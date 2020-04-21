 Трамп обіцяє підписати указ про тимчасове припинення імміграції в США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
"У світлі нападу невидимого ворога, а також необхідності захистити робочі місця наших великих американських громадян, я підпишу указ про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!" - написав він.
Водночас Трамп не уточнив, як довго триватиме припинення або коли рішення набуде чинності.
Крім того, неясно, чи повідомляв президент США лідерам інших країн про свій намір, перш ніж заявити про нього в соцмережі.
Призупинення всієї імміграції послужить продовженням обмежень на поїздки, які адміністрація Трампа вже запровадила стосовно більшості країн Європи, Китаю, Канади, Мексики, Ірану та Південної Кореї.
Трамп провів більшу частину свого президентства, наполягаючи на обмеженні імміграції в США. Однією з головних обіцянок його передвиборчої кампанії в 2016 році було будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
за сутки до вирусняка канадо-американскую границу пересекало около 200000 людей с обеих сторон - Канаде нужна та беда, шо у нас? - думаю нет....
а тебе с половиной извилины - можно, как видим....
Чимало людей з подвійним громадянством або work permit, змішані шлюби + наші snowbirds: хтось вернувся, хтось перечікує у вас.
Ну да, на закупи наші ******* мотатися в Штати. Дешевше.
Як жартують, це - найдовший у світі кордон, який не охороняється - Канада-Штати.
(не раз и не два такое было) - хоккей все он.... - сын пистолет - 8, у нас еще и грин карты не было одно время...
Обьясняю тренеру - так и так...
тот - та ладно - дети в автобусе, родители тянутся за ним все будет нормально...
Погранец канадский заглянул в машину - лыба шире ушей -
- "родители пацанов? шо впереди?"
- "да"
- "не тормозите - догоняйте!"....
до этого вроде как Грин-карты отменили.......
Глобализацию и дальнейшее смешение рас и народов все больше стран посылают нах....
Вот такие вот дела.....
И это хорошо....
не знаю, хто там уже кому первый позвонил, но если бы моя фамилия была Трюдо,
то я бы первый позвонил доне и сказал - давай все таки закроем границу.
а как вы со своим срачем справитесь - тут же все и откроем.....
согласен с Челом...
https://soundcloud.com/dw9vk4v61bo1/novyy-*****
В Украине это было Тера-флю.... - на нем Тимошенко барижила....
а кто с нами считается?
Это с Зеленским никто не считается. Не надо путать длинное с твёрдым.
не врите себе..
в мире боятся сильных и дурных...
И ничего. И ничего.
Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с вирусом
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/18/04/2020/5e9abfd09a794763af3d2b81
Воронеж ждёт.
Вот тогда и посмотрим на облом американских реднеков, которые считают что все беды от понаехов и переноса производства в более бедные страны.
Не надо забывать.
- Тятя, тятя, нашу путю- трампик тянет у крыльца!
- Врите-врите, бесенята, кто же станет старых еть?
А вообще-то кто их знает, надо выйти посмотреть...