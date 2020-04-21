EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Економіка
  41984  279
Матеріали за темою:
Все про:нафта (163) ціни (280)

 Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари

Російська нафта марки Urals ввечері в понеділок, 20 квітня, почала торгуватися за негативною ціною - до мінус $2 за барель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Twitter радіостанції Комерсант FM.

Спотові (тобто з поставкою негайно) ціни на нафту марки WTI теж стали негативними.

Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари 01

Також читайте: Ціна на нафту марки WTI опустилася до мінус 37 доларів за барель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190287
 
   
 Топ коментарі
 
Цензор - "Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара"
Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара - Цензор.НЕТ 209
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А ще добу тому парашинські пропагандони верещали, що х-ло переміг Саудів в нафтовій війні.
 показати весь коментар
 
 
РЖУ )))
Как это отрицательная цена?? То есть мне еще 2 бакса доплатят, тока шоб нефтюшку взяли ?!
))))))))
Может еще посидим на карантине, чтоб рашу окончательно развалить ?! )))
 показати весь коментар
 
 
Да, доплатят.
И не два бакса, а 55!

"На Нью-Йоркской бирже впервые в истории торгов майские контракты нефти марки WTI ушли в отрицательное значение - минус 6 долларов за баррель!
Теперь чтобы поставить нефть, продавец будет доплачивать покупателю.
Впрочем, речь идет только о майских контрактах.
Июньские контракты тоже серьезно просели, но пока держатся на уровне $21,21 за баррель.
ОБНОВЛЕНИЕ: через полчаса после установления отрицательной цены она достигла отметки минус $55 за баррель. Доплачивать покупателям продавцы будут, поскольку хранилища переполнились, а остановить процесс добычи технологически крайне сложно. Итого за день нефть WTI потеряла 300 процентов."

Нефть негде хранить, и добычу остановить нельзя, "законсервированные: " скаважины не подлежат "расконсервации".
Искренне надеюсь, что мышебратьям сейчас налог дополнтельный введут "на хранение нефти".
Это им за Украину.
 показати весь коментар
 
 
За рашку я радію, але для Канади дуже низькі ціни на нафту вдарять по економіці деяких провінцій.
 показати весь коментар
 
Але погодьтеся, заради такої справи можна трошки потерпіти...
 показати весь коментар
 
 
Подумалось... китай еще рашу на распродаже купит по дешевке )))
 показати весь коментар
 
 
по отрицательной цене, с доплатой шоб взяли
 показати весь коментар
 
 
Якутський шаман все ближче... мацква вже у радіусі дії потойбічних парфумів, котрі йому підкоряються...
 показати весь коментар
 
 
"потойбічних парфумів"?!!! Крутой Гугл-переводчик!
 показати весь коментар
 
 
Поки в світі така ціна,Україна повинна зкупляти чім більше нафти.
 показати весь коментар
 
 
ти собі купи, а ми почекаємо коли будуть нам доплачувати, щоб тільки забирали нафту
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А нам то що від цього?
На Україні ціни на паливо якщо упали, то дуже незначно.
 показати весь коментар
 
унылая попытка свиноруса выдать себя за украинца
 показати весь коментар
 
 
не удивлюсь если по +50 баксов заполнили, при минусовой цене))
 показати весь коментар
 
 
А Одесский нефтеперерабатывающий работает?
 показати весь коментар
 
от би ще й ***** на мінус два метри під землю...
 показати весь коментар
 
 
Він і так останніми тижнями з бункера не вилазить .. .
 показати весь коментар
 
А как же вяличие, дидываевале? Неужели против святого бунтовать будут.
 показати весь коментар
 
 
"
На Нью-Йоркской бирже впервые в истории торгов майские контракты нефти марки WTI ушли в отрицательное значение - минус 6 долларов за баррель!
Теперь чтобы поставить нефть, продавец будет доплачивать покупателю.
Впрочем, речь идет только о майских контрактах.
Июньские контракты тоже серьезно просели, но пока держатся на уровне $21,21 за баррель.
ОБНОВЛЕНИЕ: через полчаса после установления отрицательной цены она достигла отметки минус $55 за баррель. Доплачивать покупателям продавцы будут, поскольку хранилища переполнились, а остановить процесс добычи технологически крайне сложно. Итого за день нефть WTI потеряла 300 процентов."

