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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
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 В Україні з коронавірусом госпіталізовані 2036 осіб, з них 97 дітей, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні з коронавірусом перебуває 4089 пацієнтів, з них 302 дитини. Всього госпіталізовано 2036 осіб, з них 97 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в Facebook.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померла 161 особа, з них 84 чоловіків і 77 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Також в ЦГЗ зазначили, що серед 367 одужалих 18 дітей. Повторне лабораторне дослідження не виявило у них вірусу в організмі.

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Також повідомляється, що всього в Україні досліджено 61997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, всього - 6125, померла 161 особа, 367 - одужали.

В Україні з коронавірусом госпіталізовані 2036 осіб, з них 97 дітей, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190315
 
 
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