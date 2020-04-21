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 Економіка, За кордоном
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Все про:нафта (163) Трамп (2607)

 Ми заповнимо нафтою всі наші стратегічні сховища, закачавши 75 млн барелів, - Трамп

Небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища, заявив американський президент Дональд Трамп.

"Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища", - сказав президент на брифінгу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми збираємося закачати в сховища 75 млн барелів", - додав Трамп.

За його словами, це дозволить "повністю заповнити" ці нафтосховища.

"Ми зможемо повністю заповнити ці нафтосховища: вперше за довгий час і за правильну ціну", - заявив Трамп.

Раніше президент США вже повідомляв про плани купити якнайбільше нафти для стратегічних запасів країни, поки ціни на цей енергоносій низькі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на нафту марки WTI опустилася до мінус 37 доларів за барель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190289
 
   
 Топ коментарі
 
Трамп несе халявну нафту в СШАМы заполним нефтью все наши стратегические хранилища, закачав 75 млн баррелей, - Трамп - Цензор.НЕТ 9221
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Рыжая с***ка опять пытается поднять цену не нефть своими заявлениями. Вместо того чтобы втихаря закачивать хранилища.
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Тобі то що, кацапська свиня? Ти за своєю парашю слідкуй.
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Рыжая с***ка опять пытается поднять цену не нефть своими заявлениями. Вместо того чтобы втихаря закачивать хранилища.
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Тобі то що, кацапська свиня? Ти за своєю парашю слідкуй.
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яким таким чином він їх підніме, це навпаки їх ще більше опустить... бо кому ще потрібна зависока ціна, коли нафти забагато на ринку... навпаки її сплавляти будуть хоч за такі ціни...
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75 млн. баррелей это капля в море при мировой добыче нефти 85 млн. баррелей в ДЕНЬ!!! Стратегических запасов такого объёма хватит Америка аж на 3.75 дней. Так что спокойной ночи, ничего сверхъестественного на рынке эта покупка не сделает.
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хм. наверное всё уже под завязку.
Bryan Mound - Freeport, Texas. 20 полостей суммарно на 254 миллиона баррелей, с суточной пропускной способностью в 1.5 млн баррелей.[8][9]
Big Hill - Winnie, Texas. Объем 160 миллионов баррелей, до 1.1 миллиона в сутки. Планируется расширение на 250 млн (1.5 в сутки).[9]
West Hackberry - Lake Charles, Louisiana. 227 миллионов, пропускная способность 1.3 миллиона в день.[9]
Bayou Choctaw - Батон-Руж, штат Луизиана. Ёмкость 76 миллионов баррелей, не более 0,55 млн в день. Планируется расширение на 109 миллионов, с увеличением пропускной способности на 0,6 млн баррелей в день.[9]
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так цеж на мокшанських болотах знято))
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рыжий клоун,за 5 дней наполнятся твои стратегические хранилища))
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это по 25 литров готового бензина на одного американца. день за рулем. маловато...
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Не пишите чушь! Если вы считаете, что средний американец проезжает 260 км. в день, то вы бредите. Хотя, таксисты - вполне возможно.
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В милях это 162 мили. Мы столько в день не ездим.
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Копійка до копійки, так і стають багатими.
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цены на нефть будут падать еще! Украине нужно строить хранилища нефти быстро и скупать ее по дешевке, пока мировая экономика не пошла на запуск и потребление! сейчас можно выгодно затарится, только не русской нефтью, а покупать через ЕС из арабскую нефть чистейшей, чем русская и они скидки делают еще! а русским дулю! пусть свои вышки закрывают ибо нефть девать некуда!)))
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Арабская нефть основных марок в целом хуже Urals. Лучше затариваться американской.
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По содержанию серы основные арабские сорта хуже Urals, ты не знал?
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Деньги где чтоб скупать по дешовке?
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І нафтосховище за місяць не збудуєш, та ще й на "шару".
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Це все чудово і було б можливо, якби при владі не був нелох-членограй.
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Сектанти тут як тут. Для них слово "нафта" як червона ганчірка перед бичком.
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Что понимается под "отрицательной ценой на нефть"?

