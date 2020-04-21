 Парад на 9 травня відбудеться в Мінську попри коронавірус, - Міноборони Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tyt.by.

Міністерство оборони відповіло на петицію, в якій понад сім тисяч білорусів вимагали скасувати військовий парад. Адже парад і його репетиції передбачають велике скупчення людей, що небезпечно під час пандемії.

Попри те, що інші масові заходи в країні скасовані, парад збираються проводити.

"Нинішня епідеміологічна обстановка в Республіці Білорусь дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки. Підготовка і проведення параду є складовою бойової підготовки військ", - пояснили в Міноборони Білорусі.

Станом на 20 квітня в Білорусі зареєстровано 6264 позитивні тести на COVID-19, помер 51 хворий з коронавірусом.

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