 Їхнє здоров'я похитнулося, кришаться і випадають зуби, - адвокат Семедляєв про самопочуття кримських політв'язнів у російському СІЗО

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, здоров'я їхнє похитнулося у зв'язку з тривалим перебуванням у нелюдських умовах у СІЗО. Насамперед страждають від цього зуби. В Арсена вже випало три зуби, інші починають кришитися, через неякісне харчування почали з'являтися й інші проблеми, але попри все це хлопці тримаються", - розповів адвокат.

Абхаіров та Абдулганієв розповіли йому, що після недавнього візиту до них українського генконсула в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського "на рахунок хлопців консульство переказало гроші, на які вони можуть купувати речі першої необхідності в магазині при СІЗО".

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Як зазначає Кримська солідарність, 14, 15 і 17 квітня генеральний консул України в Ростові-на-Дону відвідав 16 кримських політв'язнів, які перебувають у пенітенціарних установах цього міста. За словами Малишевського, він зустрівся з усіма політв'язнями з Криму, крім Арсена Джеппарова.

"Мені пощастило всіх побачити, крім Арсена Джеппарова, який продовжує перебувати в СІЗО-4 у Шахтах. Так що окремо з кожним із п'яти фігурантів "ялтинської групи", усіма фігурантами "другої бахчисарайської групи", а також з Наріманом Мемедеміновим, Олегом Приходьком та Енвером Сейтосмановим обговорили багато тем, відповів хлопцям на більшість поставлених питань", - розповів Малишевський.

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Як повідомлялося, в лютому 2019 року в кримському селищі Октябрське Красногвардійського району в будинках кримських татар відбулися обшуки. Відразу після затримання в управління ФСБ у Сімферополі були доставлені Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаіров і Рустем Емірусеїнов. Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили в психіатричну лікарню. 15 січня 2020 року стало відомо, що фігурантів цієї справи етапували із сімферопольського СІЗО в Ростов-на-Дону.