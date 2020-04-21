EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
  7600  95
Матеріали за темою:
Все про:вірус (492) карантин (3250) Китай (586) наука (177) Ухань (22) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології

Глава інституту вірусології в Ухані подякував зарубіжним ученим, які солідарні з колегами в КНР, перебувають на зв'язку і разом борються з вірусом.

За нинішнього рівня розвитку науки людина не здатна створити вірус, подібний до SARS-CoV-2: цей патоген розвинувся в природі природним шляхом. Про це заявив у коментарі каналу CTGN директор Уханьського інституту вірусології Юань Чжимін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Учений наголосив: немає жодних доказів, що коронавірус, який викликав пандемію серед людей, має синтетичні ознаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допускають витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Китай спростовує, зіславшись на ВООЗ

"Більше того, деякі вчені вважають, що для синтезу такого вірусу необхідні надзвичайний інтелект і величезна робота. Я не думаю, що зараз люди здатні синтезувати подібний вірус", - запевнив він.

Чутки про те, що вірус - це витік з WIV, його глава назвав як цілком зрозумілими асоціаціями в людей через наявність у початковому осередку спалаху інституту вірусології, так і навмисною політизацією ситуації з боку деяких американських гравців (на кшталт сенатора Тома Коттона) і ЗМІ.

За словами Юаня, SARS-CoV-2 "не міг вирватися" з їхньої лабораторії: "Я можу з упевненістю сказати, що жоден із наших співробітників, відставних або будь-яких інших наших працівників не був інфікований".

Читайте також: США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу, - Помпео

Глава WIV також наголосив: його колега з Галвестонської національної лабораторії в США (також рівень біозахисту "4") заявив, що Уханьська лабораторія за рівнем дотримання норм безпеки нічим не гірша за американські та європейські.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190307
 
 
 Топ коментарі
 
Создать с нуля наука пока не позволяет, но селекционировать - ЗАПРОСТО и сколько угодно. Чем в Ухене и занимались - и доселекционировались.
 показати весь коментар
 
Сказал автор этого вируса.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
навряд чи він - найбільшими на планеті спецами по селекції коронавірусів є китаянка Ші Чженлі по кличці Бетвумен та її вчитель голландець Ральф Барік
 показати весь коментар
 
А им сейчас как раз об этом врать и не выгодно, они уже лузеры, пусть выдают того, кто надоумил в эти игры играть.
 показати весь коментар
 
 
Здасьте, еще как выгодно! По всем признакам, это как раз Китай и доигрался с вирусами. Потихоньку мировые государства начинают складывать 2+2 и готовят иски к Китаю.
Теперь я не я и мы вообще тупые, чтобы такое создать. Не, ребята, вы тупые, что вообще таким занимаетесь и не контролируете процесс!
 показати весь коментар
 
Иски за некорректные действия после обнаружения вируса.
 показати весь коментар
 
Создать с нуля наука пока не позволяет, но селекционировать - ЗАПРОСТО и сколько угодно. Чем в Ухене и занимались - и доселекционировались.
 показати весь коментар
 
 
вірус на 96% ідентичний вірусу кажана і на 90% вірусу панголіна плюс малюсінька модифікація уринового сайту, що дозволяє заражати не тільки цих тварин а також і людину
 показати весь коментар
 
ціком згідний, ясно що він природній, просто його вивели, якусь там долю змінили, і наприклад випадково кажан який був ним заражений повторно вилетів...
тим більше що в цій самій лабораторіх був витік пару років тому.. його встигли локалізувати
 показати весь коментар
 
Начинаются отмазки что мол мы не могли такое сделать и что вирус появился именно там где находится лаборатория по работе с вирусами и где недостаточный уровень безопасности просто случайность.
 показати весь коментар
 
 
Он бы лучше сказал о том, какова вероятность такого "совпадения" : лаборатория вирусологии, а через улицу тот самый рынок, где это все, якобы, и началось
 показати весь коментар
 
 
Вот вот, в Китае таких рынков тысячи но вот же совпадение что это случилось именно возле лаборатории.
 показати весь коментар
 
 
та это все проклятые чайнафобы и империалисты!
 показати весь коментар
 
 
Уж очень много совпадений. Вирус возник именно там, где есть такая лаборатория.
 показати весь коментар
 
 
И взрыв был. И всплеск атипичной пневмонии. А потом быстренько на Китай все спихнуть.Но это все совпадения.
 показати весь коментар
 
Если будут препятствовать разведке США в этом деле, то однозначно вирус создан в их пробирке с российской пробкой.
 показати весь коментар
 
