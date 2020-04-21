EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Здоров'я
  9158  73
Матеріали за темою:
Все про:ВООЗ (128) карантин (3250) Гебреєсус (28) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 Основна боротьба проти коронавірусу ще попереду, - глава ВООЗ Гебреєсус

На людство ще чекають непрості випробування, пов'язані з коронавірусом COVID-19.

Про це заявив у понеділок глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Повірте, найскладніше - попереду. Але ми можемо запобігти цій трагедії", - сказав Гебреєсус журналістам у Женеві.

"Багато просто не розуміють, що це за вірус", - додав гендиректор ВООЗ.

Він пояснив, що, з одного боку, COVID-19 - дуже заразний, а з іншого, - є серйозною загрозою для деяких груп населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три вакцини від COVID-19 проходять клінічні випробування, - ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190284
 
 
 Топ коментарі
 
Этого кренделя надо привлечь к ответственности, а он до сих пор вещает.
 показати весь коментар
 
Это тот мудак который до последнего прикрывал китайцев с последствиями их изобретения .
 показати весь коментар
 
Ця організація,це лівацька помийна яма.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В первую вы сами не понимаете балаболы. Прав Трамп.
 показати весь коментар
 
 
Этого кренделя надо привлечь к ответственности, а он до сих пор вещает.
 показати весь коментар
 
 
Это тот мудак который до последнего прикрывал китайцев с последствиями их изобретения .
 показати весь коментар
 
 
А 16 сентября 2019 г. в Новосибирске на "ВЕКТОРЕ" что было и с каким 👑 вирусом лаборатория работала?
 показати весь коментар
 
Вот только американцы требуют доступ в китайскую лабораторию . Почему не в новосибирскую ?
 показати весь коментар
 
Чем массово переболели в Украине ноябре-декабре 2019 г.?
 показати весь коментар
 
Гебрейесус говорить, що багато хто не розуміє щодо цього короновірусу. Так чому ВОЗ не пояснює це?
 показати весь коментар
 
 
судя по всему нам теперь с этой заразой придётся жить...только где ж така гадость узялася...?! возможно вскоре узнаем правду...похоже рассея будет платить усем и долго...ИМХО
 показати весь коментар
 
 
Не буває співпадіння у таки випадках! Короновірус є складною розробкою вірусологів росії. Звичайно, що в Китай його привели і розповсюдили росіяни, а Китай використали!
 показати весь коментар
 
 
Ali Hasan В Китаї є лабораторія.Саме в Ухані вона розташована,Коли почалося там розповсюдження вірусу,китайці не пустили до себе закордоних вірусологів.Московити не такі розумні.Вони мають хімічну зброю,а бактерілогічна набагато складніша.
 показати весь коментар
 
 
Росіяни дуже давно мають вірусологів, які є і в Україні. У нас не так давно перерізали пуповину вірусології з росіянами. В росії це підприємство "Вектор", де у вересні 2019 року був вибух, а потім там і в Україні був спалах важких легеневих хвороб. Це все підтверджує російське джерело цього вірусу. Китайці в науці перед нами ще діти на яких хочуть списати цю епідемію.
 показати весь коментар
 
 
Ali Hasan Крім вірусологів,потрібно ще обладнання.Та й в них ці спеціалісти вже постаріли.І таке у всіх галузяг.А китайці це комуняки,які не кращі від совєтських комуняк.Китайці не пустили до себе закордонних вірусологів.Виникає питання,чому?
 показати весь коментар
 
 
Данко. (шуткує) Вот ******** пагодка. (Натовп мовчить)
Данко. Шо мовчите? Га? Де Ізергіль, стара *****!
Голос з натовпу. Вчора здохла.
Данко. (Невпевнено) Іттіть.
Голос з натовпу. А не пішов би ти на ***...
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, що зараз така боротьба з короновірусом, що економіка України просто стала! Тепер маємо ліквідацію малого бізнесу, стомоталогії, звичайних селян...
 показати весь коментар
 
