 5,6 тис. випадків COVID-19, загальна кількість заражених перевищила 52 тис. - Цензор.НЕТ 8401
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учитывая, шо они сами ее не знают, а то шo знают умножить на 10 - от ето и будет полуправда)))
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Вчера было в Мордоре 4268 и Пуйло сказало что идет на спад и рос форумах кацапы радовались,а у них наверное на Пасху бухали не все губерни подали
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Французы пишут что в рашке все намного хуже. Ситуация критическая. Больницы переполнены, тесты врут, лаборатории не справляются(хотя в РФ сделали в 5 раз больше тестов чем во Франции, и выявляют в два раза больше больных в день).
Режим Путина разрушил систему здравоохранения. Сократил всех эпидемиологов. В ближайшем времени будет нехватка всего "медиков, средств защиты, коек в больницах, аппаратов ИВЛ, тестов, лекарств». Просто настоящий ужас. Это вам не благополучная Франция.


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