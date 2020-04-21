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 Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:нафта (163) Вітренко Юрій (112)

 У нас є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Потрібно не проґавити можливості, - Вітренко про мінусові ціни на нафту

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Україна може скористатися тим, що ціни на нафту досягли від'ємного значення, оскільки має значні резервуари для її зберігання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Вітренко зазначив: "Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту.

Це можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому. (Хоча за деякими даними, наприклад, у США вистачає ємкості для зберігання нафти до листопада за нинішніх темпах видобутку та споживання).

В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості".

Читайте: Ціна на нафту марки WTI стала негативною (оновлено)

Вітренко продовжив: "Схоже, бізнес зі зберігання нафти є найбільш прибутковим зараз.

Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетузувати.

З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може, наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом:)

Тут у нас майже консенсус, що потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобувних країн.

І пишуть, що в Міноборони було величезне сховище на 1 млн тонн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на нафту марки WTI опустилася до мінус 37 доларів за барель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190286
 
   
 Топ коментарі
 
Люди! Будьте уважні: ночами фулюгани заливають бензин у чужі машини!
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эти нефтегазовые "мальчики" МОЛОДЦЫ !

стратегические мыслят, но не с Зеленским такие дела делать - похерит У нас есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Нужно не упустить возможности, - Витренко о минусовых ценах на нефть - Цензор.НЕТ 4255
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может --- ключевое слово. Но клика ЗЕмародёров всё просрёт и украдёт, или откровенно устроят саботаж в пользу Кремляди.
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Ермак (великий зесоветник) щас устроит рекламу рашкиного говна с хлоркой (или что там они иногда домешивают).
А нормальной нефти можно было бы прикупить, конечно.
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Это еще раз доказывает "виртуальность" и полную фантастичность ("дутость" и ущербность) нынешней экономической системы как таковой. Век цифровых технологий, можно было бы опираться в расчетах на матанализ, мат статистику и численные методы, а не на СПЕКУЛЯЦИИ ДАРМОЕДОВ И ТРУТНЕЙ паразитирующих на невежестве большинства!
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Хорошая идея, только что бы не получилось как в прошлый раз.
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стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран.Источник: https://censor.net.ua/n3190286

и это правильно
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Копать котлованы надо и плёнкой выстилать, вот вам и ёмкости. На целине первый урожай хлеба был такой большой что пришлось в буртах хранить и справились.
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Молодец Витренко!
Его нужно министром энергетики!
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"...пишут, что в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн..." Источник: https://censor.net.ua/n3190286

Один з головних нафтогазових менеджерів і експертів спирається не на офіційні дані по його галузі, а на те що пишуть якісь балаболи. Дивно!
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Чем меньше возможностей для хранения, тем больший убыток русским - скважини придётся блокировать, а это дорого и их восстановление проблематично.
Поэтому помогать им не стоит возможностями своих трубопроводов.
Помогая их конкурентам тоже ослабляется общая напряжённость . . .
Я бы ставил вопрос не о заработках на хранении, а о забирании нефти в собственность с доплатой. Так хоть логично будет.
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