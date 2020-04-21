 До подолання кризи ще далеко, - Меркель закликала не скасовувати карантин занадто швидко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель.

У перший день ослаблення локдауну глава німецького уряду закликала жителів країни як і раніше бути вкрай обачними.

"Ми ні на секунду не можемо вважати себе в цілковитій безпеці, а повинні залишатися пильними і дисциплінованими", - заявила вона на пресконференції в Берліні в понеділок, 20 квітня, після антикризового засідання уряду.

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У разі поспішного ослаблення заходів щодо обмеження контактів в Німеччині може знову різко зрости кількість заражень, застерегла Меркель. Вона підкреслила, що за допомогою локдауна вдалося багато чого досягти і знизити базове репродуктивне число R0 до рівня нижче 1,0 (це означає, що десять інфікованих заражають менше десяти інших осіб. - Ред.). Крім того, за словами канцлера, протягом декількох днів кількість нових інфікованих була нижче, ніж видужалих.

Разом з тим Меркель нагадала, що Німеччина ще тільки на початку пандемії і до подолання кризи ще далеко. У зв'язку з цим вона звернулася до влади федеральних земель, у віданні яких перебувають питання про карантинні заходи, і закликала їх не ухвалювати поспішних і всеосяжних рішень про їх ослаблення.

Поступова відмова від обмежувальних заходів, про яку минулого тижня домовилися уряд ФРН і земельна влада, має проводитися за можливості стримано, вважає Меркель.

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"Занадто швидке просування (в знятті карантину. - Ред.) може бути помилкою", - впевнена вона.

Одночасно Меркель підкреслила, що їй відомо про складне становище, в якому через локдаун опинилися багато громадян, зокрема батьки, особливо які виховують дітей самі, діячі мистецтва, власники готелів, ресторанів і магазинів.

"Ця пандемія вимагає багато чого від всіх нас", - визнала вона і зазначила, що як раз в цій ситуації слід продовжувати боротися з кризою за допомогою жорстких заходів.

За словами Меркель, нового локдауну бути не повинно. Але він буде знову необхідний, якщо кількість нових випадків знову буде експоненціально зростати. Тому метою є стабільне стримування репродуктивного числа R0 нижче 1,0 і ретельне відстеження інфекційних ланцюжків, вказала вона. З цією метою найближчим часом буде створено і навчено 105 мобільних команд, які будуть допомагати місцевій владі при виявленні людей, які контактували із зараженими коронавірусом, повідомила Меркель.

Відповідаючи на запитання про нові програми допомоги для окремих галузей, канцлер вказала на необхідність створити загальну картину після вже наданої підтримки. 22 квітня можливі подальші заходи допомоги будуть обговорюватися на засіданні коаліційного комітету, зазначила вона.

Після великодніх канікул у Німеччині почалося поетапне ослаблення карантинних заходів. Зокрема, вирішено відкрити магазини з торговою площею до 800 кв. метрів. Обмеження в площі не поширюється на книжкові магазини, а також центри продажів велосипедів і автомобілів.

У Берліні, Бранденбурзі та Саксонії в школи повертаються учні випускних класів для підготовки та складання іспитів, а в кількох землях поновлюються заняття в четвертих - випускних - класах початкових шкіл. У вишах дозволили проводити іспити, але бібліотеки, архіви та лабораторії вирішено відкрити тільки за дотримання суворих санітарно-гігієнічних норм. У Саксонії поновлюються релігійні служби за участю не більше 15 прихожан.

За даними Інституту імені Роберта Коха, загальна кількість виявлених заражень SARS-CoV-2 в Німеччині перевищила 140 тисяч, від наслідків інфекції померли 4,4 тисячі осіб. За останню добу в країні з'явилося 1,8 тисячі нових випадків коронавірусу.