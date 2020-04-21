 Ми заповнимо нафтою всі наші стратегічні сховища, закачавши 75 млн барелів, - Трамп

"Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища", - сказав президент на брифінгу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми збираємося закачати в сховища 75 млн барелів", - додав Трамп.
За його словами, це дозволить "повністю заповнити" ці нафтосховища.
"Ми зможемо повністю заповнити ці нафтосховища: вперше за довгий час і за правильну ціну", - заявив Трамп.
Раніше президент США вже повідомляв про плани купити якнайбільше нафти для стратегічних запасів країни, поки ціни на цей енергоносій низькі.
Bryan Mound - Freeport, Texas. 20 полостей суммарно на 254 миллиона баррелей, с суточной пропускной способностью в 1.5 млн баррелей.[8][9]
Big Hill - Winnie, Texas. Объем 160 миллионов баррелей, до 1.1 миллиона в сутки. Планируется расширение на 250 млн (1.5 в сутки).[9]
West Hackberry - Lake Charles, Louisiana. 227 миллионов, пропускная способность 1.3 миллиона в день.[9]
Bayou Choctaw - Батон-Руж, штат Луизиана. Ёмкость 76 миллионов баррелей, не более 0,55 млн в день. Планируется расширение на 109 миллионов, с увеличением пропускной способности на 0,6 млн баррелей в день.[9]
Вчера и вот уже сегодня то и дело появляются заголовки об "отрицательных ценах на нефть" и даже приводятся конкретные "отрицательные цены". Неужели производители нефти решили одарить счастливых потребителей не только бесплатной нефтью, но еще и дополнительными антикризисными выплатами? Где находится тот краник для нефти куда можно подойти с ведерком или канистрой чтобы получить свою нефть, а главное, свои денежки?
Американский телеканал CNBC решил провести разъяснительную работу и опубликовал на своем сайте статью This oil crash isn't as bad as it seems. Итак, что же имеется ввиду под "отрицательной ценой на нефть"? Это цена фьючерса с конкретной датой доставки для конкретной нефти. Например, майский фьючерс на нефть West Texas Intermediate (WTI) истекает сегодня, 21 апреля. Вчера, 20 апреля, он продавался по отрицательной цене, потому что в момент истечения фьючерсный контракт должен оказаться в руках тех, кто имеет мощности по нефтепереработке или хранению. То есть, спекулянт вынужден отдать контракт с доплатой, потому что у спекулянта нет мощностей по переработке или хранению. Теряет спекулянт, немного выигрывает тот, кто нефть реально переработает.
Очевидно, что такая доплата связана в необходимостью выполнить ранее взятые контрактные обязательства по майскому фьючерсному контракту и ни в коей мере не является долговременной тенденцией. Доплачивает же, скорее всего, спекулянт, который покупал этот контракт ранее по значительно более высокой цене в надежде получить прибыль.
Вот это НОВОСТЬ!
Хотя можешь лично себе прикупить пару ведер, ты же УМНЫЙ, не зебил?!!
породистые кацапо-шариковы...
Трамп рассуждает как бизнесмен и это правильно. Хранение дешевой нефти становится интересным бизнесом, а возможность последующей выгодной перепродажи делает еще интереснее
Холява мимо проплывает.
но как матерый финансюга? - он копейку нутром чует...
но манипулятор мощный - шо уже с него выросло...
1) Big Hill - Winnie, Texas. Объем 160 миллионов баррелей, до 1.1 миллиона в сутки. Планируется расширение на 250 млн (1.5 в сутки)
2) Bayou Choctaw - Батон-Руж, штат Луизиана. Ёмкость 76 миллионов баррелей, не более 0,55 млн в день. Планируется расширение на 109 миллионов, с увеличением пропускной способности на 0,6 млн баррелей в день.
Кстати, об этом здесь уже писали.
свою девать некуда - от она и пойдет в резервуары....
Стоимость барреля российской нефти Urals, как и американской WTI, 20 апреля достигла исторического минимума и опустилась ниже нуля долларов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Refinitiv.
Вечером в понедельник, 20 апреля, расчетная цена нефти марки Urals, которую производят российские компании Роснефть, Башнефть, Татнефть и другие, упала на 112,7% по сравнению с предыдущим днем - с $15,75 до -2 долларов за баррель.
На девять вечера по киевскому времени цена на американскую нефть WTI упала до нуля. А уже через 40 минут ее цена стала отрицательной - минус $39,44 за баррель. То есть столько продавцы стали доплачивать покупателям за то, чтобы те забирали нефть.
Причиной паники на рынке и столь печальных для него последствий стало перепроизводство и фактическая заполненность хранилищ нефти. Ее необходимо забирать тем, кто выкупил майские фьючерсы, а забирать попросту некуда. А покупателей данные перекупщики не нашли. И понятно почему - мировая экономика пребывает в анабиозе из-за пандемии коронавируса.
Аналитики считают, что падение цены на нефть марки WTI связано с продолжающимся накоплением товара в мире. Запасы сырья в основном нефтехранилище США заметно выросли. Объем нефти, который нынче находится в плавучих хранилищах в танкерах, в настоящее время оценивается в рекордные 160 млн баррелей. И это при том, что в США сократили добычу.
Терміново усім рити котловани під сховища .
-0.73
(-2.79%)
Хер с ним что Техасская ВТИ (WTI) уже по -2$ продается - и ее дахера, и она нахер икому уже не нужна. Гений, экономист.