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 Парад на 9 травня відбудеться в Мінську попри коронавірус, - Міноборони Білорусі

Міноборони Білорусі підтвердило, що збирається проводити військовий парад 9 травня, попри поширення коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tyt.by.

Міністерство оборони відповіло на петицію, в якій понад сім тисяч білорусів вимагали скасувати військовий парад. Адже парад і його репетиції передбачають велике скупчення людей, що небезпечно під час пандемії.

Попри те, що інші масові заходи в країні скасовані, парад збираються проводити.

"Нинішня епідеміологічна обстановка в Республіці Білорусь дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки. Підготовка і проведення параду є складовою бойової підготовки військ", - пояснили в Міноборони Білорусі.

Станом на 20 квітня в Білорусі зареєстровано 6264 позитивні тести на COVID-19, помер 51 хворий з коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190290
 
 
 Топ коментарі
 
"Дэбілы, блядзь..." (с) Журботная Каня
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Бесплатной нефти нет и не будет. Дешевая - да, но не бесплатная.
Минусовые цены на нефть - это технический термин для нефтетрейдеров, связанных финансово с нефтехранилищами и спотовыми контрактами. В этом случае бизнесменам выгоднее заплатить поставщикам за то, чтобы они не поставляли нефть по контракту, чем арендовать взлетевшие в цене хранилища. Отсюда и появился странный термин "минусовая цена". То есть обычного купи-продай и тем более цен на АЗС это не касается.
Вот тут можно почитать более подробное пояснение:
https://www.bbc.com/russian/news-52362627
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Победобесно-Сифилисное состояние скукоженного инфекцией мозжечка сябров и мацкалов в Сябростане и ********** иллюстрируют вот такие убойные фотофакты от которых История будет ржать еще долгие-долгие века:
Парад на 9 мая пройдет в Минске, несмотря на коронавирус, - Минобороны Беларуси - Цензор.НЕТ 2259
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Бокал нефти стал еще ниже,онлайн 25.40.РАБссия постепенно встаеть с каален...
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А почем у мацкалов нынче спопарь боярышника?
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Главное чтобы вову ***** не забыли пригласить
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В ********** к Неизвестному дню Победобесия репетируют очень подходящую нынешней реальности реконструкцию:
Парад на 9 мая пройдет в Минске, несмотря на коронавирус, - Минобороны Беларуси - Цензор.НЕТ 5355
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Вєлікокацапъ + Бєлокацапъ + Малокацапъ = Русскій.
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Допустим можно ещё дискутировать по поводу карантина, и то опыт показывает, что карантин самая действенная 'механическая' мера, работающая на локализацию вируса. Возможно, Беларусь идёт своим путём, делая ставку на то, чтобы люди не потеряли рабочие места и на свою медицину. Но парад! Это уже просто слишком. Без парада точно можно обойтись. Парад как пир во время чумы. Это говорит о том, что там серьезная поломка кукушки в голове у Лукашенко. Делать вид, что ничего не происходит, нельзя. Мало того, он подвергает ненужному риску своих граждан- какой он после этого бацка? ***** два он, а не бацка
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Лукашенко упоротый совок - историю Беларуси ведет от раздела Польши Гитлером и Сталиным. Считает это "освобождением" со стороны СССР.
Курапаты (место расстрела беларусов - НКВД) ни разу не посетил, более того - кресты там сносил бульдозерами. С парадом надеюсь понятно - пока не будут открыты архивы преступлений сталинизма, совковые мракобесы будут тягать по площадям фаллосоподобные символы и меряться у кого толще и длиннее.
Что касается карантина - у Луки выбора нет. В случае карантина оголодавшие подданые на вилы подымут. Збережений на черный день у большинства нет вовсе. А так - за счет самоизоляции граждан, за счет сокрытия реального числа жертв - возможно и прокатит.
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Виктар, у меня только один вопрос к вам. Вы один там в этом совковом царстве трезвомыслящий? Или есть надежда, что вас много? В Украине поклонников Лукашенко очень много. Все покупаются на его артистичность и мнимую близость к народу. И его эпические споры с путлером, где он покусывает хйуло, а потом следует акт примирения.
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Сторонников Лукашенко мало - его кроют матом даже те, кому в избирательных комиссиях приходится выборы фальсифицировать.
Но критическая масса для революции еще не созрела. Российские дотации режиму на протяжении десятилетий тому виной. Ну и печальный опыт Украины нельзя списывать конечно - нет заметного улучшения жизни и боязнь акта российской агрессии. Скорее всего режим слетит вслед за путинизмом.
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Согласна с вами. Наш неуспех был необходим оставшимся диктаторам. Хотя их уход близок. Это просто вопрос ближайшего времени. Прогресс в наше время не остановить. Даже ковид, если так можно выразиться, ведёт к прогрессу. Происходит переоценка ценностей, бизнес уходит на удаленку, дети понимают, что учиться он лайн - круто и тд. Все поняли, что система здравоохранения везде устарела- устарела из-за своей консервативности и неумения моментально перестраиваться в случае пандемии.
