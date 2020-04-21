 Основна боротьба проти коронавірусу ще попереду, - глава ВООЗ Гебреєсус

Про це заявив у понеділок глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Повірте, найскладніше - попереду. Але ми можемо запобігти цій трагедії", - сказав Гебреєсус журналістам у Женеві.
"Багато просто не розуміють, що це за вірус", - додав гендиректор ВООЗ.
Він пояснив, що, з одного боку, COVID-19 - дуже заразний, а з іншого, - є серйозною загрозою для деяких груп населення.
Данко. Шо мовчите? Га? Де Ізергіль, стара *****!
Голос з натовпу. Вчора здохла.
Данко. (Невпевнено) Іттіть.
Голос з натовпу. А не пішов би ти на ***...
не позорься
- коронавирус не мог быть утечкой из лаборатории в Ухани.
- подтверждений тому, что коравирус имеет лабораторное происхождение нет.
- подтверждения тому, что коравирус имеет лабораторное происхождение недостаточны.
- мы не исключаем что вирус мог случайно распространится из лаборатории в Ухани.
- скорее всего ето лабораторный вирус - ошибка есть ошибка.
- если найдется подтверждение, что ето намерення утечка - Китай должен ответить.
- точно лаб.
- да комуняки китайские брехали с первого дня!
то втемную - те не такие простые, за нищебродами кацапами овцами ходить...
не удивлюсь ничему - ни кацапской подставе китайцев, ни китайской вечной грязище,
ни китайчатскому умыслу....
пока шо тыкаемся как слепые кошарики, башкой об углы бьемся, а шо оно и откуда понятия не имеем.
круг сузился на кацапню и китайцев - а хто уже там скока внес? - один боже знает...
- коронав. НЕ МОЖЕТ передаваться от человека - к человеку!!!
доне конечно уважение, шо в скафандр не запаковался и к ***** на алтай не махнул (на шо он вполне способен), но его махание палочками
с ваткой на кончике и убеждалово, шо у нас таких многа - большого оптимизма не вызывают....
понятно одно - пока врачи без понятия, шо происходит, а власти нужны руки и мозги,
шо б работали как и до етого....
Именно вторая, осенне-зимняя волна Испанки привела к массовым жертвам.
А вирус гриппа, если тебя не убьёт, то ты его убьешь за 3-5 дней.
ПЕши исчо, пЕсатель
От він в мене асоціюється як СМерть!
В Германии происходили странные вещи с самого начала карантина....
Сначала нас упорно уверяли, что маски совсем необязательны..,а главное перчатки...
Кстати ,с начала марта на дверях аптек появились объявления об отсутствии в продаже масок (а куда они делись?) До этого их было валом и на Амазоне тоже...
И ВДРУГ....., через 4 недели карантина, рекомендуют самим шить маски, одевать их в транспорте и в магазинах.
Государство оказывает помощь в перепрофилирвании предприятий, с гарантией реализации продукции, на выпуск масок. К середине мая Германия должна начать работать ( в масках) и необходимо иметь минимум миллион масок!
Во как!
ОКАЗЫВАЕТСЯ МАСКИ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ?
Почему никто не обратил внимания,что Китай одел маски в первые же дни ?
Почему всё человечество оставили " голым" ?
И ещё..
Противникам карантина.... Карантин играет огромную положительную роль!
Я мориторила ситуацию по Миру и Германии с 12 марта. Уверяю вас,что чем больше плотность населения в регионе,тем больше уровень инфицирования и смертности!
Кто не верит смотрите сами..
https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ это по ФРГ и
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 а это по 185 странам и Миру
Поивторому вопросу информация у меня отсутствует. Предпочитаю мясо,рыбу, сыры...