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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Лікарня на Одещині закривається на карантин через зростання кількості випадків коронавірусу серед медиків

В Одеській області на двотижневий карантин закривається міська лікарня в Подільську у зв'язку з великою кількістю випадків коронавірусу серед медичних працівників.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі. Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Усі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", - написав він.

Загалом у Подільську зареєстровано 37 випадків зараження коронавірусом.

В Одеській області станом на ранок вівторка, 21 квітня, підтверджено 146 випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190330
 
 
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Пох,главное,чтоб музеи работали с ломбардами.
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Высочайши непрофессионализм и пофигизм врачей.Полнейшее пренебрежение гигиеной, собственной безопасностью и безопсности пациентов. Пример наша районная поликлиника.
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12.03.2020 г. Зеленский "Мы готовы к эпидемии короновируса".
20.04.2020 г. Из 6125 заболевших COVID-19 1139 медицинские работники.

Дальше вывод о компетентности президента можете сделать сами.
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Следовало ожидать. Сравните "противовирусную" экипировку наших врачей на снимке вначале статьи и китайских. А проводить интубациию и ИВЛ у нас из всех врачей могут только одни анестезиологи-реаниматологи, хотя в штатах этому учат даже парамедиков(
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А что делать теперь людям, у которых обострение других заболеваний, например всякие воспаления, или травмы включая переломы? Похрену, страна под названием ********* - белая Африка. Нет страны, нет государства - просто скопление ненавидящих друг друга случайных особей.
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В смысле , что делать? Рентгеннкабинеты и травмотологи работают, по крайней мере у нас в районе.
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