 Пожежі на Житомирщині завдали збитків на площі 2 тисячі гектарів, - голова ОДА Бунечко

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
"Про наслідки масового вогнища, що охопили понад 4300 гектар, доповів Президенту України Володимиру Зеленському. За попередньою оцінкою, загальна площа збитків становить близько 2000 гектарів. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
кто палету производит
горельник в 10 раз дешевле дилянка
а на поддоны самое оно
как думаете???
кто на аукционе сможет купить??))
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Цікаво було би знати методику підрахунку кількості збитків. З одного боку згорілі господарства коштувати копійки, але сам ліс дорогий та відбудувати господарства дорого коштує! Та чи порахували кількість захворювань дихальних шляхів після таких пожеж?
Детали: Сотрудники Французского института радиозащиты и ядерной безопасности (IRSN) опубликовали отчет о влиянии масштабных лесных пожаров, бушующих в зоне отчуждения ЧАЭС на состояние атмосферного воздуха, передает «Апостроф».
По данным исследователей, пик радиоактивного загрязнения в Киеве пришелся на 10-11 апреля, когда уровень цезия-137 в воздухе был «почти на порядок» выше, чем до начала пожаров.
При этом исследователи подчеркнули, что показатели по цезию-137 хотя и «не являются незначительными», они все же умеренные и не несут негативных последствий для здоровья.
Кроме того, авторы отчета отметили, что продукты горения в первые дни после начала пожаров доносило ветром даже до Франции. Исследователи полагают, что запах гари также могли ощутили жители Беларуси, Румынии и Болгарии. В тему: Затяжные апрельские пожары в Чернобыле, предположительно, вызвавшие рост смертности от кронавируса, выгодны украинской власти.
fraza.uahttps://newsyou.info/kak-okazalos-dymom-ot-pozharov-v-chernobylskoj-zone-nadyshalis-dazhe-zhiteli-francii-video