 
По дурости можно создать что угодно, а вот не выпустить гулять на волю , тут как раз иногда не хватает уровня
 показати весь коментар
 
 
А, представьте, что это они создали этот вирус, да, еще, и специально запустили в мир. Кто-то признается? особенно, учитывая чуткое руководство Компартии. А, что такое Компартия многие, еще, уверен помнят.
 показати весь коментар
 
 
ну навряд чи вони спеціально його випустили в себе на території..
а що міщало якомусь працівнику який ненавидить уряд китаю його випустити ? ... людський фактор ніхто не відміняв..
 показати весь коментар
 
Директор просто увёл в сторону. Никто и не говорит о его создании или модификации. Вопрос о том - был ли у них этот вирус.Он был.
Что-то у них не получилось. А вот 4 мая 2018 г. Синьхуа опубликовало бравурные и оптимистические хроники из этого института, и там они вовсю работали с летучими мышами. Похоже, они таки сделали сказку былью... или болью...
Вот ссылка. Забейте название в поиск и найдете еще материал
 показати весь коментар
 
 
Есть статья в Нейчур от китайских ученых из той лабы о работе над коронавирусом...
 показати весь коментар
 
 
Общий смысл вчерашних статей-мы можем. Сегодняшних-это не мы
 показати весь коментар
 
 
Трамп з часу свого обрання намагавсь підбити Китай. Торгові війни, санкції через курсову політику, повертав виробництва які зрозуміло ніхто взад не випустив, підбурювали Гонконг, по Мотор-Січі зірвали угоду і вірус скоріше вкинув, да щось пішло не так.
 показати весь коментар
 
 
все годы жили спокойно и ВДРУГ вирус сам создался!
ПРОСТО КИТАЙЦЫ понимают: что сейчас их санкциями развалят ЗА ТАКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
 показати весь коментар
 
 
Просто РФ понимает, что их санкциями развалят за разгильдяйство в новосибирской лаборатории Вектор. Вот они и пытаются свалить на Китай, Америку и даже на Украину. Медведчук ищет в Украине такие лаборатории, а их нет.
 показати весь коментар
 
 
Даже если докажут что утечки из лаборатории не было все равно остается факт сокрытия информации о заражении, а в суды уже начали подавать иски именно по этому поводу, так что Китаю придется выплатить триллионы долларов.
 показати весь коментар
 
 
Какое сокрытие. Пока в Китае заражались тысячи, весь мир считал погибших китайцев и ничего не предпринимал. Теперь оказывается китайцы виноваты?
 показати весь коментар
 
 
Как раз Китай обнародовал это, спасибо доктору Вану. А вот в РФ не нашлось такого доктора. Вот там до сих пор скрывают.при 40 тысячах заболевших всего 400 умерших?
 показати весь коментар
 
Короче МЫШЬ С ВИРУСОМ сбежала сама 😀😀😀через окно
И сразу на базар
 показати весь коментар
 
 
"...ни один из наших сотрудников..."
Предупреждён - значит вооружён.
Возможно были осведомлены над чем работают и имели возможность
кардинально себя защитить.
 показати весь коментар
 
не забуваємо головного - пан Юань Чжимин директор Уханьского института вирусологии. Як керівник установи він захищае себе та установу. Далі. Він виказав свою власну думку, що його не можна створити та й ще не у них. Це його власна версія. А от інші фахівці вважають по-іншому. В любому випадку в світі науки ці вислови мають підкріплюватися дослідженнями, рецензіями в наукових виданнях. А хто заразу зробив рос. "Вектор" чи Уханський інститут дуже важко встановити (сам казав, що його підлеглі - всі здорові - добре захищалися).
 показати весь коментар
 
 
цікаво, навіщо він це зробив? схоже на хуцпу сугубо внутрішнього споживання. бо створення вірусів подібно уханським - це те, чим займаються вірусологи останні 25 (25 Карл!) років, в тому числі і Ухані.
тут лонгрід по цій темі з блекджеком і пруфами
 показати весь коментар
 
 
Китай нужно снова загонять в будку, covid-19 хороший для этого повод. Две последние вирусные эпидемии тоже из китая. Сейчас они этой хнёй обрушили экономику всей планеты, можно сказать выиграли третью мировую без единого выстрела. Теперь следует обрушить их экономику, пока не поздно. Каждая страна на себе прочувствовала, насколько все завязано на китае - маски, лекарства, разные мед. изделия. Жадность наживы нас сгубила. Надо это срочно менять.
 показати весь коментар
 
 
У меня уже аллергия на выигрыш Китаем третьей мировой без единого выстрела.Десять процентов ВВП, потерянных Китаем, конечно оглушительная победа, не считая огромных имиджевых потерь и туманного будущего китайской экономики.
 показати весь коментар
 
Во-первых, китайцы опять прибедняются, вернее лгут - «смотрите мы тоже пострадавшие».
Во-вторых, им нарастить ввп, что раз плюнуть.
В-третьих, они почему-то учли спад ввп начавшийся мировым кризисом до эпидемии!
Итог: они вышли победителями в данных условиях!
 показати весь коментар
 
"Во-вторых, им нарастить ввп, что раз плюнуть". Трындеть-не мешки ворочать.
"В-третьих, они почему-то учли спад ввп начавшийся мировым кризисом до эпидемии!" Этой феерии я вообще не понял.

"Итог: они вышли победителями в данных условиях!" Критерии победы можете озвучить?
 показати весь коментар
 
Спад ввп у них пошёл ещё до эпидемии, фееричный ты мой!
Поэтому для начала узнал бы их ввп по графику, чем постить ахинею!
 показати весь коментар
 
"Поэтому для начала узнал бы их ввп по графику, чем постить ахинею!"
Для себя написал?

Адью, неинтересен.
 показати весь коментар
 
Критерий победы - они отделались лёгким чихом по сравнению с другими и карантином одной области. Их потери куда меньше остальных! И ввп они могут нарастить куда быстрее, чем ты думаешь!
 показати весь коментар
 
Во чешет ....невозможно создать.вот версия о панголине сожравшей летучую мышь и сьеденной сырой китайским гурманом.внутри коего вирус смутировал.выглядит куда более неправдоподной.тысячи лет жрали китайцы и панголин и мышей.что то таких мутаций не наблюдалось.да по реакции властей всех стран понятно.что шняга эта искусственная и до ужаса опасная.стали бы из за какого то гриппа экономику рушить...
 показати весь коментар
 
 
_Ноубелевский лаурет считает иначе: вирус сконструирован. Внедрены фрагменты кода ВИЧ. И индийские учёные, исследовавшие код, говорят за это.
 показати весь коментар
 
 
Индийские ученые? Ну тогда, конечно, да...
 показати весь коментар
 
В Индии медпрепараты лучше, чем в Украине и России. И прививки мы кстати в Индии закупаем, а не в Китае.
 показати весь коментар
 
Это китаец намекает , что человечеству еще повезло , что у них такой уровень в лаборатории .а могли бы что нибудь и похлеще создать.
 показати весь коментар
 
 
В кетае наука высокого уровня. Выкинь стереотип на свалку.
 показати весь коментар
 
 
Уровень науки не позволяет создавать вирусы, но уровень науки позволяет изменять уже существующие вирусы
 показати весь коментар
 
 
значит кацы.
а вы продолжайте пауками на зубах хрустеть - общему комуняцкому делу ето точно не помешает....
 показати весь коментар
 
 
этим вирусом не переболеет только тот - кто успеет умереть до заражения...!
 показати весь коментар
 
 
блин и тут не повезло... - та ладно, поборемся еще!
 показати весь коментар
 
задача номер раз - уберечь детей и внуков.
задача номер два - уберечь внуков и детей.
задача номер 3 - выполнить первые 2 задачи!
 показати весь коментар
 
Задача номер 0: дожить бы до ва4цины от коронавируса.
 показати весь коментар
 
Если бы эту заразу создала бы природа, то 80% населения земли уже были бы мертвы. Природа шутить не будет.
 показати весь коментар
 
 
Нет, не так. Вот mers и cov1 походе создала природа, и там смнртность кажется 60% и 20%. Но из-за того, что носитель погибает, то не успевает передать вирус дальше. Поэтому они сами сошли на нет.
 показати весь коментар
 
Я думаю - cov1 - природный, а вот потом на его основе во всех подрбных лабораториях создали свои варианты. Обратите на циферку 2 в названии вируса.
 показати весь коментар
 
Навіщо та наука, якщо будь-який китаєць за допомогою виделки, сковорідки та кажана може народити цей вірус у своїй дупі?
 показати весь коментар
 
 
Возможно и ботокс замешан.его стиль .в иутной воде рыбку ловить.вот он и замутил ...доя начала воду.рыбку теперь выуживает.санкции убрать попытается.свое население...без пинка под зад не шевелящееся..активизирует.утрирую .понятно...но
..если ширше взглянуть....
 показати весь коментар
 
