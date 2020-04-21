EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Здоров'я
  2866  35
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3250) священик (60) УПЦ МП (612) Хмельниччина (325) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 У священника УПЦ МП на Хмельниччині виявлено COVID-19, він на самоізоляції

Станом вечір 20 квітня в Хмельницькій області зареєстровано 53 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в обласному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації.

Серед нових інфікованих - священник Свято-Преображенського жіночого монастиря УПЦ МП (село Головчинці Летичівського району). Він перебуває на самоізоляції. Також з'ясовується коло контактних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19.

Також читайте: Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів УПЦ МП за порушення карантину на Великдень, - Шкіряк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190306
 
 
 Топ коментарі
 
Навідь бити масковських попів не можна, бо вони заразні.
 показати весь коментар
 
Сидит пугало в арке из цветов в то время, как у каждого в кармане есть смартфон. И ещё ему его костлявые руки облизывают прихожане. Этот цирк имеет название- невежество.
У церкви московского подчинения явно есть задание перезаразить как можно больше прихожан, чтоб нас накрыло вирусом .
 показати весь коментар
 
Первый Украинский Короновирусный Фронт?))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Обычный вброс для ботов, тут главные слова УПЦ МП, они действуют как красная тряпка на быка
 показати весь коментар
 
Не удивительно что страдают в основном секта Гундяева.
 показати весь коментар
 
 
В городе Святогорск Донецкой области мацковская церковь была забита народом без всяких масок и элементарных У священника УПЦ МП на Хмельниччині виявлено COVID-19, він на самоізоляції - Цензор.НЕТ 5002 мер предосторожности...
 показати весь коментар
 
 
я уж подумал, что народ без масок и всяких мер предосторожности заколотил досками окна и двери мацковской церкви в Святогорске.
 показати весь коментар
 
 
Спецоперация Путина -Гундяя работает 😵
 показати весь коментар
 
 
А казали шо маасковських попів вірус нібірьот.
 показати весь коментар
 
 
официальные диллеры божей благодати тоже заразны бывают!
 показати весь коментар
 
 
Чаще всех заразны - ведь поп один беснуется, а веропитеков - стадо, рядом то, брызжут слюной, лижут доски с "ликами", целуют стилизированные две палки с бомжем на них.
 показати весь коментар
 
 
Мне напоминает как в голодомор - "молились и ждали". Ну почему этих попов не запереть в их капищах, а верунов штрафовать? Ведь это как бандит с ножом подступает к тебе, а у тебя ружье, но ты только мямлишь - не режь меня. Мусора для чего? 10 рыл одного чувака ловит, а попов боятся - онафему же наложат мусорам в форменные штаны, или брюки У священника УПЦ МП на Хмельниччині виявлено COVID-19, він на самоізоляції - Цензор.НЕТ 7575
 показати весь коментар
 
 
Для того , чтобы закрыть церкви законно , нужно было вводить ЧП. Как бы восприняли это украинцы? По этому власть может только настоятельно рекомендовать не посещать церкви. Хотя я абсолютно с вами согласна, нужно было заколотить эти рассадники заразы. Церкви перестали быть Храмами Божьими, превратились в базары. То с чем боролся Христос
 показати весь коментар
 
 
да какой там дристос то? содрали тупо у египтян - там то же самое про Осириса. везде сплагиатили, слепили байки. кстати - а иудеи то дристоса не признают, знают что разводка для гоев.
а то что от христоедства колоссальные убытки и столетия насмарку, да теперь еще и верожопые перезаражались и спокойно разошлись нести заразу другим - ну просто суперполезная вещь "религия"
 показати весь коментар
 
Навідь бити масковських попів не можна, бо вони заразні.
 показати весь коментар
 
 
правильно. только в перчатках, маске, битой и не ближе полутора метров.
 показати весь коментар
 
 
Сидит пугало в арке из цветов в то время, как у каждого в кармане есть смартфон. И ещё ему его костлявые руки облизывают прихожане. Этот цирк имеет название- невежество.
У церкви московского подчинения явно есть задание перезаразить как можно больше прихожан, чтоб нас накрыло вирусом .
 показати весь коментар
 
 
новость про тыщу заболевших медиков слышал. про кучу попов слышал. про заболевшего мента - ни одной.
 показати весь коментар
 
 
Все эти церкви и монастыри рассадники заразы.без санитарных норм.это равноценно что в супермаркете все с одной бутылки пили бы воду
 показати весь коментар
 
 
По идее священники сами должны были храмы закрыть.но то священники....эти ж барбосы будут доталово прихожан завлекать.закрыть их силовым методом.из за них весь карантин насмарку.
 показати весь коментар
 
 
По какой идее и почему должны были закрыть? Может как в супермаркете - по 500 человек впускать?
 показати весь коментар
 
Слушай ты уже за 2 дня за.. бал со своими попами.в супермаркете в жопу не целуют попа и с одной ложки по 100 человек не причасчаются
 показати весь коментар
 
 
Ну, во первых, я тебя ещё даже голым не видел, во-вторых - я не попов и не церковь защищаю, я против того, чтобы веру человека обсырали. Вера для людей - это святое, а какой поп, какой приход, мусульманин, христианин, баптист вообще разницы нет..

Я, к примеру, не хожу ни в какую церковь, но это не даёт мне право насмехаться над другими
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору