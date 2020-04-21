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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 170,3 тис., інфікованих вже майже 2,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 квітня у світі зареєстрували 2 477 426 (2 404 249 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 170 324 (165 234 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 42 335 (40 682 вчора), хворих - 787 370 (759 687), протестовано - 4 003 551.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний санлікар готує подання на пом'якшення карантину, а підписує його прем'єр, - Ляшко

Іспанія повідомляє про 200 210 випадків COVID-19, 20 852 особи померли.

В Італії зафіксовано 181 228 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 24 114 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 20 292 особи, у Великій Британії - 16 550, в Німеччині - 4862, в Ірані - 5209, у Туреччині - 2140, в Бельгії - 5828, у Нідерландах - 3764.

Також читайте: У Франції кількість смертей від Covid-19 перевищила 20 тисяч

У РФ кількість заражених досягла 47 121 особи, з яких 405 померли, в Білорусі - 6264, померли - 51; в Польщі - 9593, померли - 380; в Молдові - 2548, померли - 70; в Угорщині - 1984, померли - 199; в Румунії - 8936, померли - 478; в Словаччині - 1173, померли - 13.

Нагадаємо, в Україні на ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 170,3 тис., інфікованих вже майже 2,5 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190294
 
 
 Топ коментарі
 
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)))
Российская оппозиция готовит митинг в интернете против поправок в Конституцию

Он запланирован на следующий вторник, 28 апреля. Акция будет проходить на видеосервисе YouTube, где на одном из каналов будут выступать оппозиционные политики и общественные деятели.

Кроме того, планируется выводить в эфир также и участников с плакатами. При этом люди смогут отмечаться на карте, из каких они городов. Организаторы такого онлайн-митинга потребуют от властей спасать людей и страну во время кризиса, а не настаивать на изменении Конституции.

это как рыбалка по скайпу...))))
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Багато померлих, але це не виправдовує зевладу щодо недолугої організації карантину!
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як це не двино але цей коронавірус врятує Україну. Захворюванність в рашці зупиніть агресію і відкине її в ЖОПУ. Ще і ціна на нафту причудова.
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у ***** в армії завал понад 2000 хворих тільки в ростові, хворих відсилають на лікування до Криму. Так що ватників чекають чудові часи!!!!!!!!!
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як це не двино але цей коронавірус врятує Україну. Захворюванність в рашці зупиніть агресію і відкине її в ЖОПУ. Ще і ціна на нафту причудова.
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офф топ
)))
Российская оппозиция готовит митинг в интернете против поправок в Конституцию

Он запланирован на следующий вторник, 28 апреля. Акция будет проходить на видеосервисе YouTube, где на одном из каналов будут выступать оппозиционные политики и общественные деятели.

Кроме того, планируется выводить в эфир также и участников с плакатами. При этом люди смогут отмечаться на карте, из каких они городов. Организаторы такого онлайн-митинга потребуют от властей спасать людей и страну во время кризиса, а не настаивать на изменении Конституции.

это как рыбалка по скайпу...))))
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Багато померлих, але це не виправдовує зевладу щодо недолугої організації карантину!
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а в нас є влада????? Якийсь чоловяга відосики зкидує по всіх каналах....
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В Нидерландах в 10 раз меньше населения и в 10 раз больше усопших чем у нас - и держатся выносливо, а мы - обосрались

хотя, как Цезарю сказал провидец "иды еще не прошли"....
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Это нечестно. Нужно параллельно публиковать количество жертв, суммы убытков, и моральный ущерб от муууудрых карантинных мер. Диспропорция буде ужасающая.
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Все больше и больше... Корона захватывает мир. Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 170,3 тис., інфікованих вже майже 2,5 млн - Цензор.НЕТ 4215
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И где она "захватывает?

Население в мире 7,8 млрд чел., а число зараженных 2 483 113 или всего 0,03%, число болеющих 1 660 063 или 0,02%, а число умерших 170 498 или 0,002%.
И это "смертельная" угроза всему человечеству?
То есть, на сегодня (21.04) в мире заражено 2 483 113 чел., из них болеет 1 660 063 чел.-6,87%, а серьезно только 57 339 чел., что составляет всего 3,45% болеющих (или около 2,31% от зараженных). Причем, по статистике разных стран, более 90% серьезно болеющих - это люди старше 70 лет, отягощенные хроническими заболеваниями. А самый высокий процент смертности у больных старше 80 лет. Причем возрастной и социальной статистики никто не дает, так как это может пошатнуть коронавирусный миф о его именно «смертельной угрозе» всему миру.
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