 
3,14-здишь, как дизель, собакоед узкопленочный! Твоя ж шняга за гранты научнная, что с Америки поперли, и придумала!
 показати весь коментар
 
Это да, это ж надо какая случайность: именно в Ухане началось, и именно в том районе, где институт вирусологии.
Невероятное китайское совпадение. Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології - Цензор.НЕТ 6006
Не-не, лаборатория ни при чем, это на соседнем рынке марсиане зараженную рыбу продавали. Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології - Цензор.НЕТ 6006
 показати весь коментар
 
НОВАЧОК теж важко уявити не те що придумати.Але спеціально чи випадково хтось його винайшов.А дехто інший використав. Таблиця Мендєлеєву у сні прийшла.Висновок на майбутнє-вірусні лабораторії потрібні але їх треба робити в скелях чи на островах і ті хто там працює мають сидіти там як в тюрмі без щоденного виходу в люди.Відробив вахту 2тижні ще стільки ж відпочинь там на карантині а тоді або в люди або знов до роботи.А то набудували лабораторій в жилих масивах.Вірус має вражаючу дію як радіація.Схожі ще й своєю непомітністю.
 показати весь коментар
 
 
Профессор Монтанье:КоронавирусSARS-CoV-2, ответственный за пандемию Covid-19, уже убившую более 120 тыс. человек в мире, является вирусом, искусственно созданным в поисках вакцины против СПИДа, но случайно выпущенным из китайской лаборатории.

Это заявление профессор Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине в 2008 году за "открытие" ВИЧ, сделал сегодня (16 апреля) в интервью д-ру Жану-Франсуа Лемуану на портале Pourquoi Docteur .
 показати весь коментар
 
состояние холодильника и защиты в Ухане 2 года назад:

 показати весь коментар
 
 
Китайці розумні люди, винайшли папір, порох, компас. Єдине що не агресивні. Постійно їх товчуть. Єдина сила в світі що може обрушить Бреттон-вудську систему зовсім чомусь не просуває свій Юань.
 показати весь коментар
 
 
ГМО растения умеют делать в больших масштабах, а вирус вдруг нет.
В Китае самые сильные генетики после США. Китай проводит большое количество экспериментов на генетическом уровне, достаточно только загуглить.
С ковид19 они просто обосрались, как когда-то совок с Чернобылем.
Уже который год из Китая шёл очередной грипп, но они были не такие опасные, люди болели и покупали лекарства.
Делали они этот грипп для обогащения фарм отрасли Китая, но в этот раз немного не рассчитали силу гриппа.
 показати весь коментар
 
 
Вот благодаря своим лабораториям китайцы и выявили новый вирус . А если бы не они, то и до сих пор бы русские думали, что умирают от гриппа А.
 показати весь коментар
 
А мы все думали , что ты признаешь вину своей лоборатории , и китайской компртии
 показати весь коментар
 
 
Вчера на цензоре была инфа , что вирус нашли в технической воде Франции , вода применяется для мытья улиц , тушение пожаров и тд. Сразу возникает вопрос - кто заразил воду ( сомневаюсь что вирус сам вырос ) , и кому это выгодно? Выводы делайте сами.
 показати весь коментар
 
Ну вот статья , что вирус не искусственный, и его днк напечатано . Но вывод интересный: либо природный, либо он давно был в лаборатории. То есть я думаю, что может быть, что в Векторе раньше велись работы, но потом остановились и вирус просто продолжал жить в лаборатории. Оказывается вирус нельзя заморозить как сибирскую чзву в спорах. А без живого организма они почти не живут. Поэтому долговременно тяжело сохранять вирусы. Вот они как-то заражают там, как то сохраняют. А потом пожар и взрыв. Стекла в окнах вылетели, пробирки разбились.
 показати весь коментар
 
Кстати там идет сравнение с китайскими разработками, с американскими - вирус не тот, не совпадает. А с новосибирским вирусом нет сравнения почему-то.
 показати весь коментар
 
Виновны, невиновны... Это уже неважно.
Китай, пользуясь коронавирусом, провернул отличную финансовую операцию. В Китае были сосредоточены многие предприятия Запада, производящие материальные ценности. Бенефициаром этих активов был Запад. После эпидемии, акции предприятий резко упали, а Китай этим воспользовался и выкупил их за бесценок.
Теперь Запад может отыграть капитал через обвинения Китая и штрафные санкции. Думаете, что капиталисты оставят просто так свои активы Китаю?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору