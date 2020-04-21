 "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.
"Що цей рік довів? Цей рік ще раз показав, що Зеленський прийшов до влади на брехні. Причому на брехні двох типів. Перша брехня була, коли брехали про Порошенка. І в тому числі і їхня команда. І друга брехня – це так звані обіцянки, починаючи від 4 тисяч доларів зарплати для вчителів і закінчуючи дуже багатьма іншими темами", – зазначив нардеп.
За його словами, друге, що показав і довів чітко цей рік, - те, що рік тому Україна втратила професійну владу, яку поважали у світі.
"Кожного місяця некомпетентні і непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", – наголосив Герасимов.
Він нагадав, що рік тому Зеленський отримав економіку, яка зростала, натомість вже восени почалися кризові явища, які тепер посилює епідемія коронавірусу.
"Коли люди отримали профіцит бюджету, десятки мільярдів гривень на рахунках, коли отримали великі золотовалютні резерви. Коли отримали економіку на зростанні, коли вони отримали боєздатну армію. І за декілька місяців в них дірка в бюджеті майже 300 мільярдів – в мене виникає велике питання. За їх логікою, коли за попередньої влади з бюджету "крали", чомусь було і на підвищення пенсій, і на озброєння армії, і на оборонну промисловість, і на зарплати. Прийшли нібито чесні. І десь гроші поділися", – зазначив Герасимов.
Народний депутат також нагадав, що саме за Зеленського почалися переслідування учасників Майдану: "Ви подивіться, що зараз робиться. Відпускають "беркут" і водночас підозри висувають активістам Майдану, замість того, щоб висувати тим, хто вбивав людей на Майдані".
"Після них треба буде швидко і професійно ухвалювати глибокі серйозні рішення. Ситуація настільки загрозлива, що сьогодні Україна потребує не піар-лідера, який буде виступати по телевізору. А вона потребує професійну фахову людину, яка зможе швидко витягнути Україну з тієї прірви, куди вона зараз навіть не котиться, а летить. Єдиною альтернативою оцій недолугій некомпетентній владі є саме Порошенко. Подивіться всі останні соціологічні дослідження. Люди починають прозрівати, і вони бачать альтернативою саме Порошенка", - підсумував Герасимов.
нашли убитую самку зубра. Есть подозрения что к "царской охоте" причасны начальник полиции Конотопа Сергей Породько и местный прокурор Владимир Шилов. Эти чиновники - браконьеры всячески пытаются выкрутится и сфабриковать дело на месных жителей, которые не виновны.
Эти нелюди видимо и правда оборотни в погонах совершить такое на Пасху может только ментовско-прокурорская животина. Увидим что же будет дальше. #сергейпородько #владимиршилов
Парламент Вірменії прийняв ЗАКОН, за яким ВСІ чиновники і держслужбовці, які працювали в державних органах з 1995 (ДЕВ'ЯНОСТО П'ЯТОГО) року, ЗОБОВ'ЯЗАНІ надати ДОКАЗИ ПОХОДЖЕННЯ свого майна, якщо його вартість понад сто тисяч доларів. ДРУЖИНИ, РОДИЧІ, ПОДАРУНКИ-не проходять.
Якщо чиновники не надають ДОКАЗИ, то ВСЕ МАЙНО конфісковується НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ … ВСЕ. Завіса … ВСЕ ЩО ВКРАЛИ за 25 РОКІВ-ПОВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ ..
Ось цього ми від тебе чекали Зеленський, . Адже насправді ВСЕ ПРОСТО.
Люди хочуть СПРАВЕДЛИВОСТІ.
І цієї СПРАВЕДЛИВОСТІ і припинення обкрадання людей, домогтися дуже ПРОСТО.
І Пашинян і Вірменія-Наочний приклад того …
Дефицит государственного бюджета Украины в первом квартале 2019 года составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в 90,0 млрд грн.
Такие предварительные данные Госказначейства сообщил Минфин в среду. "Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований.
Среди причин недовыполнения плана ведомство назвало сокращение производства табака, освобождение с января 2019 года от НДС импорта солнечных батарей, снижение импорта природного газа "Нафтогазом Украины", укрепление гривни, а также переплату на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд грн.
Почему у зеленьіх он обвалился еще ДО пандемии?
О зеленых поговорим на выборах, не справятся - найух вслед на мародерами.
Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал. Зачем дальше тянуть?! Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
1 год.
Эстрадно-цирковая х*йня сильно затянулась.
Такое мнение высказал в Фейсбуке популярный публицист, бизнесмен и политик Алексей Давиденко.
Роль не удалась. Случился провал.
Та, твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те, твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
В тему - Владимир Александрович, вам не стыдно?!
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались, теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
В тему - СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 26.03.20
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
А ещё уйти надо ради самосохранения…
Думай.
Извини, уже без Те.
Найдут себе нового трубадура-пустозвона и побегут за ним.
Скорее всего, не Зе и не он сам, голосовавший за него.
По десять полицаев ганяются за одним мужиком, которьій ОДИН плавает в реке, зато гэбнявьіе богодельни, собирающие и заражающие сотни людей ( потом разносящие тьісячам ), не закрьіли.
Майте повагу до вибору більшості! Якщо їм ця країна не потрібна, якщо нація, мова, віра, армія це непотріб, а серіальчики та холодильник понад усе, то так тому і бути...
шукаємо придурків із придурків.