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Все про:Amnesty International (47) страта (9) смертна кара (30)

 У 2019 році у світі було страчено 657 осіб, - Amnesty International

У 2019 році в 20 країнах було страчено щонайменше 657 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це випливає з доповіді правозахисної організації Amnesty International, опублікованої у вівторок, 21 квітня.

Водночас, повідомляють в організації, ця кількість охоплює лише задокументовані випадки приведення у виконання вищої міри покарання.

Однак уже в Китаї, який не потрапив до статистики, бо не надає офіційних даних щодо страт, за оцінками Amnesty International, були страчені "тисячі" людей. В Ірані стратили 251 особу, з них четверо не досягли повноліття. У Саудівській Аравії стратили 184 особи - це найбільша кількість страт, зареєстрована в цій країні за час спостереження. В Іраку кількість страт зросла за рік щонайменше вдвічі - в 2019 році вона становить не менш ніж сто.

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"Смертна кара несумісна з основними правами людини, її слід нарешті скасувати у всьому світі", - заявив, коментуючи дані, генеральний секретар Amnesty International у Німеччині Маркус Бееко (Markus Beeko).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190299
 
 
 Топ коментарі
 
было такое уже при Сралине....
и получили на выходе народ с сломанным позвоночником и страхом на генном уровне...
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Типичные мысли совкового холопа. Вырастили целые поколения рабов, мля.
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На фотке петля без морды путлера. Непорядок.
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Якщо би і в Україні так - і так років 10-ть підряд....- у нас була б інша Країна Реально ...
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было такое уже при Сралине....
и получили на выходе народ с сломанным позвоночником и страхом на генном уровне...
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Этим Amnesty International в тех странах быстро укажут кто они и что они.
В Украине их интересуют только радикалы и "тайные" комнаты СБУ. И СБУ им любезно демонстрирует свои здания по наклёпу сепаров....
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Типичные мысли совкового холопа. Вырастили целые поколения рабов, мля.
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Тебе видать нравится кормить со своих налогов ублюдка грохнувшего всю твою семью и приговоренного к ПЖ.
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На фотке петля без морды путлера. Непорядок.
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"Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить по всему миру". Поскольку такие, как Ху*ло, человеком не могут считаться по определению, отменять смертную казнь насовсем нельзя. У 2019 році у світі було страчено 657 осіб, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 6979
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На РАБссии праздник,Путлеров всех семерых казнят в один день...
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"Смертная казнь несовместима с основными правами человека...." А мнение умышленно убитых людей и их родственников интересно генеральному секретарю ??
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А мнение убитых из-за ошибки правосудия и их родственников?
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зараз є поліграф. Визнаний винуватим завжди може його пройти, щоби уникнути помилки. Інше питання, що 99,99% "невинуватих", ніколи на його проходження не погодяться.
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Полиграф существует давно. И тем не менее только в США с 1976 года 123 человека были освобождены из камеры смертников после того, как была установлена их невиновность благодаря ДНК-экспертизе. То есть их осудили и люди ждали казни. А сколько людей казнили в случаях, когда нет следов ДНК?
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В мире только нашлось 650 Чикатилов?Так не бывает,их миллионы...
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В одном Китае ежегодно казнят в среднем 15 000.Сказочники блин
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'Смертная казнь несовместима с основными правами человека... ' - проблема в том, что есть ЛЮДИ (как социальный вид) и ГОЛЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ (как биологический) и УЗУРПАТОРЫ ВЛАСТИ намерено и коварно эти понятия "путают" (сделали эквивалентными, чтоб манипулировать "политическими голосами" безответственных голых обезьян на так называемых "выборах", которых у них и быть не должно по причине фактической НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ). У людей должен быть расширенный пакет прав, а у голых обезьян минимальный! Удручает только другое - систематические ошибки "судебной" системы, а смертная казнь - это необходимость, но вопрос ее применения должен быть строго ограничен.
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В ********** ежегодно казнят более 100 тыс. неугодных методом инъекций с отравой. Метод разработан еще своками и активно применялся к чеченам и др.
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В этом году в Нюрнберге должны павешать шайку совковых каганов: ***** вместе с Лукой и Назарбаем.
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Матвеич,какой ты жыстокий чилавек,прямо извезг.убить троих фюреров скопом.это зверьзство... У 2019 році у світі було страчено 657 осіб, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 5290
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Интересно было бы узнать список этих стран,я почему-то уверен что это будут страны третьего мира которые стремительно экономически развиваются.
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та вони фактично у статті перераховані.
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Можливо,але чомусь не вказана комуністична Корея так же країни де казнили казнокрадів.До речі що це за крендель зявився під Вашим ніком.Можлио щоб Вас відрізнити від таких двійників Вам вставляти хоча би по одному закарпатському слову як індифікатор.
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Він не під моїм ніком, а під подвійним.
Це чмошник, якого я спіймав за самолайком. Не має дебілу що робити, як зайвий нік реєструвати, фігляр куєв.
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После импичмента нужно будет на год, на два разрешить смертную казнь в Украине.
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О так... уявіть собі дати право страти таким як Зеля і Венедіктова?
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И ни одного из Amnesty International, это успех, товарищи! Слава кпсс, мвф и оон вместе с воз!
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В 2020-м Украина потратит на содержание антикоррупционеров 3,7 милллиарда, а от них получила в бюджет всего 14 тысяч
Экономика / Мнения 21-апр, 05:569 758 0

Имитация борьбы с коррупцией обходится народу Украины все дороже и дороже, хотя эффективности от ее работы никакой.

​​Наглядная инфографика, как в Украине тратят деньги на борьбу с коррупцией. С 2015 года было создано 6 антикоррупционных ведомств. За последние 5 лет на их деятельность было потрачено 7 млрд грн.

На текущий 2020 год в бюджете заложено еще 3,7 млрд грн. Простым сложением получаем, что за 6 лет на 6 антикоррупционных органов потрачено 10,7 млрд грн.

Однако самое интересно, что результата от деятельности антикоррупционных ведомств нет. Так, по данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 грн (это определенно победа).

На данный момент мы столкнулись с ситуацией, когда госбюджет кормит огромную толпу чиновников, которые неоправданно получают зарплату и имитируют борьбу с коррупцией.

При этом все ведомства больше заняты внутренними разборками за власть, а также конфликтами с соседними антикоррупционными органами.

Денис Ковалев
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казнили бы в Украине 450. и все бы наладилось..
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