Во как.
Условный "медведев" предлагает российскую нефть как газ торговать, "бери или плати".
Долго думали, долго.
Может, в Крым ее вместо воды подать?
 показати весь коментар
 
 
ИЗ КИЕВА В КРЫМ ДА ПО 0.02 $ ЗА ЛИТР БЕНЗИНА )))))))))))
 показати весь коментар
 
 
Куплю два-три танкера нефти Юралс по минус два бакса за бочку. Деньги переводите на мой счёт.)))
если что Сечин талантище!! гений переговорного процесса)))
 показати весь коментар
 
 
Ё-моё. С чего ж они нам контрибуцию платить будут?
 показати весь коментар
 
 
хочу кожен ранок зустрічати такими новинами! будьмо!
 показати весь коментар
 
 
Треба і собі "купити" кілька мільйонів барелів... Кілька мільйонів долярів не помішають. Одна проблема -- де взяти стільки порожніх відер ? У мене є тільки три відра... Може в когось є зайві, ? Прийму в дар любу тару !...
 показати весь коментар
 
 
Ох не завидую я жабам
на росиии , ведь голодные пацаки попрут ордой по болотам, в поисках пропитания.
 показати весь коментар
 
 
Скоро кацапські мутанти будуть гнус з комарами жерти.
 показати весь коментар
 
 
Очевидно, что скоро будет балет "Лебединое озеро" по сру тв
 показати весь коментар
 
 
И стрелять не надо -чтоб она сдохла (параша ) ! Это перекроит все потери от коронки ( я имею ввиду для Украины )
 показати весь коментар
 
 
То что ********** идут ко дну очень приятно,но что-то мне подсказывает что и вся мировая экономика несётся туда же...
 показати весь коментар
 
 
Если кацапы сдохнут, весь мир очень быстро оживёт... и заживёт!!!
 показати весь коментар
 
 
Дешевле нефть, дешевле транспорт, дешевле обогрев, дешевле товары - выше продажи. Да, страдают те кто сидит на нефти.
 показати весь коментар
 
и все несущиеся ко дну хотят жрать и покупают укранскую пшеницу, сою, подсолнечник
 показати весь коментар
 
Вот тебе годовщина Бедоносца, теперь уже мирового масштаба! Кто мог предугадать такое год назад!
 показати весь коментар
 
 
Вате скоро обьяснят,что падение цен на нефть-только на пользу России.
Путин снова всех переиграл!!!
 показати весь коментар
 
 
** Горели **
Горели ватные пуканы,
И снег кружился над землёй.
И путлер во гробу хрустальном
Лежал ну прямо как живой...
 показати весь коментар
 
 
Я возьму пару миллионов баррелей! Саму нефть можете не гнать, мне просто по 2 бакса за баррель оплатите и все! Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари - Цензор.НЕТ 2568
 показати весь коментар
 
Так не покатит. Самый хитрозадый? Не, купил - забирай!
 показати весь коментар
 
В то то и фишка, купил забирай или плати штраф за отсрочку выполнения контракта, а чтоб забрать надо где то хранить, но все кубышки уже заполнены.
 показати весь коментар
 
Если есть танкер, подгоняй... Я так понимаю, оплата после погрузки.
 показати весь коментар
 
По идее зарплата Сечина должна уйти в отрицалово - минус 5млн. в день Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари - Цензор.НЕТ 964
 показати весь коментар
 
 
"цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. На 21:32 по московскому времени она стоит почти минус 40 долларов за баррель. А затем и российская нефть марки Urals ушла в минус, пока до -2 долларов.
Вот как инвестбанкир Евгений Коган, профессор ВШЭ, объясняет такую цену на нефть:

- Как может нефть стоить 0? Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Нет покупателя на американскую нефть, - пишет он в своем телеграм-канале. - Это фьючерсы, фьючерсный контракт. Все резервуары заполнены"
 показати весь коментар
 
Сдается мне, что какие-то умные головы решили закончить нефтяную эпоху. Так бы нефтяные компании и дальше тормозили развитие человечества. Надо посмотреть, кто из крупных игроков выходил из нефтяного/газового бизнеса в водородный/зеленую энергетику

А вот и ответ
Фонд Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных компаний

===Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении «как можно скорее» избавиться от активов в компаниях, добывающих ископаемые виды топлива, в том числе крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil. Заявление опубликовано на официальном сайте фонда.

«В условиях, когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов топлива, нет смысла - ни с финансовой, ни с этической стороны - продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях», - говорится в заявлении.===
 показати весь коментар
 
 
Падение цен на нефть ведет к падению цен на все сырьевые ресурсы, кроме золота. Падение цен на сырьевые ресурсы ведёт к падению доходов и наших производителей, т.к. наша украинская экономика тоже имеет сырьевой характер и радоваться тут нечему. Беня может радоваться, накупив нашару и заполнив все хранилища своего НПЗ нефтью.
В мае вступают в силу ограничения на добычу нефти, постепенно очухиваются от карантина многие страны Европы, Китай, Корея, повышая потребление нефти, так, что цена поднимется вверх однозначно, но не до 100$, и даже не до приемлемых доя многих нефтедобытчиков 65$.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору