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 Політика України
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Все про:Зеленський (5109) Герасимов (229) Європейська Солідарність (355)

 "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов

За рік, що минув після президентських виборів, стало очевидно, що у Зеленського не справляються з викликами і завданнями, які постають перед державою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Що цей рік довів? Цей рік ще раз показав, що Зеленський прийшов до влади на брехні. Причому на брехні двох типів. Перша брехня була, коли брехали про Порошенка. І в тому числі і їхня команда. І друга брехня – це так звані обіцянки, починаючи від 4 тисяч доларів зарплати для вчителів і закінчуючи дуже багатьма іншими темами", – зазначив нардеп.

За його словами, друге, що показав і довів чітко цей рік, - те, що рік тому Україна втратила професійну владу, яку поважали у світі.

"Кожного місяця некомпетентні і непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", – наголосив Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов

Він нагадав, що рік тому Зеленський отримав економіку, яка зростала, натомість вже восени почалися кризові явища, які тепер посилює епідемія коронавірусу.

"Коли люди отримали профіцит бюджету, десятки мільярдів гривень на рахунках, коли отримали великі золотовалютні резерви. Коли отримали економіку на зростанні, коли вони отримали боєздатну армію. І за декілька місяців в них дірка в бюджеті майже 300 мільярдів – в мене виникає велике питання. За їх логікою, коли за попередньої влади з бюджету "крали", чомусь було і на підвищення пенсій, і на озброєння армії, і на оборонну промисловість, і на зарплати. Прийшли нібито чесні. І десь гроші поділися", – зазначив Герасимов.

Народний депутат також нагадав, що саме за Зеленського почалися переслідування учасників Майдану: "Ви подивіться, що зараз робиться. Відпускають "беркут" і водночас підозри висувають активістам Майдану, замість того, щоб висувати тим, хто вбивав людей на Майдані".

"Після них треба буде швидко і професійно ухвалювати глибокі серйозні рішення. Ситуація настільки загрозлива, що сьогодні Україна потребує не піар-лідера, який буде виступати по телевізору. А вона потребує професійну фахову людину, яка зможе швидко витягнути Україну з тієї прірви, куди вона зараз навіть не котиться, а летить. Єдиною альтернативою оцій недолугій некомпетентній владі є саме Порошенко. Подивіться всі останні соціологічні дослідження. Люди починають прозрівати, і вони бачать альтернативою саме Порошенка", - підсумував Герасимов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коли Зеленський скаржиться на 16 тис. поправок до банківського закону – він скаржиться сам на себе, бо закон блокують його ж депутати, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190331
 
   
 Топ коментарі
 
Як що вам ЗЕботи пишуть , що Порох щось вкрав, повідомте їм ось це:

