 "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Що цей рік довів? Цей рік ще раз показав, що Зеленський прийшов до влади на брехні. Причому на брехні двох типів. Перша брехня була, коли брехали про Порошенка. І в тому числі і їхня команда. І друга брехня – це так звані обіцянки, починаючи від 4 тисяч доларів зарплати для вчителів і закінчуючи дуже багатьма іншими темами", – зазначив нардеп.

За його словами, друге, що показав і довів чітко цей рік, - те, що рік тому Україна втратила професійну владу, яку поважали у світі.

"Кожного місяця некомпетентні і непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", – наголосив Герасимов.

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Він нагадав, що рік тому Зеленський отримав економіку, яка зростала, натомість вже восени почалися кризові явища, які тепер посилює епідемія коронавірусу.

"Коли люди отримали профіцит бюджету, десятки мільярдів гривень на рахунках, коли отримали великі золотовалютні резерви. Коли отримали економіку на зростанні, коли вони отримали боєздатну армію. І за декілька місяців в них дірка в бюджеті майже 300 мільярдів – в мене виникає велике питання. За їх логікою, коли за попередньої влади з бюджету "крали", чомусь було і на підвищення пенсій, і на озброєння армії, і на оборонну промисловість, і на зарплати. Прийшли нібито чесні. І десь гроші поділися", – зазначив Герасимов.

Народний депутат також нагадав, що саме за Зеленського почалися переслідування учасників Майдану: "Ви подивіться, що зараз робиться. Відпускають "беркут" і водночас підозри висувають активістам Майдану, замість того, щоб висувати тим, хто вбивав людей на Майдані".

"Після них треба буде швидко і професійно ухвалювати глибокі серйозні рішення. Ситуація настільки загрозлива, що сьогодні Україна потребує не піар-лідера, який буде виступати по телевізору. А вона потребує професійну фахову людину, яка зможе швидко витягнути Україну з тієї прірви, куди вона зараз навіть не котиться, а летить. Єдиною альтернативою оцій недолугій некомпетентній владі є саме Порошенко. Подивіться всі останні соціологічні дослідження. Люди починають прозрівати, і вони бачать альтернативою саме Порошенка", - підсумував Герасимов.

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