 У 2019 році у світі було страчено 657 осіб, - Amnesty International

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це випливає з доповіді правозахисної організації Amnesty International, опублікованої у вівторок, 21 квітня.
Водночас, повідомляють в організації, ця кількість охоплює лише задокументовані випадки приведення у виконання вищої міри покарання.
Однак уже в Китаї, який не потрапив до статистики, бо не надає офіційних даних щодо страт, за оцінками Amnesty International, були страчені "тисячі" людей. В Ірані стратили 251 особу, з них четверо не досягли повноліття. У Саудівській Аравії стратили 184 особи - це найбільша кількість страт, зареєстрована в цій країні за час спостереження. В Іраку кількість страт зросла за рік щонайменше вдвічі - в 2019 році вона становить не менш ніж сто.
"Смертна кара несумісна з основними правами людини, її слід нарешті скасувати у всьому світі", - заявив, коментуючи дані, генеральний секретар Amnesty International у Німеччині Маркус Бееко (Markus Beeko).
и получили на выходе народ с сломанным позвоночником и страхом на генном уровне...
В Украине их интересуют только радикалы и "тайные" комнаты СБУ. И СБУ им любезно демонстрирует свои здания по наклёпу сепаров....
Це чмошник, якого я спіймав за самолайком. Не має дебілу що робити, як зайвий нік реєструвати, фігляр куєв.
Экономика / Мнения 21-апр, 05:569 758 0
Имитация борьбы с коррупцией обходится народу Украины все дороже и дороже, хотя эффективности от ее работы никакой.
Наглядная инфографика, как в Украине тратят деньги на борьбу с коррупцией. С 2015 года было создано 6 антикоррупционных ведомств. За последние 5 лет на их деятельность было потрачено 7 млрд грн.
На текущий 2020 год в бюджете заложено еще 3,7 млрд грн. Простым сложением получаем, что за 6 лет на 6 антикоррупционных органов потрачено 10,7 млрд грн.
Однако самое интересно, что результата от деятельности антикоррупционных ведомств нет. Так, по данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 грн (это определенно победа).
На данный момент мы столкнулись с ситуацией, когда госбюджет кормит огромную толпу чиновников, которые неоправданно получают зарплату и имитируют борьбу с коррупцией.
При этом все ведомства больше заняты внутренними разборками за власть, а также конфликтами с соседними антикоррупционными органами.
Денис Ковалев