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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Продовжувати карантин збираємося до 12 травня, але з пом'якшеннями, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я винесе на засідання Кабміну питання про продовження карантину до 12 травня.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров’я винесе на найближче засідання уряду проєкт постанови про продовження дії карантину до 12 травня", - повідомив він.

За його словами, карантин буде продовжено з пом'якшеннями.

"Продовжувати ми збираємося до 12 травня, це продовження викликано нашим рівнем захворюваності і тією небезпекою, яку несе коронавірус", - додав він.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190329
 
 
 Топ коментарі
 
все таки вас зеленух клоунов нужно вешать. иначе никак видимо
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Дійсно, сьогодні ж день зеленого дурня!
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Дійсно, сьогодні ж день зеленого дурня!
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ну так президент же вазелин? вот вам и смягчение! Что не поняли? не смешно? Это зеленский!!!! Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 7277 Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 4875
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Можуть ще і гуталакс запропонувати, якщо ваЗЕліну не досить.
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Стратегия напоминает курицу с отрубленной головой.
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все таки вас зеленух клоунов нужно вешать. иначе никак видимо
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Продлевать карантин собираемся до 12 мая, но со смягчениями, - Степанов - Цензор.НЕТ 6725Після спілкування з ЗЕботами я в потрійному шоці:
1.Від їх рівня
2.Їх кількості
3.Від геніальності Булгакова в опису Шарікова.
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Это логичное решение. 12 мая это окончание череды праздников. Вопрос лишь в том что инкубационный период 14 дней, а значит полную картину можно будет увидеть только 25-26 мая. И только тогда будет что то более менее ясно. Еще не известно, как ситуация будет развиваться после ослабления или отмены карантина. И не получится что потом придется опять уходить в "жесткий карантин". Будем откровенны, ни кто на этот вопрос ответить не может. И реагировать придется только по факту.
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на этот вопрос не знают ответ только клинические идиоты и не поддающиеся обучению личности - проще говоря имбицилы
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посмотрите на Ютубе..Зеленский ведет страну к катастрофе, - Погребинский
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Зачем мне Ютюб. Мне это было ясно уже больше года назад. "Невозможное невозможно" (с)
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Как же они замахали эти хозяева жизни.
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дааа, янык по сравнению с зеленым быдлом - это пилять образец мудрости...
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А *свиня * ..що ПРацювала міністром у пре-зека Йолки !?
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Ага,смягчи,разреши ковидным температуру в два раза реже мерять.
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Экономика в пропасть катится, даже такие махины как Китай стонут. Ну, какой карантин, кретины? Вводите масочный режим, соблюдение дистанции, но страна должна работать.
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Какая острая необходимость в открытии музеев и библиотек в пандемию?
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ГОНЧАРЕНКО:
МОЗ заробляє на закупівлі захисних костюми для медиків у Китаї у неперевіреного виробника, які коштують в два рази дорожче, замість того, щоб закупити в українського виробника по нижчій ціні
На початку квітня МОЗ вели перемовини з Державним підприємством «Медичні закупівлі» та мали придбати через них 90 тисяч костюмів по ціні 245 грн/одиниця у українського виробника «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ». Про те, згодом МОЗ зупинив перемовини та закупив 71,374 тис костюмів вартістю 488 грн/одиниця у дистриб'юторської компанії «МЕДДВІН». Як стався такий різкий поворот?
Отже, ще 10 квітня МОЗ надіслав листа до ДП «Медичні закупівлі» із запитом на 90 тис. захисних костюмів на суму 35 687,36 тис. грн (очікувана вартість 396 грн/одиницю товару). Через кілька днів у процесі листування ДП та український виробник «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ» укладають договір по результатах процедури цієї закупівлі (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-005436-b ). Там міститься відкладальна умова, відповідно до якої він набирає чинності з моменту надання на нього згоди МОЗ. Варто зазначити, що саме це підприємство надало найвигіднішу пропозицію: 90 тис. костюмів по ціні навіть меншій за очікувану - 245 грн/шт на загальну суму 22 млн грн. Таким чином вдалося б зекономити 13,7 млн грн., а це 40% бюджетних коштів.
Проте після цього жодної офіційної відповіді від МОЗ щодо даного договору, у «Медичних закупівлях» так і не отримали. При цьому з метою якнайшвидше забезпечити українських медичних працівників засобами захисту на виробництві розпочали роботу. Наразі на складі лежать 20 тис. готових костюмів, які вже сьогодні могли б бути розвезені медикам.
Далі все стає ще цікавіше. 15 квітні вночі МОЗ публікує зміни до Річного плану закупівель на Prozorro (https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-15-011924-b). Тепер вони планують закупити вже 71,374 тис костюмів вартістю майже 500 грн/одиниця. 17 квітня вже був укладений договір з компанією-дистриб'ютором «МЕДДВІН» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-013150-b).
По факту маємо, що МОЗ закуповує меншу кількість вкрай необхідного товару на більшу суму у непрозорої компанії-постачальника, яка скоріше за все доставляє товар з Китаю. Тим часом кошти із Резервного фонду по боротьбі з коронавірусом були спрямовані МОЗ ще 20 березня 2020 року. Пройшов місяць, тривають «брудні» оборудки, натомість вже понад тисяча лікарів захворіли на коронавірус, інші ж стоять на передовій у боротьбі з хворобою та рятують наших громадян.
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А як же 9 Мая, парад, младенци війни, дзвінок х. лу?
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