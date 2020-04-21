 На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 338 випадків;

Волинська область — 174 випадки;

Дніпропетровська область — 122 випадки;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 270 випадків;

Закарпатська область — 205 випадків;

Запорізька область — 137 випадків;

Івано-Франківська область — 556 випадків;

Кіровоградська область — 247 випадків;

м. Київ — 892 випадки;

Київська область — 356 випадків;

Львівська область — 256 випадків;

Луганська область — 25 випадків;

Миколаївська область — 41 випадок;

Одеська область — 146 випадків;

Полтавська область — 101 випадок;

Рівненська область — 341 випадок;

Сумська область — 84 випадки;

Тернопільська область — 435 випадків;

Харківська область — 77 випадків;

Херсонська область — 70 випадків;

Хмельницька область — 49 випадків;

Чернівецька область — 988 випадків;

Черкаська область — 186 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 18 532 повідомлення про підозру на COVID-19.

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