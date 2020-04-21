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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:КНДР (377) операція (63) Кім Чен Ин (94)

 Кім Чен Ин переніс операцію на серці і може бути в "серйозній небезпеці", - розвідка США

Розвідка США має у своєму розпорядженні дані про серйозне погіршення здоров'я північнокорейського лідера Кім Чен Ина після перенесеної операції на серці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

Так, підозри про проблеми зі здоров'ям лідера КНДР виникли після того, як Кім Чен Ин пропустив святкування річниці дня народження свого діда Кім Ір Сена. За чотири дні до заходу він ще був присутній на засіданні уряду.

Видання зазначає, що коли лідери Північної Кореї не брали участь у таких важливих урочистостях в минулому, це могло "передвіщати серйозні наслідки".

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Південнокорейське видання Daily NK повідомило, що Кім Чен Ин 12 квітня переніс операцію на серці після погіршення стану у зв'язку з "ожирінням, курінням і перевтомою".

Водночас зазначається, що ситуація залишається до кінця неясною, оскільки збір розвідувальних даних з Північної Кореї, є одним з найскладніших завдань для розвідки США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190320
 
   
 Топ коментарі
 
Я думаю стоко фастфуда жрать. Кстати наш бубочка год назад и сегодня это две разных бубочки. Все наверно видели какую ряху отожрал владимир зеленских? Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 4347
тоже наверно по шаверме любитель пробить Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 8634
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Если Ким откинет копыта - будет интересно. У него нет взрослых сыновей, садить на трон некого. Начнется драчка между генералами за трон. Кто-то из них может договориться с южанами и американцами о поддержке, тогда режиму придет писец.
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Я думаю стоко фастфуда жрать. Кстати наш бубочка год назад и сегодня это две разных бубочки. Все наверно видели какую ряху отожрал владимир зеленских? Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 4347
тоже наверно по шаверме любитель пробить Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 8634
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диабетики они. а вообще, зеленскому стОит телеграмку отбить, с пожеланиями выздоровления. чтоб уж навернека.
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Если бы Ким Чен Ын ел КИМЧИ (блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.) то на горе всем корейцам был бы здоров.
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я просто провел парралель, шо власть с диктаторами делает. плохо закончит буба кароче
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на Роиси медицина как и всё на Роиси, но Ын в курсе и потому Китай рулит! Кім Чен Ин переніс операцію на серці і може бути в "серйозній небезпеці", - розвідка США - Цензор.НЕТ 7241
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Жизнь хирурга который оперировал Ына висит на волоске
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Если ошибется, из зенитки расстреляют. Или наоборот, станет национальным героем. Но в любом случае - посмертно.
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Похоже он завонялся, уже неделю как загнулся.
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Его народ траву жрёт,а он умудрился ожиреть.Вот вам и вся суть власти.
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Липопротеидам низкой плотности пох идеи чучхе.
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Ну... пусть всё. Пусть людоед перестанет быть.
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Если Ким откинет копыта - будет интересно. У него нет взрослых сыновей, садить на трон некого. Начнется драчка между генералами за трон. Кто-то из них может договориться с южанами и американцами о поддержке, тогда режиму придет писец.
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а дочка-то ещё мала для царствования. 7 годиков всего.
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у нашего бубы, мальчика 42 лет тоже регент эрмак/аваков, так шо не переживайте за малую
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Да и не только. Женщина на троне это не в корейских традициях. Южан американцы от традиций уже отучили, а вот северяне до сих пор придерживаются. Так что вряд ли ей светит власть, хоть она и единственная наследница.
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Ему бы счас Ковида, ну чтоб от сопутсвующего заболевания кыр дык нуться.
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Жрать меньше надо. Любит, хрюшонок, пожрать.
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Глядя на его ряху, это можно было предугдать
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диагноз: переутомился от жратвы, курения и бухла..
блин!.. какое сердце выдержит от такого рабочего графика?!..
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Корейці чуйний та працьовитий народ, дуже розумний. Була у Південній Кореї, але думаю, що їх північні брати теж такі, якщо їм дати очухатись від чучхійського лайна .Побажаємо їм звільнення від жирної личинки кимченинки.
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За годы правления тиранов северяне сильно изменились. Только те, кто родиться в свободной Корее будут свободными. Этих уже не исправить. Тоже самое и в Украине. Совок в голове ничем не выводиться. Так и там.
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я так не вважаю. пропаганда і з німців зробила зомбі і всій час. але якщо в народ достойний та працьовитий-то все одно буде попереду і без всілякою пропагандонської маячні.
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Жрать надо меньше, а то народ голодает, а этот пупс жирует.
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либо не того цвета шарф надел, либо не тот табак из табакерки занюхал......
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Жрать жирного надо меньше - перешел бы на траву как основная часть народонаселения был бы поджар и красив аки алень
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Свинка не вынесла рациона из мраморной говядины. Пора переходить на то,что жрет поднадзорное стадо. На силос.
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Саша Сотник в Твиттере пишет что сегодня в 7-10 уже ФСЁ!!!
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