 У священника УПЦ МП на Хмельниччині виявлено COVID-19, він на самоізоляції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в обласному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації.
Серед нових інфікованих - священник Свято-Преображенського жіночого монастиря УПЦ МП (село Головчинці Летичівського району). Він перебуває на самоізоляції. Також з'ясовується коло контактних осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19.
а то что от христоедства колоссальные убытки и столетия насмарку, да теперь еще и верожопые перезаражались и спокойно разошлись нести заразу другим - ну просто суперполезная вещь "религия"
У церкви московского подчинения явно есть задание перезаразить как можно больше прихожан, чтоб нас накрыло вирусом .
Я, к примеру, не хожу ни в какую церковь, но это не даёт мне право насмехаться над другими