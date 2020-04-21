 Кількість жертв найкривавішої в історії Канади стрілянини зросла до 19 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Reuters.
Серед загиблих також значиться чоловік, який і відкрив стрілянину. Водночас канадська поліція не відкидає, що кількість жертв може зрости.
За даними королівської канадської кінної поліції, стрілянину відкрив 51-річний Габріель Вортман, який працював зубним лікарем. Мотиви скоєння ним злочину поки невідомі.
Як повідомлялося, стрілянина в канадській провінції Нова Шотландія у невеликому містечку приблизно за 130 кілометрів від столиці провінції Галіфакс сталася ввечері 18 квітня. На місці події поліцейські виявили кілька тіл всередині та зовні одного з будинків. Напад став наймасовішим розстрілом людей за всю історію країни.
https://www.rcmp-grc.gc.ca/
Конная полиция, я "М" перевел как военная.
Це - застрелена жінка-офіцер.
Її колега поранений.
Тут вшановують загиблих при виконанні поліцейських.
Колись в Оттаві натрапили на такий захід перед Парламентом.
идиоты всегда и везде найдутся, с оружием или без...
чикатиле он и веревки с кухонным ножем хватило, шо бы в 3 раза больше людей положить...
Писала одному форумчанину, що Канада - дуже спокійна країна. Канадці - тихі, не такі експресивні, як ми, мирні ...
Такі події сильно б*ють ...
Пам*ятаю свій шок від теракту в Оттаві в 2014 ... Тоді Гарпер був у парламенті ... Терорист смертельно поранив солдата Почесної Варти ... А моя дитина поїхала (організовано) на екскурсію в Оттаву і, зокрема, в Парламент ...
Дзвонить на роботу: мама, нас не випускають з готелю (в самому центрі), щось сталося, повно поліції ...
Я дивлюся breaking news ...
Думала, що помішаюся. Їх повезли на тиждень. З екскурсією і до Парламентської бібліотеки...
Програму змінили. І вдячна організаторам: вони мені дзвонили щогодини і повідомляли, де дитина, щоб я не переживала.