Вчера и вот уже сегодня то и дело появляются заголовки об "отрицательных ценах на нефть" и даже приводятся конкретные "отрицательные цены". Неужели производители нефти решили одарить счастливых потребителей не только бесплатной нефтью, но еще и дополнительными антикризисными выплатами? Где находится тот краник для нефти куда можно подойти с ведерком или канистрой чтобы получить свою нефть, а главное, свои денежки?
Американский телеканал CNBC решил провести разъяснительную работу и опубликовал на своем сайте статью This oil crash isn't as bad as it seems. Итак, что же имеется ввиду под "отрицательной ценой на нефть"? Это цена фьючерса с конкретной датой доставки для конкретной нефти. Например, майский фьючерс на нефть West Texas Intermediate (WTI) истекает сегодня, 21 апреля. Вчера, 20 апреля, он продавался по отрицательной цене, потому что в момент истечения фьючерсный контракт должен оказаться в руках тех, кто имеет мощности по нефтепереработке или хранению. То есть, спекулянт вынужден отдать контракт с доплатой, потому что у спекулянта нет мощностей по переработке или хранению. Теряет спекулянт, немного выигрывает тот, кто нефть реально переработает.
Очевидно, что такая доплата связана в необходимостью выполнить ранее взятые контрактные обязательства по майскому фьючерсному контракту и ни в коей мере не является долговременной тенденцией. Доплачивает же, скорее всего, спекулянт, который покупал этот контракт ранее по значительно более высокой цене в надежде получить прибыль.
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Когда этот шут не несёт чушь, он несёт пургу.
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Зелеублюдкам хоть хватит ума сделать что-нибудь подобное,пока такая халява? Или опять-"маю право на помилку"?
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Там нет ума.... Поєтому вопрос исчерпан....
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Віслюк скоріше кинеться в коліна Трампу та саудитам - "умоляю! помилуйте п*тина! он хороший! я у него в глазах видел мир! сжальтесь!"
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"...я в его шоколадном глазе видел мир ..." - а остальное по тексту...
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Так зараз за те що береш нафту тобі ще й доплачують.
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Оплатить ее хранение все равно необходимо.
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"гумова лялька" на у-ю єрміли не призначена для думання
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А что в Украине есть НЕФТЕХРАНИЛИЩА хотя бы на миллион тонн?
Вот это НОВОСТЬ!

Хотя можешь лично себе прикупить пару ведер, ты же УМНЫЙ, не зебил?!!
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В Украине есть нефтетранспортная система. Там внизу по ветке Витренко высказывается по этому поводу. Бурла свои залитые протри да почитай.
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ну тупущее зебильё - это просто пипец.
породистые кацапо-шариковы...
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Представь вася ,есть.И не на один миллион.Однако вася это не имя ,а диагноз,так что изучи тему.
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"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно.Источник: https://censor.net.ua/n3190289

Трамп рассуждает как бизнесмен и это правильно. Хранение дешевой нефти становится интересным бизнесом, а возможность последующей выгодной перепродажи делает еще интереснее
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на кацапии вообще сегодня не уснут)) даже в 3.15.
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от и доня - пока кого не шкицканет - не уснет - даже в 7 вечера)))
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Коломоский волосы на джоппе рвёт, что у него нет хранилищ.
Холява мимо проплывает.
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доня как политик - фантик от жвачки...
но как матерый финансюга? - он копейку нутром чует...
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он спасает цену на нефть такими заявлениями- чего не понятно то?
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не понятно почему ты в образы кинулся - все остальное понятно.
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хотел бы наполнить по дешёвке- наполнил бы молча, а тут явно звучит как угроза, чтобы рынок отреагировал.
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то шо доня манипулятор даже его сторонники не отрицают.
но манипулятор мощный - шо уже с него выросло...
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Здесь больше политики: никто не знает, насколько заполнены стратегические хранилища.
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Это хорошо, но цифры для США большие только на слух. Американцы в день добывают 13 миллионов баррелей, 75 миллионов - добыча за 6 дней. Но в целом, если речь идет о казенных запасах за казенные деньги, лучше купить дешевле, чем дороже, сколько бы ни было.
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Речь идёт о дополнительных стратегических хранилищах, которые никогда ещё не заполнялись нефтью. Разницу улавливаете?
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Ваше твердження більше схоже на брехню. Звідки інформація про "никогда ещё не заполнялись " ?
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Just google Strategic Petroleum Reserve (SPR) and learn when SOME of these stockpiles along the Gulf coasts of Texas and Louisiana were used the last time. Good luck.
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17 августа 2005 года SPR достиг своей цели в 700 миллионов баррелей (110 000 000 м3), или около 96% от его увеличенной в настоящее время емкости в 727 миллионов баррелей (115 600 000 м3). то-есть.. таки заполнялся полностью на весь объём в то время. Во вторых речь не идёт о каки-хто "дополнительных". А конкретно про Strategic Petroleum Reserve, которые Трамп дал указания заполнить.
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Два хранилища планируют модифицировать/достроить/расширить это:
1) Big Hill - Winnie, Texas. Объем 160 миллионов баррелей, до 1.1 миллиона в сутки. Планируется расширение на 250 млн (1.5 в сутки)
2) Bayou Choctaw - Батон-Руж, штат Луизиана. Ёмкость 76 миллионов баррелей, не более 0,55 млн в день. Планируется расширение на 109 миллионов, с увеличением пропускной способности на 0,6 млн баррелей в день.
Кстати, об этом здесь уже писали.
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By the way, SPR has a total storage capacity of 727 million barrels. Do you really think all these 727 million stockpiles have ever been completely filled?
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?5 миллионов не закачаешь не 6 не за 30 дней.Это огромный обьем.
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Кремлевское дерьмо не покупает никто в мире даже за 10 копеек.Трампыч.не бери на понт КГБиста,он давно труп
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так рыжий и не сказал, шо будет наполнять кацапской нефтью.
свою девать некуда - от она и пойдет в резервуары....
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Почему все любители пуйла такие дебилы?
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Цена на российскую нефть стала отрицательной

