 Кім Чен Ин переніс операцію на серці і може бути в "серйозній небезпеці", - розвідка США

Про це повідомляє CNN із посиланням на інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

Так, підозри про проблеми зі здоров'ям лідера КНДР виникли після того, як Кім Чен Ин пропустив святкування річниці дня народження свого діда Кім Ір Сена. За чотири дні до заходу він ще був присутній на засіданні уряду.

Видання зазначає, що коли лідери Північної Кореї не брали участь у таких важливих урочистостях в минулому, це могло "передвіщати серйозні наслідки".

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Південнокорейське видання Daily NK повідомило, що Кім Чен Ин 12 квітня переніс операцію на серці після погіршення стану у зв'язку з "ожирінням, курінням і перевтомою".

Водночас зазначається, що ситуація залишається до кінця неясною, оскільки збір розвідувальних даних з Північної Кореї, є одним з найскладніших завдань для розвідки США.