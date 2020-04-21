EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  1049  8
Матеріали за темою:
Все про:пожежа (2233) Бунечко (11)

 Пожежі на Житомирщині завдали збитків на площі 2 тисячі гектарів, - голова ОДА Бунечко

Масштабні лісові пожежі, які із 16 квітня вирують в Овруцькому районі Житомирської області, завдали збитків на площі 2000 гектарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Про наслідки масового вогнища, що охопили понад 4300 гектар, доповів Президенту України Володимиру Зеленському. За попередньою оцінкою, загальна площа збитків становить близько 2000 гектарів. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідовують два вогнища пожежі в Житомирській області і чотири - в зоні відчуження ЧАЕС, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190288
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеля из Киева на Закарпатье свалил - в Киеве долгожданный дождь пошел, а в Закарпатье два землятрясения произошло.
 показати весь коментар
 
 
Не, ну тут что-то не так. Ежели пошёл тренд, по которому продажа нефти приносит финансовые потери, то пожары однозначно должны нести прибыль. Пересчитайте правильно. На Нью йоркской бирже посоветуйтесь
 показати весь коментар
 
особенно тем
кто палету производит
горельник в 10 раз дешевле дилянка
а на поддоны самое оно
как думаете???
кто на аукционе сможет купить??))
 показати весь коментар
 
Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 миллионов гривень", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3190288
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цікаво було би знати методику підрахунку кількості збитків. З одного боку згорілі господарства коштувати копійки, але сам ліс дорогий та відбудувати господарства дорого коштує! Та чи порахували кількість захворювань дихальних шляхів після таких пожеж?
 показати весь коментар
 
 
Главное: Последствия масштабных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС ощутили даже жители Западной Европы. Об этом говорится в отчете Французского института радиозащиты и ядерной безопасности (IRSN).
Детали: Сотрудники Французского института радиозащиты и ядерной безопасности (IRSN) опубликовали отчет о влиянии масштабных лесных пожаров, бушующих в зоне отчуждения ЧАЭС на состояние атмосферного воздуха, передает «Апостроф».
По данным исследователей, пик радиоактивного загрязнения в Киеве пришелся на 10-11 апреля, когда уровень цезия-137 в воздухе был «почти на порядок» выше, чем до начала пожаров.
При этом исследователи подчеркнули, что показатели по цезию-137 хотя и «не являются незначительными», они все же умеренные и не несут негативных последствий для здоровья.
Кроме того, авторы отчета отметили, что продукты горения в первые дни после начала пожаров доносило ветром даже до Франции. Исследователи полагают, что запах гари также могли ощутили жители Беларуси, Румынии и Болгарии. В тему: Затяжные апрельские пожары в Чернобыле, предположительно, вызвавшие рост смертности от кронавируса, выгодны украинской власти.
fraza.uahttps://newsyou.info/kak-okazalos-dymom-ot-pozharov-v-chernobylskoj-zone-nadyshalis-dazhe-zhiteli-francii-video
 показати весь коментар
 
 
Украинские пожарные отстояли территорию Беларуси от распространения на нее пожара. правда сгорела своя. Руководитель этой блестящей операции может съездить и получить орден в Минске. Как раз и парад посетит 9 мая.
 показати весь коментар
 
Сэкономили на МЧС - потратили на пожары.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору