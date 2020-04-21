 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 170,3 тис., інфікованих вже майже 2,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 170 324 (165 234 вчора) смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 42 335 (40 682 вчора), хворих - 787 370 (759 687), протестовано - 4 003 551.

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Іспанія повідомляє про 200 210 випадків COVID-19, 20 852 особи померли.

В Італії зафіксовано 181 228 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 24 114 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 20 292 особи, у Великій Британії - 16 550, в Німеччині - 4862, в Ірані - 5209, у Туреччині - 2140, в Бельгії - 5828, у Нідерландах - 3764.

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У РФ кількість заражених досягла 47 121 особи, з яких 405 померли, в Білорусі - 6264, померли - 51; в Польщі - 9593, померли - 380; в Молдові - 2548, померли - 70; в Угорщині - 1984, померли - 199; в Румунії - 8936, померли - 478; в Словаччині - 1173, померли - 13.

Нагадаємо, в Україні на ранок 20 квітня зафіксовано 261 новий випадок COVID-19, загалом - 5710, померли 151 особа, 359 - одужали.