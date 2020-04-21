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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 На сьогодні на коронавірус захворіли 1138 медпрацівників і 399 дітей, - Степанов

Станом на 21 квітня коронавірус в Україні виявили у 1138 медичних працівників та 399 дітей.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що серед нововиявлених випадків коронавірусу 25 дітей і 64 медпрацівники. При цьому одужали від хвороби вчора троє дітей і четверо медиків.

"За минулу добу на коронавірус захворіли 415 осіб, з них 25 дітей та 64 медпрацівники, 126 осіб госпіталізовано. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 10 летальних випадків", - повідомив Степанов.

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"Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 6125 осіб. З них 399 дитини, а також 1138 медичних працівників", - повідомив він.

Як повідомлялося раніше, що в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, всього - 6125, померла 161 особа, 367 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190327
 
 
 Топ коментарі
 
Степанов, іди у відстійку - кожний 5-й із заражених - медик. Це значить, що влада не може захистити не те що простих людей, а й елементарно медиків. Перший зелений мініст - Санжари, скафандр, кондоми, другий - мерці -65, третій - цілеспрямоване зараження медиків.
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Одужання лікарям та дітворі
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"Зрітєлі 95 квартала", то як воно ? "Епоха бєдності" скінчилась ??До стадіону на дебати хочете???
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"Зрітєлі 95 квартала", то як воно ? "Епоха бєдності" скінчилась ??До стадіону на дебати хочете???
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Степанов, іди у відстійку - кожний 5-й із заражених - медик. Це значить, що влада не може захистити не те що простих людей, а й елементарно медиків. Перший зелений мініст - Санжари, скафандр, кондоми, другий - мерці -65, третій - цілеспрямоване зараження медиків.
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13 апреля 2020
Влада відмовилася доставити 100 тисяч, закуплених ву Південної Кореї, захисних костюмів для медиків від Фонду Порошенка
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Зебобіки не захтіли піарити Пороха - нехай краще медики мруть, аніж буба втратить кілька відсотків нарідної любові.
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На дєнь пабєдабєсія прідьот атвєтка. На святкування Пасхи в захоплених московською церквою українських храмах. Протягом перої декади тижня матимемо щоденний приріст інфікованих 700-1000 чоловік. Піти польським сценарієм епідемії московські попи Україні не дали.
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Медиков и ПРОДАВЦОВ - всех проверять нужно!
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Це пошкодить статистику успішного міністерства.
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Те, що кожний п"ятий хворий -медик, говорить лише про те, що тестів роблять дуже мало, для звичайних людей, а медикам роблять більше і регулярно, що зрозуміло. Тому хворих більше, разів в 10, як мінімум.
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Усе по Цою)
Я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час,
Но если верить глазам и ушам, -
Больше в несколько раз.(с)
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В усіх, хто відвідував лікарні з початку квітня, слід взяти біоматеріал. Медзаклади перетворилися на розплідник ковіду.
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Я думаю, что Степанову больше всего взяток несли тогда, когда он был зам начальника Налоговой инспекции Украины. Губернатор Одесской области и Министр Здравохранения не такие хлебные должности. Посмотрим может шмаркля его ещё Генпрокурором назначит.
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"Працівниками державтоінспекції..." Схоже позавчора не лише Христос воскрес! ))
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