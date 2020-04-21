 Парад на 9 травня відбудеться в Мінську попри коронавірус, - Міноборони Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tyt.by.
Міністерство оборони відповіло на петицію, в якій понад сім тисяч білорусів вимагали скасувати військовий парад. Адже парад і його репетиції передбачають велике скупчення людей, що небезпечно під час пандемії.
Попри те, що інші масові заходи в країні скасовані, парад збираються проводити.
"Нинішня епідеміологічна обстановка в Республіці Білорусь дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки. Підготовка і проведення параду є складовою бойової підготовки військ", - пояснили в Міноборони Білорусі.
Станом на 20 квітня в Білорусі зареєстровано 6264 позитивні тести на COVID-19, помер 51 хворий з коронавірусом.
Минусовые цены на нефть - это технический термин для нефтетрейдеров, связанных финансово с нефтехранилищами и спотовыми контрактами. В этом случае бизнесменам выгоднее заплатить поставщикам за то, чтобы они не поставляли нефть по контракту, чем арендовать взлетевшие в цене хранилища. Отсюда и появился странный термин "минусовая цена". То есть обычного купи-продай и тем более цен на АЗС это не касается.
Вот тут можно почитать более подробное пояснение:
https://www.bbc.com/russian/news-52362627
Курапаты (место расстрела беларусов - НКВД) ни разу не посетил, более того - кресты там сносил бульдозерами. С парадом надеюсь понятно - пока не будут открыты архивы преступлений сталинизма, совковые мракобесы будут тягать по площадям фаллосоподобные символы и меряться у кого толще и длиннее.
Что касается карантина - у Луки выбора нет. В случае карантина оголодавшие подданые на вилы подымут. Збережений на черный день у большинства нет вовсе. А так - за счет самоизоляции граждан, за счет сокрытия реального числа жертв - возможно и прокатит.
Но критическая масса для революции еще не созрела. Российские дотации режиму на протяжении десятилетий тому виной. Ну и печальный опыт Украины нельзя списывать конечно - нет заметного улучшения жизни и боязнь акта российской агрессии. Скорее всего режим слетит вслед за путинизмом.
Но , как говорится, хоронить нас очень рано. К власти в Украине пришёл человек честный , это вызывает тотальное противостояние ему элит, против него объединились все даже классические враги. Мало пандемии, ещё и поджигают зоны отчуждения в Чернобыле, создавая для Зе 'идеальный штром'( как точно сказал Шустер)
Надеюсь, у Зе все получится. Это очень важно, иначе после него к власти прийдут 'крепкие хозяйственники' бойка с медведчуком.
А " чессный " Зе , ведёт страну к погибели , этого не может видеть только слепой . До лампочки его мнимая " чесность " , если её многократно перекрывает , абсолютная глупость , фантастическая недальновидность и ужасающий непрофессионализм .!!
КАКИЕ "У ВАС "ПРЕЗИДЕНТЫ" ??? (!)
Они у вас были хоть когда-нибудь в вашей поганой истории??
Одни цари и каганы у вас были и все. А то, как там они себя называют так и в Африке многие дикарские вожди-людоеды себя именуют "президентами".
Как гамно ни назови оно своего качества не поменяет.
А победобесье приближает крах,
Вождь "великий" Путлер ложил на народ,
Он его имеет в задницу и в рот!