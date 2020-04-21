 Продовжувати карантин збираємося до 12 травня, але з пом'якшеннями, - Степанов. ВIДЕО

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство охорони здоров’я винесе на найближче засідання уряду проєкт постанови про продовження дії карантину до 12 травня", - повідомив він.
За його словами, карантин буде продовжено з пом'якшеннями.
"Продовжувати ми збираємося до 12 травня, це продовження викликано нашим рівнем захворюваності і тією небезпекою, яку несе коронавірус", - додав він.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки.
1.Від їх рівня
2.Їх кількості
3.Від геніальності Булгакова в опису Шарікова.
МОЗ заробляє на закупівлі захисних костюми для медиків у Китаї у неперевіреного виробника, які коштують в два рази дорожче, замість того, щоб закупити в українського виробника по нижчій ціні
На початку квітня МОЗ вели перемовини з Державним підприємством «Медичні закупівлі» та мали придбати через них 90 тисяч костюмів по ціні 245 грн/одиниця у українського виробника «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ». Про те, згодом МОЗ зупинив перемовини та закупив 71,374 тис костюмів вартістю 488 грн/одиниця у дистриб'юторської компанії «МЕДДВІН». Як стався такий різкий поворот?
Отже, ще 10 квітня МОЗ надіслав листа до ДП «Медичні закупівлі» із запитом на 90 тис. захисних костюмів на суму 35 687,36 тис. грн (очікувана вартість 396 грн/одиницю товару). Через кілька днів у процесі листування ДП та український виробник «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ» укладають договір по результатах процедури цієї закупівлі (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-005436-b ). Там міститься відкладальна умова, відповідно до якої він набирає чинності з моменту надання на нього згоди МОЗ. Варто зазначити, що саме це підприємство надало найвигіднішу пропозицію: 90 тис. костюмів по ціні навіть меншій за очікувану - 245 грн/шт на загальну суму 22 млн грн. Таким чином вдалося б зекономити 13,7 млн грн., а це 40% бюджетних коштів.
Проте після цього жодної офіційної відповіді від МОЗ щодо даного договору, у «Медичних закупівлях» так і не отримали. При цьому з метою якнайшвидше забезпечити українських медичних працівників засобами захисту на виробництві розпочали роботу. Наразі на складі лежать 20 тис. готових костюмів, які вже сьогодні могли б бути розвезені медикам.
Далі все стає ще цікавіше. 15 квітні вночі МОЗ публікує зміни до Річного плану закупівель на Prozorro (https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-15-011924-b). Тепер вони планують закупити вже 71,374 тис костюмів вартістю майже 500 грн/одиниця. 17 квітня вже був укладений договір з компанією-дистриб'ютором «МЕДДВІН» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-013150-b).
По факту маємо, що МОЗ закуповує меншу кількість вкрай необхідного товару на більшу суму у непрозорої компанії-постачальника, яка скоріше за все доставляє товар з Китаю. Тим часом кошти із Резервного фонду по боротьбі з коронавірусом були спрямовані МОЗ ще 20 березня 2020 року. Пройшов місяць, тривають «брудні» оборудки, натомість вже понад тисяча лікарів захворіли на коронавірус, інші ж стоять на передовій у боротьбі з хворобою та рятують наших громадян.