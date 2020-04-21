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 За кордоном
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Все про:імміграція (14) карантин (3250) США (6441) Трамп (2607) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 Трамп обіцяє підписати указ про тимчасове припинення імміграції в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про припинення імміграції в країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"У світлі нападу невидимого ворога, а також необхідності захистити робочі місця наших великих американських громадян, я підпишу указ про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!" - написав він.

Водночас Трамп не уточнив, як довго триватиме припинення або коли рішення набуде чинності.

Крім того, неясно, чи повідомляв президент США лідерам інших країн про свій намір, перш ніж заявити про нього в соцмережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у США дозволив Трампу обмежити видачу посвідок на проживання

Призупинення всієї імміграції послужить продовженням обмежень на поїздки, які адміністрація Трампа вже запровадила стосовно більшості країн Європи, Китаю, Канади, Мексики, Ірану та Південної Кореї.

Трамп провів більшу частину свого президентства, наполягаючи на обмеженні імміграції в США. Однією з головних обіцянок його передвиборчої кампанії в 2016 році було будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190295
 
   
 Топ коментарі
 
Сьогодні у США повно безробітних, тому поки іммігранти їм не треба!
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в парк на пробежку нельзя, а емиграция можна? - тут прав рыжий...
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Поки є лише перевезення-доставка продуктів at least.
Чимало людей з подвійним громадянством або work permit, змішані шлюби + наші snowbirds: хтось вернувся, хтось перечікує у вас.
Ну да, на закупи наші люблять мотатися в Штати. Дешевше.
Як жартують, це - найдовший у світі кордон, який не охороняється - Канада-Штати.
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в парк на пробежку нельзя, а емиграция можна? - тут прав рыжий...
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пусть никого не смущает Канада в етом списке...
за сутки до вирусняка канадо-американскую границу пересекало около 200000 людей с обеих сторон - Канаде нужна та беда, шо у нас? - думаю нет....
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там и границы как таковой - не было никогда - уже есть...
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мог-бы тебя послать, но меня банят за малейшею провинность..
а тебе с половиной извилины - можно, как видим....
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Поки є лише перевезення-доставка продуктів at least.
Чимало людей з подвійним громадянством або work permit, змішані шлюби + наші snowbirds: хтось вернувся, хтось перечікує у вас.
Ну да, на закупи наші ******* мотатися в Штати. Дешевше.
Як жартують, це - найдовший у світі кордон, який не охороняється - Канада-Штати.
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Ведана я знаю как никто - в Торонто или Монреаль на турнир сына премся
(не раз и не два такое было) - хоккей все он.... - сын пистолет - 8, у нас еще и грин карты не было одно время...
Обьясняю тренеру - так и так...
тот - та ладно - дети в автобусе, родители тянутся за ним все будет нормально...
Погранец канадский заглянул в машину - лыба шире ушей -
- "родители пацанов? шо впереди?"
- "да"
- "не тормозите - догоняйте!"....
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Сьогодні у США повно безробітних, тому поки іммігранти їм не треба!
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пока шо они не без помощи, но ето не будет вечно и ето все хорошо понимают....
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Америка закрывается....
до этого вроде как Грин-карты отменили.......
Глобализацию и дальнейшее смешение рас и народов все больше стран посылают нах....
Вот такие вот дела.....
И это хорошо....
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вы не правы в причине закрытия границы.
не знаю, хто там уже кому первый позвонил, но если бы моя фамилия была Трюдо,
то я бы первый позвонил доне и сказал - давай все таки закроем границу.
а как вы со своим срачем справитесь - тут же все и откроем.....
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три - пятнадцать - ну это какое то бесполезное лекарство которое втюхивали московитам при какой то пандемии сколько то лет назад...

В Украине это было Тера-флю.... - на нем Тимошенко барижила....
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Ты к этой Мошенко с этим тами-флю не придерешься, он был в рекомендациях или даже протоколах ВОЗ по лечению свинячего гриппа. Это потом врачи поняли, шо разводняк какой-то, писали в ВОЗ, и его признали, как препарат с недоказанной эффективностью ч-з херову тучу лет.
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и никаких "ножек буша"....для друга Владимира...
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путін-***** ще та гніда гебняво-педафільна!!
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тем не менее, с ним считаются, может боятся..
а кто с нами считается?
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Все с нами считаются. Какие проблемы ?
Это с Зеленским никто не считается. Не надо путать длинное с твёрдым.
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с нами никто не считается со времен предателя Горбатого...
не врите себе..
в мире боятся сильных и дурных...
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В переводе на рюсскае наречие,гражданскому населению всего Мира объявлена война с помощью КоронвиРУСа.Через лет 5 Мир будет совсем другим....
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Уже виной грипп объявлял войну, потом куриный, потом атипичная певмония - и ничего.
И ничего. И ничего.
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\Трамп Трамп ... Фигня это всё, вот *****, это другое:
Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с вирусом

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/18/04/2020/5e9abfd09a794763af3d2b81
Воронеж ждёт.
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А еще бы было не плохо производство из Китая вернуть.
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Иммиграции не должна быть связана ни с какими "правами человека", а только с вопросами экономической целесообразности, если нет такой целесообразности, то иммиграцию нужно прекратить до тех пор пока не появится!
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Трамп может и вернет работу в США. Только экономику не обманешь. Сделанный в США айфон будет стоить не тысячу баксов а все три. На все товары и услуги дико взлетят цены, потому что в них же будут заложены огромные американские зарплаты.
Вот тогда и посмотрим на облом американских реднеков, которые считают что все беды от понаехов и переноса производства в более бедные страны.
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В отличие от США ************* экономике уже явный криздец настал в связи с минусовыми ценами на нефть и в связи с тем, что у кагагна ***** жопа вместо головы над стадом упоротых баранов.
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Америку создали приезжие.
Не надо забывать.
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Прибежали в избу дети, второпях зовут отца:

- Тятя, тятя, нашу путю- трампик тянет у крыльца!

- Врите-врите, бесенята, кто же станет старых еть?

А вообще-то кто их знает, надо выйти посмотреть...
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