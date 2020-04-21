 МОЗ пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки, - Степанов

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми будемо пропонувати, наприклад, відкриття для відвідування музеїв, бібліотек, але з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту та температурного скринінгу на вході в той чи інший заклад", - зазначив він.
За його словами, також МОЗ пропонуватиме і інші пом'якшення карантинних заходів.
"Наприклад, прогулянки в парках. Але ці прогулянки будуть чітко обмежені за кількістю осіб, і за системою індивідуального захисту під час прогулянок", - додав Степанов.
Церкви - на втором месте.
Что ты там забыл в той поликлинике?
а гроші де пропонуєш брати, в бібліотеці в книжках серед сторінок???