Стоимость барреля российской нефти Urals, как и американской WTI, 20 апреля достигла исторического минимума и опустилась ниже нуля долларов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Refinitiv.
Вечером в понедельник, 20 апреля, расчетная цена нефти марки Urals, которую производят российские компании Роснефть, Башнефть, Татнефть и другие, упала на 112,7% по сравнению с предыдущим днем - с $15,75 до -2 долларов за баррель.
На девять вечера по киевскому времени цена на американскую нефть WTI упала до нуля. А уже через 40 минут ее цена стала отрицательной - минус $39,44 за баррель. То есть столько продавцы стали доплачивать покупателям за то, чтобы те забирали нефть.
Причиной паники на рынке и столь печальных для него последствий стало перепроизводство и фактическая заполненность хранилищ нефти. Ее необходимо забирать тем, кто выкупил майские фьючерсы, а забирать попросту некуда. А покупателей данные перекупщики не нашли. И понятно почему - мировая экономика пребывает в анабиозе из-за пандемии коронавируса.
Аналитики считают, что падение цены на нефть марки WTI связано с продолжающимся накоплением товара в мире. Запасы сырья в основном нефтехранилище США заметно выросли. Объем нефти, который нынче находится в плавучих хранилищах в танкерах, в настоящее время оценивается в рекордные 160 млн баррелей. И это при том, что в США сократили добычу.
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Как всегда Раком на коленях мацкалы бунтовать удумали??
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Кудрин допустил изъятие денег со счетов россиян
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Зараз виграє той, у кого на цей момент "діжки" порожні зосталсь. Тім дівати нікуди, доплачують, що б забрали, а тут опа-на.
Терміново усім рити котловани під сховища .
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Дык, вся Америка-стратегический запас....
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Не можем, а нужно, и чем быстрее, тем лучше
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в Украине есть хранилища нефти в Кременчуге , щас заполняются
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Швейцария и ОАЭ заключили тайный союз.В швейцарских Альпах на горе Маттерхорн установлен гигантский флаг высотой 1 000 метров.
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В кацапии назревают очень плохие времена,надеюсь границы хорошо закрыты,поток бурятов будет ломиться через все кордоны,Трамп отменил выдачу гражданства. В россии усиленно крутят ролик с китаянкой,которая вышла замуж за москвича и какая теперь они замечательная и счастливая пара,а муж просто светится от счастья)))
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Значит надо отключать шланг с ботоксом от очка ***** и подключать туда шланг с нефтью - резервуар там большой!
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Ну и нафиг заполнять если он же сам говорит, что Америка добывает больше всего этой самой нефти - продать бы ту нефть (которую в Штатах добывают) кому нить, так нет многоходовочник №2 (***** является №1) решил не продать нефть а закупить у арабов.
Хер с ним что Техасская ВТИ (WTI) уже по -2$ продается - и ее дахера, и она нахер икому уже не нужна. Гений, экономист.
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Надо просто долларов еще больше понапечатать и всем во всем мире их даром раздать и все сразу станут богатыми. 3 трильльона же нахерачили уже, пусть еще напечатают, или напряг с бумагой?
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