Но , как говорится, хоронить нас очень рано. К власти в Украине пришёл человек честный , это вызывает тотальное противостояние ему элит, против него объединились все даже классические враги. Мало пандемии, ещё и поджигают зоны отчуждения в Чернобыле, создавая для Зе 'идеальный штром'( как точно сказал Шустер)
Надеюсь, у Зе все получится. Это очень важно, иначе после него к власти прийдут 'крепкие хозяйственники' бойка с медведчуком.
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Боюсь, как раз у Зе ничего и не получится, точно так же как Ющенко через год показал свою импотенцию , Янукович свою линию с рашкой , Порошенко предал идеалы Майдана , точно так же Зе сейчас сливает нас рашке ! А о борьбе с коррупцией и поднятии экономики я и не говорю. Еще до нового года он умудрился похоронить экономику.О честности открыто говорят секретные договоренности с рашкой , назначения в правительство полных кретинов "соросят " по их же словам, реакция на факты коррупции на таможне , Ермака и т.д. Все его действия показывают ,что он просто играет роль на сцене и заботится только о своем РЕЙТИНГЕ - то бишь аплодисментах!
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Я тоже все еще надеюсь на Зеленского, хотя ради справедливости - пора ему становиться более активным, смелым, внятным. Но надежду или даже гарантию незыблимости курса на демократию, цивилизованное общество дает не Зеленский, не Порошенко - той хлопец, якi запынiуся, калi убачыу злачынцау падпалiушых траву. Той хлопец - якi на прыгожай украiнскай мове зрабiу злачынцам заувагу, зняу на вiдэа i патэлефанавау у палiцыю. Мы рухаемся да лепшага...
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Это бред , "пугало" для патриотичечских сил ,, дескать - лучше сидите , молчите и терпите безмозглую каломойскую марионетку , не то к власти придёт мудачук . Парад на 9 травня відбудеться в Мінську попри коронавірус, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 3877 . Полная чепуха ,, основной рыговский электорат , ранее приводивший их к власти , остался в Крыму и в Луганде . Максимум на что рыги могут рассчитавать это около 15 % своих фанатиков оставшихся на подконтрольной территории . Но если вдруг это и произойдёт то это будет концом Украины , в прямом смысле слова . Патриоты никогда не признают власть рыгов над собой ( и например , Портнова в роли генпрокурора Парад на 9 травня відбудеться в Мінську попри коронавірус, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 5316 .) , это будет гражданская война .
А " чессный " Зе , ведёт страну к погибели , этого не может видеть только слепой . До лампочки его мнимая " чесность " , если её многократно перекрывает , абсолютная глупость , фантастическая недальновидность и ужасающий непрофессионализм .!!
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И нам сегодня нужен парад. Ровно год назад на свободном волеизъявлении народ Украины выбрал президентом Владимира Зеленского.
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В тебе з голівкою все гаразд? Цегла на неї не падала ? 😁
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Так у нас целый год уже идет парад,Парад скоморох и цирк.
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утереть нос Пуйлу решил бацька мол я вот не зассал в отличии от тебя
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Лукашенко - таке ж ***** як і пиня, просто в менших масштабах
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Да, вот в Украине президенты это сила. Не то что у нас.
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де ви бачили в Україні президента? був рік назад, зараз тільки піаніст...
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Ты совсем конченный дибил с усохшим совкомозжечком??
КАКИЕ "У ВАС "ПРЕЗИДЕНТЫ" ??? (!)
Они у вас были хоть когда-нибудь в вашей поганой истории??
Одни цари и каганы у вас были и все. А то, как там они себя называют так и в Африке многие дикарские вожди-людоеды себя именуют "президентами".
Как гамно ни назови оно своего качества не поменяет.
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у нас щас Зє!лєнскій лукашенком работаєт
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Видишь мы тут меняем презов пытаясь что-то изменить, вы рабствуете у одного взявшего бога за бороду.
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Оце "молодець" лцка, знає як рогатих маскалів заразою вивести... а путін-***** - чмо, слабак!!))))
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Схоже, що в Лукашенка від постійного зловживання спиртним розвинувся алкогольний делірій . Та його вже час лікувати в дурці аби він чогось собі не заподіяв в стані білої гарячки 😕
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Этот день победы вирусом пропах,
А победобесье приближает крах,
Вождь "великий" Путлер ложил на народ,
Он его имеет в задницу и в рот!
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Так может поступать человек, абсолютно безответственный человек, верящий в свою безнаказанность и ненавидящих свой собственный народ.
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Пускай в Минске не останавливаются и идут парадным строем дальше - в Москву, на Красную площадь.
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Вот поздравит Лука подарочками ветеранов оставшихся в Сябростане - всучит им вирус в награду к юбилею со словами: "Ну, дидываивали, прощавайте!"!
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І все ж православниє серби "впереді планєти всєй":


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Да Бацька явно собирается Путю сменить на посту Союзного государства!
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