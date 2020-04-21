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 Кількість заражених COVID-19 на Львівщині зросла до 256: 14 пацієнтів у важкому стані, - ОДА

Три випадки інфікування коронавірусом CОVID-19 зафіксовано за минулу добу у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації із посиланням на головного позаштатного спеціаліста з епідеміології департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Наталію Тимко, передає Цензор.НЕТ.

"У 256 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 10 осіб померли, а 26 одужали", - зазначено в повідомленні. Станом на 20 квітня в області зафіксували 253 випадки інфікування коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негативний рекорд: за добу на Львівщині зафіксовано 37 нових випадків захворювання на COVID-19

В обласній інфекційній лікарні перебувають на лікуванні 100 осіб. 14 з них - у важкому стані.

Кількість заражених COVID-19 на Львівщині зросла до 256: 14 пацієнтів у важкому стані, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190312
 
 
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