 Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранень та один бойової травми на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

"Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів, окупанти відмовилися від подальшої активності", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог дев’ять разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

"По оборонцях Авдіївки загарбники здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції Об’єднаних сил біля Тарамчука противник з напрямку населеного пункту Оленівка двічі обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Проти наших захисників Опитного та Пісків з напрямку населеного пункту Веселе окупанти застосували гранатомети різних систем.

Неподалік Гнутового українські військові зафіксували обстріл із гранатометів різних систем, а в районі Кам’янки – зі стрілецької зброї.

Поруч з Мар’їнкою російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілів.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.

Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли українські підрозділи біля населеного пункту Шуми, а по захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

У другий половині дня ворог поблизу Кримського двічі обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил - з мінометів 120-мм калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 20 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще троє воїнів зазнали поранень, один зазнав бойового ураження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби українські військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч: "Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів".

За попередніми даними розвідки, 20 квітня українські військовослужбовці знищили одного окупанта та щонайменше трьох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.



