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 За кордоном
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 ООН ухвалила резолюцію про боротьбу з COVID-19, підготовлену у співавторстві з Україною: проєкт РФ відхилили

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про забезпечення глобального доступу до медичного обладнання, ліків та вакцин для боротьби проти COVID-19, одним зі співавторів якої стала Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця.

Загалом до резолюції, яку ініціювала Мексика, приєдналося майже 180 країн, зазначив він.

"Мексика продемонструвала добрий приклад конструктивного й неполітизованого підходу для посилення взаємодії міжнародної спільноти на тлі глобальної біди", - підкреслив дипломат.

У цьому зв'язку Кислиця нагадав, що окремі країни, зокрема Російська Федерація, пропонували власні проєкти резолюцій, які під приводом спільної боротьби з COVID-19 містили заклики скасувати міжнародні санкції.

"Наша позиція чітка: на послідовну підтримку ООН можуть заслуговувати лише ті документи, які матимуть практичне значення у війні проти пандемії", - підкреслив представник України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News

Нова резолюція, зокрема, заохочує держави активніше фінансувати розробки вакцин та ліків, використовувати цифрові технології, посилювати міжнародну наукову взаємодію та координацію в боротьбі з COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190332
 
   
 Топ коментарі
 
Владимир Владимирович вынашивает Великую Россию

Пришла пора сделать кесарево сечение!
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Санкции это на пользу Раиси, а ковид19 для закрепления эффекта пользы!
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Владимир Владимирович вынашивает Великую Россию

Пришла пора сделать кесарево сечение!
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А що ординці пропонували? Йти молитися в гундяєвські церкви?
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Еще одну резолюция и вода будет дороже нефти на $20
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Некоторые экономисты полагают,что вместо нефти придумана какая то новая энергия,которая сродни ядерной.Ставишь в автомобиль коробок из под спичек и катайся 500 км без дозаправки.
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Санкции это на пользу Раиси, а ковид19 для закрепления эффекта пользы!
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Да. Цыфровые технологии особенно ценны в борьбе с вирусами. Вирус как только увидит что сел на смартфон, так и кони двинет.
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