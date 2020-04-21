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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 МОЗ пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати пом'якшення деяких карантинних заходів.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо пропонувати, наприклад, відкриття для відвідування музеїв, бібліотек, але з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту та температурного скринінгу на вході в той чи інший заклад", - зазначив він.

За його словами, також МОЗ пропонуватиме і інші пом'якшення карантинних заходів.

"Наприклад, прогулянки в парках. Але ці прогулянки будуть чітко обмежені за кількістю осіб, і за системою індивідуального захисту під час прогулянок", - додав Степанов.

Також читайте: В Україні з коронавірусом госпіталізовані 2036 осіб, з них 97 дітей, - ЦГЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190324
 
   
 Топ коментарі
 
Особенно музеи важно открыть
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Низзззя....а то вирус нападёт...Вот Эпицентры, Ломбарды, Кредитные спилки можно!
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Кому нечего есть, обязательно пойдёт в музей! Или библиотеку... Вы не дебилы, вы идиотыблдь!
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Низзззя....а то вирус нападёт...Вот Эпицентры, Ломбарды, Кредитные спилки можно!
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Прогулки в намордниках... Собачники, на мордах ваших питомцев злорадные выражения наблюдаются? Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2117
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При входе надпись "Ломбард" сделают? Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки, - Степанов - Цензор.НЕТ 7040
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Медучреждения - основной источник распространения заразы.
Церкви - на втором месте.
Что ты там забыл в той поликлинике?
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А жрать что книжки в музеях будем?рынки открывайте и транспорт
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Из музеев понесем в ломбарды,как-то переживём
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Кому нечего есть, обязательно пойдёт в музей! Или библиотеку... Вы не дебилы, вы идиотыблдь!
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Не тупіть ...Ринки .+маленькі продуктові працюють .Вхід по обному в масках .
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оу! димко, нарешті ти заговорило МОЗ пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки, - Степанов - Цензор.НЕТ 407
а гроші де пропонуєш брати, в бібліотеці в книжках серед сторінок???
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А спецпропуска на транспорт для посещения музея тоже выдавать будут? Идиоты.
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Тем более, что музеи на 90% посещают вообще приезжие из других городов.
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Опасны парки и спортплощадки, зато в ломбардах безопасно
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в парке колечко обручальное не сдашь. И хлебушка не купишь
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То есть в парки по очереди пропускать будут, как в магазины?
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Смотря какие музеи. В популярных объектах толпы с экскурсоводом. А вот библиотеки - без вопросов! Касательно парков - на скамейках не больше двух!
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Эти преступники, ради наживы определённых кругов и невиданного дерибана бюджета грубо нарушившие уйму законов, обязательно должны быть на нарах...
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Вот на хера музеи открывать?прям вот после карантина все в музеи ломанутся...соскучившись по прекрасному.давай уже и стадионы откроем.с соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции.да чего там...пора замахнуться на концерты...вот вопрос.а что тогда закрытым оставлять?а главное -зачем?
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Советские у власти ,наверное откроют "красные уголки " по всей стране заменив этим церкви. МОЗ пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки, - Степанов - Цензор.НЕТ 8346
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Музеи и Библиотеки МОЗ пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1011 с парками согласен , но только для прогулок , а не тренажеры МОЗ пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї і бібліотеки, - Степанов - Цензор.НЕТ 803
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Про музеи и библиотеки насмешили. Хотя музеи Пинчук продвигает - ему свои арт-перформансы с распотрошенными коровами проводить негде
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Може потрібно відкрити магазини з трусами, носками, штанами, посудом і т.п., перукарні, а не музеї, бібліотеки, бо на голодний шлунок якось не читається і дозволити людям працювати в першу чергу, а для цього потрібно тестування хоча б тих, кому потрібно працювати.
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