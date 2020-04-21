 У нас є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту. Потрібно не проґавити можливості, - Вітренко про мінусові ціни на нафту

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Вітренко зазначив: "Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту.

Це можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому. (Хоча за деякими даними, наприклад, у США вистачає ємкості для зберігання нафти до листопада за нинішніх темпах видобутку та споживання).

В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості".

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Вітренко продовжив: "Схоже, бізнес зі зберігання нафти є найбільш прибутковим зараз.

Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетузувати.

З газом в Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш чого очікувати. Може, наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом:)

Тут у нас майже консенсус, що потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобувних країн.

І пишуть, що в Міноборони було величезне сховище на 1 млн тонн".

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