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/?hc_location=ufi"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6134
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зебилам вообще "можно не читать"... Бесполезно
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Когда ды, пишет, можно сразу не читать. КАСАП ЕСТЬ КАСП "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7468
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А кто был президентом год назад? И два
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На місці мого коментаря має бути мавпа у сократівській позі - прічьомтутзєлєнскій.))
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после епичного обсёра у 80й и 128й "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1149 охфис вавы взял паузу "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1149 сей великий и могучий 4 ржды отказник оказалось если верить патчам служил в 72й и 128й "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1149
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Якщо ціллю команди Зеленського є знищення України, то діють вони професійно і послідовно. Жертви пропаганди все ще не розуміють, що самі йдуть, і дітей, і всю країну ведуть на забій. Хіба це не вищий пілотаж
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Где взять такого гамельнского крысолова чтобы он всех зебилов нах увел?
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Судя как спамят антипеть, петинцы точно перевозбудились.
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та это потому, что пригоженский рой веткой ошибся.....
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Останнім часом зелебобіки не такі категоричні - вони вже кажуть, що "30 років розвалювали Україну, а ви хочете щоб Зєля за рік підняв". Рідкісні йолопи. Крачка.
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по крайней мере Украина уже не летит в бездну как при петюне! да, барахтается в болоте в предсмертных конвульсиях, но по крайней мере не летит в бездну.
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Да что ты говоришь? А куда ж она летит при дефиците бюджета, угрозы дефолта, полудрхлой экономике из-за карантина? Расскажи, куда летите, зелебобики?
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прохвесиАналы уже накерувались с 2014 по 2019... такую *опу теперь и за 20 лет не разгрести
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забавно читать 0 что за ваву топят креатива 0 и у них петя им в штаны насрал и их детей не одел на фрнте в нано форму которую носил их велкий анералий панталоний гриценко "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 8256
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Вы забыли поблагодарить пианиста-95 за продажу масок/респираторов "под ноль", за падение промпроизводства во втором полугодии 2019 и соответствующую дыру в бюджете, за сговор с Московией и приказ ВСУ отступить на Донбассе.... И за то, что "залетел" в Омане с Ермаком и Патрушевым, за ручные СБУ, ГПУ и ГБР, за торговлю должностями прямо из Администрации президента - тоже поблагодарите...
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гундосый голос из за плятечка Мендель - це не корупція це непотізм
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Это есть биография 95 квартала? Мне вот фильме не"Слуга Нарда" непонятно зачем расстреливали Верховную Раду? это наверное для хорошей кассы? "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 4789
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Раз герасимов так сказал ,значит так оно и есть.Он святее Папы Римского.
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И без Герасимова все ясно. Он просто озвучил реальность.
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зебилі назовите хоть одну победу Вавы "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 2816 лично его и его молодой как у одного мера команды "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 8558 а не пиара как в ппд 128й где оно лазило по казарме которую ещё при Порохе заказали и доплили "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 8558
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У бубочки одна перемога - петя в дупі.
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нет там только полыхание от Пети жёсткая пердячья тяга и война с женщинами "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 8912 от которой он уже стал потерпевшим вавой "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 8912 у армейцев на учениях в его присутствии отобрали бк и даже короба с магазинами к стрелковке "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6207
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про каких женщин ты щас говоришь? Про хабалок матюкливых или дурочек со справками?
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Герасимову про Безлера нужно рассказывать.
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а может вваве как оно в Краматорске пред бабаём исполняло- номер игра на пианино с мокрыми труселями и вонью гавна
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А ты сидел в этих трусах по видимому? Ну и как, нравится нюхать?
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ухаха так ты из бабавских кизяков- так я вас что мало утилизировал а
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"Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 4916В Сумской области ЧП. Сегодня утром в лесных массивах БОЧЕЧКОВСКОГО лесничества Конотопского лесхоза
нашли убитую самку зубра. Есть подозрения что к "царской охоте" причасны начальник полиции Конотопа Сергей Породько и местный прокурор Владимир Шилов. Эти чиновники - браконьеры всячески пытаются выкрутится и сфабриковать дело на месных жителей, которые не виновны.
Эти нелюди видимо и правда оборотни в погонах совершить такое на Пасху может только ментовско-прокурорская животина. Увидим что же будет дальше. #сергейпородько #владимиршилов
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Дальше ..накажут помощника охотоведа и завхоза лесничества.
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ЧУДО сталося сьогодні в Вірменії і чекаю коментарів від ЗЕЛЕБОТІВ)) …
Парламент Вірменії прийняв ЗАКОН, за яким ВСІ чиновники і держслужбовці, які працювали в державних органах з 1995 (ДЕВ'ЯНОСТО П'ЯТОГО) року, ЗОБОВ'ЯЗАНІ надати ДОКАЗИ ПОХОДЖЕННЯ свого майна, якщо його вартість понад сто тисяч доларів. ДРУЖИНИ, РОДИЧІ, ПОДАРУНКИ-не проходять.
Якщо чиновники не надають ДОКАЗИ, то ВСЕ МАЙНО конфісковується НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ … ВСЕ. Завіса … ВСЕ ЩО ВКРАЛИ за 25 РОКІВ-ПОВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ ..
Ось цього ми від тебе чекали Зеленський, . Адже насправді ВСЕ ПРОСТО.
Люди хочуть СПРАВЕДЛИВОСТІ.
І цієї СПРАВЕДЛИВОСТІ і припинення обкрадання людей, домогтися дуже ПРОСТО.
І Пашинян і Вірменія-Наочний приклад того …
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Я тобі більше скажу- такого ж самого чекали й від Порошенка!
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А почему только чиновники? Давайте, пусть все покажут свои доходы. Ты и свои не забудь.
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Герасимов и вся мародеркая банда профессиоанльные и генетические брехуны. Любая их новость - 100% ложь. Какой *** профицит, если банда разворовала бюджет еще до его выполнения.

