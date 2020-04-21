 Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Twitter радіостанції Комерсант FM.

Спотові (тобто з поставкою негайно) ціни на нафту марки WTI теж стали негативними.

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