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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, За кордоном
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 У США проводять випробування понад 70 методів лікування COVID-19

У США тривають більш ніж 70 випробувань різних методів лікування від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

Як заявив президент Дональд Трамп, у США проводяться випробування понад 70 методик лікування коронавірусу нового типу COVID-19.

"Зараз у США проводиться 72 активні випробування, тривають дослідження десятків терапевтичних методик і способів лікування, ще 211 перебувають у стадії планування. Йдеться про лікування і про вакцини", - сказав американський президент.

"Особисто я віддаю перевагу лікувальним методам, бо вони допомагають людям відразу", - додав він.

Також читайте: США мають бути готовими на випадок повернення коронавірусу восени, - Трамп

Медики попереджали раніше, що на створення вакцини від коронавірусу потрібно щонайменше 12-18 місяців з моменту старту пандемії.

Тим часом, кількість випадків зараження коронавірусом у США перевищила 780 тисяч, померли понад 42 тисячі осіб, свідчать дані університету Джонса Гопкінса, який веде власні підрахунки, ґрунтуючись на федеральній та місцевій статистиці, а також інших джерелах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190302
 
 
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Если есть 70 методов лечения, это значит, что нет ни одного...
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По перше не эсть,а ідуть випробування, а по друге, що ви хотіли цим сказати?Про оптимістичеу безнадійнйсть? Тоді вам не лєнту.сру!
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Подкидываю шутку для квартал 95....Это они так рванули найти противоядие , когда узнали что Зельнский целый миллион долларов побещал! В США проводят испытания более 70 методов лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 9357
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А в ********** проводят одно испытание, на которое возлагают все надежды - испытывают противовирусное действие настойки боярышника на добровольцах. Но сразу возникла проблема - не знают куда деть лишних добровольцев, которые ломятся на испытания и мешают работать.
В США проводят испытания более 70 методов лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 3064
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Марка брэнд вылечит всех,бочка онлайн 25,30 В США проводят испытания более 70 методов лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 5693
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докотився цензор - вже газету сру цитує. скоро у пуйла інтервью братти будете?
Минулі роки роздували істерію про кір та інші дитячі хвороби. тепер бачите тему ковіду обсмоктують. І жодного обьєктивного матеріалу.
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А как у нас обстоят дела с разработкой вакцины, тишина?
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