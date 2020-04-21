 Кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 у ЗСУ зросла до 39, на ізоляції перебувають 272 військовослужбовці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 272 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 2 доби, – 90 осіб.

Як зазначили в пресслужбі, аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими відбувається щоденне спілкування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще четверо військовослужбовців Житомирського військового інституту захворіли на COVID-19, - Командування Медсил

"Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома!" - Командування Медсил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня в Збройних Силах України було зареєстровано 35 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.