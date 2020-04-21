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 Суспільство, Здоров'я
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 На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 338 випадків;
Волинська область — 174 випадки;
Дніпропетровська область — 122 випадки;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 270 випадків;
Закарпатська область — 205 випадків;
Запорізька область — 137 випадків;
Івано-Франківська область — 556 випадків;
Кіровоградська область — 247 випадків;
м. Київ — 892 випадки;
Київська область — 356 випадків;
Львівська область — 256 випадків;
Луганська область — 25 випадків;
Миколаївська область — 41 випадок;
Одеська область — 146 випадків;
Полтавська область — 101 випадок;
Рівненська область — 341 випадок;
Сумська область — 84 випадки;
Тернопільська область — 435 випадків;
Харківська область — 77 випадків;
Херсонська область — 70 випадків;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 988 випадків;
Черкаська область — 186 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 18 532 повідомлення про підозру на COVID-19.

Читайте: Для забезпечення медиків засобами захисту від вірусу, МОЗ закупило 71 тис. захисних костюмів

На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ 01
На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190311
 
 
 Топ коментарі
 
иди это,пойди в инфекционную больницу где лечат пациентов от коронавируса без каких либо средств защиты и докажи всем что это все фейк
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Пока стабильная ситуация.резких скачков нет.все же удается держать ситауцию под контролем .несмотря на дефицит сиз и т.д.надежда есть.что минует нас чаша сия.
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Подтянулись те, кто вчера не сдал анализы.
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Подтянулись те, кто вчера не сдал анализы.
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если все подали как пару дней назад то увелечения нет тогда тоже 400-500 в среднем и пик как говорил еще ранее Ляшко на середину апреля и нышешние даты а не начало мая выходит
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увеличилось на 154 чел, с учетом вчерашних не сдавших анализы.
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Ну вот опять вверх полезло, такие качели еще надолго.
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Не поползло а подровнялось вчера 274 но это не все подали и было без 7 областей,неполный список,смотрите что позавчера тоже 400-500 плюс минус
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А медики уже перестали бухать и подали полную информцаию?
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Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь----
Развод для лохов продолжается.
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иди это,пойди в инфекционную больницу где лечат пациентов от коронавируса без каких либо средств защиты и докажи всем что это все фейк
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с одной разницей, от нынешней болезни нет лекарства, ни что не может ее остановить.
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Прошу прощения,а как тогда люди выздоравливают от него,значит есть,это вакцины нет и ещё долго не будет,а вакцина это ни что иное,как тот же самый вирус,только вводится он в организм человека в малых дозах,чтобы выработать иммунитет к нему.
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...не известно выздоровели или нет, есть случаи повторного заболевания.
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Вакцина - не тот же самый вирус. Она может быть
а. мертвой - убитый вирус того же или близкого штамма, который вызывает иммунитет.
б живой - вводится ослабленный вирус с нормальной антигенностью, но сниженной патогенностью и сниженной способностью к размножению.
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ну т.е. надо не бороться с распространением инфекции, чтобы в этом году было не 600тыс а 2-3млн? ты это хочешь сказать или что?
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Всі класи| 9. Хвороби системи кровообігу

Україна

Всього померлих: 387029. Может пора вводить карантин?
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Я никак не пойму, зачем тащить это суммарное число инфицированных. Из которых умер 161 человек, 367 - выздоровели, ведь эти люди уже не заразят никого. И гораздо важнее знать сколько человек было протестировано что бы выявить новых 415 случаев. А так пустая болтовня рассчитаная на каких то баранов
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«Станом на 22:00, за результатами лабораторного дослідження 111 проб, кількість хворих на коронавірус зросла на 44 людини. Дві повторні проби у жителів м Житомир та смт Гришківці показали наявність хвороби в організмі. Станом на зараз, загальна чисельність інфікувань становить 270 осіб На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9292
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тестируют по мире проявления симптомов
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"367 - выздоровели, ведь эти люди уже не заразят никого" - не факт. В ряде стран были то ли рецидивы, то ли повторные заражения.
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Пока стабильная ситуация.резких скачков нет.все же удается держать ситауцию под контролем .несмотря на дефицит сиз и т.д.надежда есть.что минует нас чаша сия.
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130 000 сектантов РПЦ и поповская братия ФСБ-РПЦ скоро поднимут показатели этой заразы что мама не горюй. К середине мая ждать надо беды. Зачем тогда этот карантин ?
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З п'ятниці почне проявлятися . Потім через 4-5 днів вже настане черга тих , що заразилися від них . Може і пронесе , хотілося би .
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За минулу добу в Почаєві, як і в цілому Кременецькому районі не зафіксовано жодного випадку захворювання. Днем раніше було 13 випадків. А це якраз 9-ий день після Вербної неділі - і вже би мали бути сотні випадків, як тут дехто розпинався, накликаючи на себе і на нас біду. Не виясняти треба, яка церква правильніша - кожний має свій шлях до Бога і свободу совісті,- а дати, по можливості, десятину на боротьбу з хворобою, як це робили в Італії та й у світі багато меценатів, не розголошуючи при цьому сум і намагаючись залишатися в тіні. А у нас на "медвечуківських" чи "порошенківських" та й інших каналах тільки й чути,які вони "благодійники". Вже навіть у такий важкий час піаряться і почали передвиборчу кампанію. А Господь говорить, що "права рука не повинна знати, що дає ліва". Зробіть це тихо-і воздасться вам і піде на користь людям. А люди оцінять вас. А то кожний "великий" політик використовує свою церкву в чорних інтересах, наймає сотні ботів, які за гроші чорнять різні церкви, поливають брудом один одного. Ось через це так і живемо . Доречі, в Тернопільській області на сумних "лідируючих позиціях 2 райони, де взагалі не має УПЦ.
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Прискорення експоненти уповільнюється.Дай Бог літом перепочинем.
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Петро Оленев Вот вы интересный человек , для изучения , На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1925 сразу вспоминается поэма про Фому , и пионерский отряд по Конго реке На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7850 Интересны Ваши аргументы относительно Китайцев , им наверно тоже не нужен был карантин , ну и у нас в Израиле полные идиоты На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4085 На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2806Я понимаю в Украина аграрная страна , но вы хоть представляете сколько стоит простой пяти осной Okuma sns ? это пример , а таких заводов в каждой пром зоне десятки . И тем не менее Израиль пошел на карантин , потому что нам дорог каждый Человек . Но если вы Ольгенский , тогда понятно Ваша реакция На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5415
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а какие последствия для здоровья у переболевших этим коронавирусом...?
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это и ежу понятно - а какие последствия для организма...?
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если после тяжелого случая то непоправимые проблемы с легкими
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Игорь Удалов 5e28c8c5 Еще один , или Ольгенский трроль , или из электората Зеленского На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 557 Не пишите Ерунды , если не понимаете опасность На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 557
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Антип61 Слышал тоже самое , Инфекционисты пока не подтвердили теорию о стойком иммунитете, после выздоровления
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Статистика скорее подтверждает слова д. Комаровского о недостатке в стране тест-систем и квалифицированных, имеющих достаточный технический уровень лабораторий, которые могут эти тесты проводить. Всё те же 2000 +/- тестов в сутки, и всё те же 400 +/- выявленных случаев заражения со снижением статистики на выходные.
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