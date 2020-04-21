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 Політика України, Суспільство
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Все про:політв'язні (1139) кримські татари (1545) Семедляєв (11)

 Їхнє здоров'я похитнулося, кришаться і випадають зуби, - адвокат Семедляєв про самопочуття кримських політв'язнів у російському СІЗО

Адвокат Едем Семедляєв, який відвідав у СІЗО Ростова-на-Дону фігурантів красногвардійської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Абхаірова та Ескендера Абдулганієва, розповів про самопочуття політв'язнів.

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, здоров'я їхнє похитнулося у зв'язку з тривалим перебуванням у нелюдських умовах у СІЗО. Насамперед страждають від цього зуби. В Арсена вже випало три зуби, інші починають кришитися, через неякісне харчування почали з'являтися й інші проблеми, але попри все це хлопці тримаються", - розповів адвокат.

Абхаіров та Абдулганієв розповіли йому, що після недавнього візиту до них українського генконсула в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського "на рахунок хлопців консульство переказало гроші, на які вони можуть купувати речі першої необхідності в магазині при СІЗО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримським татарам, утримуваним у рамках другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", продовжили терміни перебування в СІЗО, - правозахисники

Як зазначає Кримська солідарність, 14, 15 і 17 квітня генеральний консул України в Ростові-на-Дону відвідав 16 кримських політв'язнів, які перебувають у пенітенціарних установах цього міста. За словами Малишевського, він зустрівся з усіма політв'язнями з Криму, крім Арсена Джеппарова.

"Мені пощастило всіх побачити, крім Арсена Джеппарова, який продовжує перебувати в СІЗО-4 у Шахтах. Так що окремо з кожним із п'яти фігурантів "ялтинської групи", усіма фігурантами "другої бахчисарайської групи", а також з Наріманом Мемедеміновим, Олегом Приходьком та Енвером Сейтосмановим обговорили багато тем, відповів хлопцям на більшість поставлених питань", - розповів Малишевський.

Також читайте: Кримським політв'язням наступного тижня перекажуть невеликі виплати, - український консул Малишевський

Як повідомлялося, в лютому 2019 року в кримському селищі Октябрське Красногвардійського району в будинках кримських татар відбулися обшуки. Відразу після затримання в управління ФСБ у Сімферополі були доставлені Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаіров і Рустем Емірусеїнов. Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили в психіатричну лікарню. 15 січня 2020 року стало відомо, що фігурантів цієї справи етапували із сімферопольського СІЗО в Ростов-на-Дону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190303
 
 
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21 век на дворе. Роися так и осталась в средневековье.
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А для Зе це не громадяни України.
Тому він їх не міняє.
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ужас, в украине зато тюрьмы как пансионаты
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а что тут нового?? а возьми украинские тюрьмы там вповсюду точно такое- 60 чел в 20 местной камере болезни нет мед обслуживания... но вот в чём мы пошли далее всех в т.ч и РАШИ... МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ тюрьмы повышенной комфортности -плати и сиди точно так как и на воле ... бассейны джакузи жратва из ресторана бухло и проститутка всё ждет тебя там но один день говорят от 1000 грн.. а за 5000 тыс в день говорят даже отпуск на выходные домой-ПЛАТИ!! и самое смешное их строит за бюдженые средства МИНЮСТ а бабло остаётся РУКОВОДСТВУ УЧРЕЖДЕНИЯ на их усмотрение-якобы для полегчення жизни остальным арестантам
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вот именно! лишение свободы - превратилось в курорт с девками...
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так и про Надюху трезвонили на весь мир...
а оказалось....
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Надюху раша-зомбоящик постоянно показьівал-пиарил, а заключенньіх в Крьіму никому не показьівают, даже представителям международньіх организаций.
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каждий малароcc должон помнить то, чта руцкий мыр не абесчает яму
любительцкую по 2.20 и вотку по 3.62 и бянзин по 4 коп.,
зато руцкий мыр харантирует : каждое утро для малароца будеть ихрать
гимнъ савейскага саюса, но руцкий мыр савсем не харантируеть чта малароcc яго
услышит... Їхнє здоров'я похитнулося, кришаться і випадають зуби, - адвокат Семедляєв про самопочуття кримських політв'язнів у російському СІЗО - Цензор.НЕТ 3205
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