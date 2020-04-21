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 15,8 млрд грн передбачено на доплату медикам, які борються з COVID-19, - Степанов

Найближчими днями всі ці кошти будуть переказані на місця для того, щоб не було жодних зволікань з виплатою заробітної плати.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Передбачено близько 15,8 млрд грн саме на підвищення зарплати всім медичним працівникам, які працюють із COVID-19. Наголошую, усім без винятку медичним працівникам, які працюють із COVID-19", - зауважив Степанов.

За його словами, на найближчому засіданні уряду буде ухвалено відповідне врегулювання.

"Найближчими днями, після цього засідання, всі ці кошти будуть переказані на місця для того, щоб не було жодних зволікань з виплатою заробітної плати", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190319
 
 
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По 1000 грн всем пенсионерам с пенсией меньше 5000 грн тоже была предусмотрена...
Осел себя пяткой в грудь бил...что с 1-го апреля выплатят...уже 21 апреля...тысячи нет...
Осел как обычно сбрехал...
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Ну така вже політика...Підвищення пенсій означає скорочення кількості пенсіонерів...Підвищення зарплати лікарям означає зменшення кількості лікарів...Так Сталін колись робив...Є проблема - він усував не саму проблему,а тих,кому вона загрожувала...І проблеми не було...
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Это вранье. Они пока только тупо закрывают накопившиеся долги по зарплате. Повышение доплат медикам пытаются выбить с местных бюджетов. Которые они и так уже ограбили, как могли.

15,8 млрд грн передбачено на доплату медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1156
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Наглая брехня! Карантин уже более месяца. Ни один пенсионер так и не получил еще обещанной надбавки, а медики получили даже меньше, чем до карантина!
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Ну а как иначе. Министр главный борцун и его замы,начальники управлений министерства,директора науч.исл.институтов начальники областных управлений и его замы. Начальники городскихи районных управлений...а врачам -МОЛОДЕЦ! И сто гривень.а медсестрам дважды молодец и 50грн.всех не обидели.
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