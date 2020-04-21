 Лікарня на Одещині закривається на карантин через зростання кількості випадків коронавірусу серед медиків

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.
"З огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі. Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Усі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", - написав він.
Загалом у Подільську зареєстровано 37 випадків зараження коронавірусом.
В Одеській області станом на ранок вівторка, 21 квітня, підтверджено 146 випадків.
20.04.2020 г. Из 6125 заболевших COVID-19 1139 медицинские работники.
Дальше вывод о компетентности президента можете сделать сами.