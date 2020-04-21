 Пожежі на Житомирщині завдали збитків на площі 2 тисячі гектарів, - голова ОДА Бунечко

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Про наслідки масового вогнища, що охопили понад 4300 гектар, доповів Президенту України Володимиру Зеленському. За попередньою оцінкою, загальна площа збитків становить близько 2000 гектарів. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

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