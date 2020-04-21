 Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Twitter радіостанції Комерсант FM.
Спотові (тобто з поставкою негайно) ціни на нафту марки WTI теж стали негативними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Twitter радіостанції Комерсант FM.
Спотові (тобто з поставкою негайно) ціни на нафту марки WTI теж стали негативними.
Как это отрицательная цена?? То есть мне еще 2 бакса доплатят, тока шоб нефтюшку взяли ?!
))))))))
Может еще посидим на карантине, чтоб рашу окончательно развалить ?! )))
И не два бакса, а 55!
"На Нью-Йоркской бирже впервые в истории торгов майские контракты нефти марки WTI ушли в отрицательное значение - минус 6 долларов за баррель!
Теперь чтобы поставить нефть, продавец будет доплачивать покупателю.
Впрочем, речь идет только о майских контрактах.
Июньские контракты тоже серьезно просели, но пока держатся на уровне $21,21 за баррель.
ОБНОВЛЕНИЕ: через полчаса после установления отрицательной цены она достигла отметки минус $55 за баррель. Доплачивать покупателям продавцы будут, поскольку хранилища переполнились, а остановить процесс добычи технологически крайне сложно. Итого за день нефть WTI потеряла 300 процентов."
Нефть негде хранить, и добычу остановить нельзя, "законсервированные: " скаважины не подлежат "расконсервации".
Искренне надеюсь, что мышебратьям сейчас налог дополнтельный введут "на хранение нефти".
Это им за Украину.
Даром возьмут.
На Україні ціни на паливо якщо упали, то дуже незначно.
На Нью-Йоркской бирже впервые в истории торгов майские контракты нефти марки WTI ушли в отрицательное значение - минус 6 долларов за баррель!
Теперь чтобы поставить нефть, продавец будет доплачивать покупателю.
Впрочем, речь идет только о майских контрактах.
Июньские контракты тоже серьезно просели, но пока держатся на уровне $21,21 за баррель.
ОБНОВЛЕНИЕ: через полчаса после установления отрицательной цены она достигла отметки минус $55 за баррель. Доплачивать покупателям продавцы будут, поскольку хранилища переполнились, а остановить процесс добычи технологически крайне сложно. Итого за день нефть WTI потеряла 300 процентов."
Во как.
Условный "медведев" предлагает российскую нефть как газ торговать, "бери или плати".
Долго думали, долго.
Может, в Крым ее вместо воды подать?
если что Сечин талантище!! гений переговорного процесса)))
на росиии , ведь голодные пацаки попрут ордой по болотам, в поисках пропитания.
Путин снова всех переиграл!!!
Горели ватные пуканы,
И снег кружился над землёй.
И путлер во гробу хрустальном
Лежал ну прямо как живой...
Вот как инвестбанкир Евгений Коган, профессор ВШЭ, объясняет такую цену на нефть:
- Как может нефть стоить 0? Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Нет покупателя на американскую нефть, - пишет он в своем телеграм-канале. - Это фьючерсы, фьючерсный контракт. Все резервуары заполнены"
А вот и ответ
Фонд Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных компаний
===Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении «как можно скорее» избавиться от активов в компаниях, добывающих ископаемые виды топлива, в том числе крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil. Заявление опубликовано на официальном сайте фонда.
«В условиях, когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов топлива, нет смысла - ни с финансовой, ни с этической стороны - продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях», - говорится в заявлении.===
В мае вступают в силу ограничения на добычу нефти, постепенно очухиваются от карантина многие страны Европы, Китай, Корея, повышая потребление нефти, так, что цена поднимется вверх однозначно, но не до 100$, и даже не до приемлемых доя многих нефтедобытчиков 65$.