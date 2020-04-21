 За добу в РФ зафіксовано понад 5,6 тис. випадків COVID-19, загальна кількість заражених перевищила 52 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Всього в Росії зареєстровано 52 763 випадки COVID-19 (+ 12%) в 85 регіонах.

За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 5 642 в 78 регіонах, в тому числі виявлено активно і без клінічних проявів 2 567.

З них у Москві - 3 083 нові випадки, таким чином, загальна кількість діагнозів в столиці зросла до 29 433. Ще 718 нових пацієнтів з коронавірусом зареєстровано в Підмосков'ї, 127 - в Петербурзі, 101 - в Нижньогородській області.

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У Росії за добу померла 51 особа з коронавірусом. За весь період пандемії в Росії померли 456 осіб з цим діагнозом.