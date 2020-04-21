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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 Протягом Великодніх свят на Івано-Франківщині померло 5 осіб: у двох COVID-19 підтверджений, ще у трьох - перевіряється, - мер Марцінків

На Прикарпатті понад 500 осіб захворіли на коронавірус. За Великодні свята в Івано-Франківській області померло 5 осіб.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В цілому протягом Великодніх свят померло 5 осіб. З них - у двох підтверджено коронавірус, а ще на 3 результати чекаємо. Статистика сумна. Тому ще раз закликаю франківців дотримуватися карантину і не нехтувати заходами безпеки", - написав Марцінків.

При цьому він зазначив, що область увійшла до трійки лідерів за кількістю хворих на коронавірус в Україні.

"Понад 500 хворих на коронавірус на Прикарпатті. Міські установи практично переповнені. 15 пацієнтів у міських лікарнях - у важкому стані", - написав Марцінків.

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Як повідомлялося раніше, що в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, всього - 6125, померла 161 особа, 367 - одужали.

Протягом Великодніх свят на Івано-Франківщині померло 5 осіб: у двох COVID-19 підтверджений, ще у трьох - перевіряється, - мер Марцінків 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190335
 
 
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оригинально. умер - сделали тест и ждут результатов )
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Вопросы к центральной власти. В 7 областях нету нормальных тестов.

Протягом Великодніх свят на Івано-Франківщині померло 5 осіб: у двох COVID-19 підтверджений, ще у трьох - перевіряється, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 8183
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скорее всего не только в 7. а те что есть, при жизни разрешено делать только вип и их кругу близкому.
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У всіх п'яти достороннє запалення легенів?
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Кому-нибудь из умерших вскрытие делали?
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Боже упаси - еще вдруг реальную причину смерти обнаружат
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Мер города из которого я родом и где живут мои друзья и родственники - знатный дол"об и сцыкун побольше бубочки ... И еще в городе больше нет других болезней - все умирают от короновируса! Даже если кто машиной на улице будет сбит - вы не поверите что напишут причиной смерти Когда не удалось списать ту несчастную женщину с роддома на коронавирус - то рыдали все включая уборщиц в том роддоме! Они в один момент уже до того "насписывались" что были вышли в "лидеры" по коронавирусу ...
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Мер города из которого я родом и где живут мои друзья и родственники - знатный дол"об и сцыкун побольше бубочки ...

а хто ж його обрав??? Протягом Великодніх свят на Івано-Франківщині померло 5 осіб: у двох COVID-19 підтверджений, ще у трьох - перевіряється, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 8292
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А тут як з бубочкою - "я за нього не голосував"... Но крім цього є ще купа народу яка і далі йому дупу лиже - а коли ти кажеш що місто так чудово заклали бруківкою бо чисто випадково завод по виробництву бруківки належить дружині мера то зразу квакають "не завідуйте" ... Знайдіть його сторінку на фейсбуку - там такий колектив умалішінних що закачаєшся ...
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Давайте реально, ви би бажали щоби він просто крав, а не бруківкою закладав?
До того ж, він би міг мати частку із чужого заводу, Вашого для прикладу?
Так влаштований світ, на жаль...
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