Дефицит государственного бюджета Украины в первом квартале 2019 года составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в 90,0 млрд грн.
Такие предварительные данные Госказначейства сообщил Минфин в среду. "Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований.

Среди причин недовыполнения плана ведомство назвало сокращение производства табака, освобождение с января 2019 года от НДС импорта солнечных батарей, снижение импорта природного газа "Нафтогазом Украины", укрепление гривни, а также переплату на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд грн.
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Про падение ВВП напишите.
Почему у зеленьіх он обвалился еще ДО пандемии?
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Вас на лету переобуваться еще в роддоме учат? Мы говорил о ВРАНЬЕ ПОРОХОБОТОВ, тотальном вранье. Вам нечем это враньё опровергнуть.
О зеленых поговорим на выборах, не справятся - найух вслед на мародерами.
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«Эстрадно-цирковая х@йня сильно затянулась»: Зеленскому нужно просто уйти - мнение Апрель 21, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
"Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7210Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал. Зачем дальше тянуть?! Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
1 год.
Эстрадно-цирковая х*йня сильно затянулась.
Такое мнение высказал в Фейсбуке популярный публицист, бизнесмен и политик Алексей Давиденко.

"Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 9591

Роль не удалась. Случился провал.
Та, твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те, твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
В тему - Владимир Александрович, вам не стыдно?!
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались, теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
В тему - СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 26.03.20
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
А ещё уйти надо ради самосохранения…
Думай.
Извини, уже без Те.
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Искренне рада, ибо биомассе ( в большинстве 73%), нужно это понять через собственное падение и причем болезненное. Если население и на фоне войны не смогло начать думать башкой, научится когда за палку колбасы будут отбивать эту самую голову. Моі вітання 👏
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Начнут думать? Вряд ли.
Найдут себе нового трубадура-пустозвона и побегут за ним.
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время популистов в мире заканчивается "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6542
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Мне бьі очень этого хотелось. Но я не уверена, что эта тенденция коснется и нашего "мудрого" населения.
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типичный зебил делал фотожабы на Петю теперь что "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 3099 "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 8169 "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 4530
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Ему, типичному, хреново, но виноват по прежнему кто?
Скорее всего, не Зе и не он сам, голосовавший за него.
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0 свали тогда отсель твоё чёрный ленин из бимбасяо
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Все нынешние проблемы созданы Порошенком. Зеленский в авральном порядке разруливает его зашквары. Разогнали санэпидслужбу, вообще перестали выпускать специалистов этого профиля. В этом году нужно отдавать 17 ярдов процентов с долгов Порошенка, дикие проценты по ОВГЗ. Спасибо Зеленскому, что сразу же ввели жесткий карантин и пока не допустили итальянского сценария. Хотя порохоботы поднимали волны - да как можно, у нас права и т.д.
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Гнида Зелена, щоби в тебе від брехні, язик відсох. Зеля може і втече до Ростову, а куди ти тікати будеш, нульовка?
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Ага. Спасители.
По десять полицаев ганяются за одним мужиком, которьій ОДИН плавает в реке, зато гэбнявьіе богодельни, собирающие и заражающие сотни людей ( потом разносящие тьісячам ), не закрьіли.
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І що? Пізд.ц так пізд.ц, така воля 73%!
Майте повагу до вибору більшості! Якщо їм ця країна не потрібна, якщо нація, мова, віра, армія це непотріб, а серіальчики та холодильник понад усе, то так тому і бути...
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Ну дайте-же кто нибудь Артурке селёдки, иначе не успокоится ..
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"Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 681У мережу потрапила нова частина розмов фігурантів "плівок Єрмака". На ній вони обговорюють призначення за хабарі й те, як проходить відбір кандидатів.
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ЛІФТ Зеленського:
шукаємо придурків із придурків.
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Никуда и ни к какой пропасти зеля не ведет.оно вести не может.он сам ведомый.
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Герасимов и власть Порошенко сделали Украину самой нищей в Европе. Какая мля пропасть если мы в ней уже давно и на дне.
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