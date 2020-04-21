 У 2019 році у світі було страчено 657 осіб, - Amnesty International

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це випливає з доповіді правозахисної організації Amnesty International, опублікованої у вівторок, 21 квітня.

Водночас, повідомляють в організації, ця кількість охоплює лише задокументовані випадки приведення у виконання вищої міри покарання.

Однак уже в Китаї, який не потрапив до статистики, бо не надає офіційних даних щодо страт, за оцінками Amnesty International, були страчені "тисячі" людей. В Ірані стратили 251 особу, з них четверо не досягли повноліття. У Саудівській Аравії стратили 184 особи - це найбільша кількість страт, зареєстрована в цій країні за час спостереження. В Іраку кількість страт зросла за рік щонайменше вдвічі - в 2019 році вона становить не менш ніж сто.

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"Смертна кара несумісна з основними правами людини, її слід нарешті скасувати у всьому світі", - заявив, коментуючи дані, генеральний секретар Amnesty International у Німеччині Маркус Бееко (Markus Beeko).