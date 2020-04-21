 ООН ухвалила резолюцію про боротьбу з COVID-19, підготовлену у співавторстві з Україною: проєкт РФ відхилили

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця.

Загалом до резолюції, яку ініціювала Мексика, приєдналося майже 180 країн, зазначив він.

"Мексика продемонструвала добрий приклад конструктивного й неполітизованого підходу для посилення взаємодії міжнародної спільноти на тлі глобальної біди", - підкреслив дипломат.

У цьому зв'язку Кислиця нагадав, що окремі країни, зокрема Російська Федерація, пропонували власні проєкти резолюцій, які під приводом спільної боротьби з COVID-19 містили заклики скасувати міжнародні санкції.

"Наша позиція чітка: на послідовну підтримку ООН можуть заслуговувати лише ті документи, які матимуть практичне значення у війні проти пандемії", - підкреслив представник України.

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Нова резолюція, зокрема, заохочує держави активніше фінансувати розробки вакцин та ліків, використовувати цифрові технології, посилювати міжнародну наукову взаємодію та координацію в боротьбі з COVID-19.