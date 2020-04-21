 У священника УПЦ МП на Хмельниччині виявлено COVID-19, він на самоізоляції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в обласному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації.

Серед нових інфікованих - священник Свято-Преображенського жіночого монастиря УПЦ МП (село Головчинці Летичівського району). Він перебуває на самоізоляції. Також з'ясовується коло контактних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксовано 2 випадки COVID-19.

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