EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, За кордоном
  8742  22
Все про:Канада (802) стрілянина (1150)

 Кількість жертв найкривавішої в історії Канади стрілянини зросла до 19 осіб

Кількість загиблих унаслідок стрілянини в канадській провінції Нова Шотландія зросла до 19 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Reuters.

Серед загиблих також значиться чоловік, який і відкрив стрілянину. Водночас канадська поліція не відкидає, що кількість жертв може зрости.

За даними королівської канадської кінної поліції, стрілянину відкрив 51-річний Габріель Вортман, який працював зубним лікарем. Мотиви скоєння ним злочину поки невідомі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський висловив співчуття у зв'язку з найкривавішою стріляниною в історії Канади

Як повідомлялося, стрілянина в канадській провінції Нова Шотландія у невеликому містечку приблизно за 130 кілометрів від столиці провінції Галіфакс сталася ввечері 18 квітня. На місці події поліцейські виявили кілька тіл всередині та зовні одного з будинків. Напад став наймасовішим розстрілом людей за всю історію країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190291
 
 
 Топ коментарі
 
Канада? - с тобой сейчас все в US...
идиоты всегда и везде найдутся, с оружием или без...
чикатиле он и веревки с кухонным ножем хватило, шо бы в 3 раза больше людей положить...
 показати весь коментар
 
Та я ОК. Дякую. Ви одужуйте.
Писала одному форумчанину, що Канада - дуже спокійна країна. Канадці - тихі, не такі експресивні, як ми, мирні ...
Такі події сильно б*ють ...
Пам*ятаю свій шок від теракту в Оттаві в 2014 ... Тоді Гарпер був у парламенті ... Терорист смертельно поранив солдата Почесної Варти ... А моя дитина поїхала (організовано) на екскурсію в Оттаву і, зокрема, в Парламент ...
Дзвонить на роботу: мама, нас не випускають з готелю (в самому центрі), щось сталося, повно поліції ...
Я дивлюся breaking news ...
Думала, що помішаюся. Їх повезли на тиждень. З екскурсією і до Парламентської бібліотеки...
Програму змінили. І вдячна організаторам: вони мені дзвонили щогодини і повідомляли, де дитина, щоб я не переживала.
 показати весь коментар
 
Среди погибших - женщина офицер RCMP. Безумие какое-то...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Среди погибших - женщина офицер RCMP. Безумие какое-то...
 показати весь коментар
 
 
Это аабревиатура Королевской Канадское военной полиции? (RCMP)
 показати весь коментар
 
Спасибо, а то подумал что стал забывать..... и забыл.
Конная полиция, я "М" перевел как военная.

 показати весь коментар
 
 
https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/memoriam?fe

Це - застрелена жінка-офіцер.
Її колега поранений.
Тут вшановують загиблих при виконанні поліцейських.
Колись в Оттаві натрапили на такий захід перед Парламентом.
 показати весь коментар
 
 
Та то "іхтамнєт", їх багато в Канаду поперлось....
 показати весь коментар
 
Канада? - с тобой сейчас все в US...
идиоты всегда и везде найдутся, с оружием или без...
чикатиле он и веревки с кухонным ножем хватило, шо бы в 3 раза больше людей положить...
 показати весь коментар
 
 
Та я ОК. Дякую. Ви одужуйте.
Писала одному форумчанину, що Канада - дуже спокійна країна. Канадці - тихі, не такі експресивні, як ми, мирні ...
Такі події сильно б*ють ...
Пам*ятаю свій шок від теракту в Оттаві в 2014 ... Тоді Гарпер був у парламенті ... Терорист смертельно поранив солдата Почесної Варти ... А моя дитина поїхала (організовано) на екскурсію в Оттаву і, зокрема, в Парламент ...
Дзвонить на роботу: мама, нас не випускають з готелю (в самому центрі), щось сталося, повно поліції ...
Я дивлюся breaking news ...
Думала, що помішаюся. Їх повезли на тиждень. З екскурсією і до Парламентської бібліотеки...
Програму змінили. І вдячна організаторам: вони мені дзвонили щогодини і повідомляли, де дитина, щоб я не переживала.
 показати весь коментар
 
 
Господі! Як ніби частину мене там розстріляли. Зо ша напасть? Тра вияснити шоп якось з цим боротись. Псіхолухи, давайте об'єктивно розбиратись над цими вспишками масакри!
 показати весь коментар
 
 
свіжі співчуття від віслюка зєлінського будуть?
 показати весь коментар
 
Вже були , але не показували ані на п'ятому каналі ,ані на "зіку" , ані на "112тому".
 показати весь коментар
 
Именно для таких идиотов как ты Сенди,112,ЗИК,и Ньюс Ван и не сообщает соболезнование Украины и президента жителям Канады.Только Рабинович,Медведчук и Шарий выражают на этих каналах свои сочувсвия.
 показати весь коментар
 
Щирі співчуття Канаді та рідним загиблих.
 показати весь коментар
 
Сочувствия родственникам. Заметно, что обсуждение было слабенькое. Петики не знали, как Зелю сюда прицепить...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору