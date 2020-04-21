 Основна боротьба проти коронавірусу ще попереду, - глава ВООЗ Гебреєсус

Про це заявив у понеділок глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Повірте, найскладніше - попереду. Але ми можемо запобігти цій трагедії", - сказав Гебреєсус журналістам у Женеві.

"Багато просто не розуміють, що це за вірус", - додав гендиректор ВООЗ.

Він пояснив, що, з одного боку, COVID-19 - дуже заразний, а з іншого, - є серйозною загрозою для деяких груп населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три вакцини від COVID-19 проходять клінічні випробування, - ВООЗ