 Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології

За нинішнього рівня розвитку науки людина не здатна створити вірус, подібний до SARS-CoV-2: цей патоген розвинувся в природі природним шляхом. Про це заявив у коментарі каналу CTGN директор Уханьського інституту вірусології Юань Чжимін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Учений наголосив: немає жодних доказів, що коронавірус, який викликав пандемію серед людей, має синтетичні ознаки.
"Більше того, деякі вчені вважають, що для синтезу такого вірусу необхідні надзвичайний інтелект і величезна робота. Я не думаю, що зараз люди здатні синтезувати подібний вірус", - запевнив він.
Чутки про те, що вірус - це витік з WIV, його глава назвав як цілком зрозумілими асоціаціями в людей через наявність у початковому осередку спалаху інституту вірусології, так і навмисною політизацією ситуації з боку деяких американських гравців (на кшталт сенатора Тома Коттона) і ЗМІ.
За словами Юаня, SARS-CoV-2 "не міг вирватися" з їхньої лабораторії: "Я можу з упевненістю сказати, що жоден із наших співробітників, відставних або будь-яких інших наших працівників не був інфікований".
Глава WIV також наголосив: його колега з Галвестонської національної лабораторії в США (також рівень біозахисту "4") заявив, що Уханьська лабораторія за рівнем дотримання норм безпеки нічим не гірша за американські та європейські.
Теперь я не я и мы вообще тупые, чтобы такое создать. Не, ребята, вы тупые, что вообще таким занимаетесь и не контролируете процесс!
тим більше що в цій самій лабораторіх був витік пару років тому.. його встигли локалізувати
а що міщало якомусь працівнику який ненавидить уряд китаю його випустити ? ... людський фактор ніхто не відміняв..
Что-то у них не получилось. А вот 4 мая 2018 г. Синьхуа опубликовало бравурные и оптимистические хроники из этого института, и там они вовсю работали с летучими мышами. Похоже, они таки сделали сказку былью... или болью...
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ПРОСТО КИТАЙЦЫ понимают: что сейчас их санкциями развалят ЗА ТАКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
И сразу на базар
Предупреждён - значит вооружён.
Возможно были осведомлены над чем работают и имели возможность
кардинально себя защитить.
тут лонгрід по цій темі з блекджеком і пруфами
Во-вторых, им нарастить ввп, что раз плюнуть.
В-третьих, они почему-то учли спад ввп начавшийся мировым кризисом до эпидемии!
Итог: они вышли победителями в данных условиях!
"В-третьих, они почему-то учли спад ввп начавшийся мировым кризисом до эпидемии!" Этой феерии я вообще не понял.
"Итог: они вышли победителями в данных условиях!" Критерии победы можете озвучить?
Поэтому для начала узнал бы их ввп по графику, чем постить ахинею!
Для себя написал?
Адью, неинтересен.
а вы продолжайте пауками на зубах хрустеть - общему комуняцкому делу ето точно не помешает....
задача номер два - уберечь внуков и детей.
задача номер 3 - выполнить первые 2 задачи!
..если ширше взглянуть....
Невероятное китайское совпадение.
Не-не, лаборатория ни при чем, это на соседнем рынке марсиане зараженную рыбу продавали.
Это заявление профессор Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине в 2008 году за "открытие" ВИЧ, сделал сегодня (16 апреля) в интервью д-ру Жану-Франсуа Лемуану на портале Pourquoi Docteur .
В Китае самые сильные генетики после США. Китай проводит большое количество экспериментов на генетическом уровне, достаточно только загуглить.
С ковид19 они просто обосрались, как когда-то совок с Чернобылем.
Уже который год из Китая шёл очередной грипп, но они были не такие опасные, люди болели и покупали лекарства.
Делали они этот грипп для обогащения фарм отрасли Китая, но в этот раз немного не рассчитали силу гриппа.
Китай, пользуясь коронавирусом, провернул отличную финансовую операцию. В Китае были сосредоточены многие предприятия Запада, производящие материальные ценности. Бенефициаром этих активов был Запад. После эпидемии, акции предприятий резко упали, а Китай этим воспользовался и выкупил их за бесценок.
Теперь Запад может отыграть капитал через обвинения Китая и штрафные санкции. Думаете, что капиталисты оставят просто так свои активы Китаю?