 
Фарм компании вытащили эфиопа африканского в председатели ВОЗ и хотят чтобы он шото делал ? 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Эх! А ведь он мог стать величайшим русским поэтом! И происхождение и внешность для этого у него более чем подходящие...
 показати весь коментар
 
 
сьогодні показали сюжет про зоопарки...а це також дійсно капець...все йде під три чорти...одна надія може хоч рашка таки лусне...хай їй грець...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
бутусов - чмо, ты клован брехливый, а не журналист
не позорься Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2982
 показати весь коментар
 
 
Лучше пусть расказут что за цирк с вирусом каким образом он по миру пошел, а соседние города к уханю пекин Шанхай и так далеко не зацеплины? Для кого эти сказки? Где эпидемия?
 показати весь коментар
 
 
Навряд чи це цирк з вірусом. Це скоріше добре спланована операція, яка має вірусну і політичну складову. Тепер легких рішень нема, а більше всіх постраждають треті країни.
 показати весь коментар
 
 
От нечего делать решил почитать о достижениях главы ВОЗ, очень впечатляет. 1.Не имеет мед.образования. 2.Состоял в руководстве революционной коммунистической партии зарегистрирована как террористическая организация... Все - мне хватило и этого...
 показати весь коментар
 
 
Революційна доцільність голови ВОЗ така, як і зараз в Україні?
 показати весь коментар
 
 
так интересно было наблюдать последовательность новостей:
- коронавирус не мог быть утечкой из лаборатории в Ухани.
- подтверждений тому, что коравирус имеет лабораторное происхождение нет.
- подтверждения тому, что коравирус имеет лабораторное происхождение недостаточны.
- мы не исключаем что вирус мог случайно распространится из лаборатории в Ухани.
- скорее всего ето лабораторный вирус - ошибка есть ошибка.
- если найдется подтверждение, что ето намерення утечка - Китай должен ответить.
- точно лаб.
- да комуняки китайские брехали с первого дня!
 показати весь коментар
 
 
вполне может быть, но если и попользовала кацапня китайцев,
то втемную - те не такие простые, за нищебродами кацапами овцами ходить...
 показати весь коментар
 
Я думаю, що кацапня цей вірус підкинула на ринок Уханя спеціально, щоб думали на китайців. У китайців не було мотивів наносити собі шкоду, а перші приховані випадки подібної хвороби були поруч Новосибірська, а потім і в Україні. В січні зафіксували біля 600 смертей в Україні від невідомого запалення легенів. Тоді ще не було тестів на короновірус.
 показати весь коментар
 
 
от обоих братьев по мавзолeям можно шo угодно ожидать.
не удивлюсь ничему - ни кацапской подставе китайцев, ни китайской вечной грязище,
ни китайчатскому умыслу....

пока шо тыкаемся как слепые кошарики, башкой об углы бьемся, а шо оно и откуда понятия не имеем.
 показати весь коментар
 
Ali Hasan Так і московити ще більше постраждали.Нафта впала до мінімуму,бо немає кому продавати.А ще,в них повно інфікованих.
 показати весь коментар
 
А если кацапы пообещали им нашу землю?.. Почему бы и не походить? Кстати, где делись все эти китайские "доктора", которые к нам понаехали в начале карантина, с соплей встречались?
 показати весь коментар
 
та все може може быть - о чем говорить?
круг сузился на кацапню и китайцев - а хто уже там скока внес? - один боже знает...
 показати весь коментар
 
 
Все, где у руля социалисты-коммуняки. Все до единого.
 показати весь коментар
 
 
Пропустил еще одну, САМУЮ главную "тюльку" от этих гнид:
- коронав. НЕ МОЖЕТ передаваться от человека - к человеку!!!
 показати весь коментар
 
конечно не может, но кода ему, гаду, нада? - может...
 показати весь коментар
 
Та шото и испанка по течению больше смахивает на химоружие. В моей семье все прабабки-прадеды были живы-здоровы, одна до 90+ дожила.
 показати весь коментар
 
все таки химотравиловы не биология, а и тут и там вроде вирус хозяйничает...
доне конечно уважение, шо в скафандр не запаковался и к ***** на алтай не махнул (на шо он вполне способен), но его махание палочками

с ваткой на кончике и убеждалово, шо у нас таких многа - большого оптимизма не вызывают....
понятно одно - пока врачи без понятия, шо происходит, а власти нужны руки и мозги,
шо б работали как и до етого....
 показати весь коментар
 
Хозяйничать могут вирус с химией параллельно.
 показати весь коментар
 
тоже верно, но очень не хотелось бы все беды сразу - по одной как то... - и тогда мы точно справимся.
 показати весь коментар
 
Поздно пить Баржоми.......... пролетели вы, ребята. кормушка закрыта. Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6578
 показати весь коментар
 
 
Какая кормушка, что закрыто? Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6176. Доня с белкой на голове пытается свой про...б на ВОЗ переложить? Типа денег не дал? Ну так ЕС профинансирует. Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6176 В Донины сказки только дебилы верят. А по поводу что весь цурес с этим вирусом еще впереди, так это 100500%. И об этом не только ВОЗ говорит, но дебилы этого не слышат. История идиотов не учит......
Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 1680 Именно вторая, осенне-зимняя волна Испанки привела к массовым жертвам.
 показати весь коментар
 
ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19 только 12-03-2020. Когда уже многие страны начали принимать ограничительные меры и без этих импотентов. Для чего тогда нужна эта организация? В этот день в Италии уже было 1016 умерших и 12839.
 показати весь коментар
 
Не повторяйте бред полностью обо...равшегося рыжего дурачка с белкой на голове. Его скулеж рассчитан на даунов типа него. Просто поищите рекомендации ВОЗ на генассамблее ООН в сентябре 2019 года. Это было достаточно заранее? Первый случай заражения в США и Южной Корее были зафиксированы в один день, 21 января. Сравните последствия в этих странах. В начале января разведка США предупреждала рыжего недоумка, но он решил что он умнее всех и уверял, что "этот лёгкий грипп у него под контролем и все пройдёт само собой". Пока 16 марта на телеконференции с губернаторами штатов не призвал "спасайся кто может и теперь каждый сам за себя". Но ВОЗ все равно виновата...... Основна боротьба проти коронавірусу ще попереду, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 3313.
 показати весь коментар
 
Перша ракетка світу Новак Джокович:Особисто я проти вакцинації і не хочу, щоб мене змушували робити щеплення заради можливості подорожувати. Але якщо вакцинацію від коронавірусу зроблять обов'язковою, то що тоді? Мені доведеться приймати рішення
 показати весь коментар
 
Мы не можем предотвратить эту трагедию.Её может предотвратить сам вирус,который,щоб продолжить своё существование перестанет убивать носителя Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 9092
 показати весь коментар
 
С чего бы вирусу жалеть организм, который хочет его убить?
 показати весь коментар
 
ну ты темнота! Вирус не хочет убивать, вирус хочет сам жить и размножаться, ему убивать не выгодно
 показати весь коментар
 
 
Расскажи это вирусу бешенства.
А вирус гриппа, если тебя не убьёт, то ты его убьешь за 3-5 дней.
ПЕши исчо, пЕсатель
 показати весь коментар
 
В мене одної його фото асоціюється зі Смертю??????????????????????????????
От він в мене асоціюється як СМерть!
 показати весь коментар
 
 
Главная проблема - не вирус, а твоя контора провокаторов и негодяев.
 показати весь коментар
 
 
В истории с коронивирусом очень много непонятки во всем Мире...!
В Германии происходили странные вещи с самого начала карантина....
Сначала нас упорно уверяли, что маски совсем необязательны..,а главное перчатки...
Кстати ,с начала марта на дверях аптек появились объявления об отсутствии в продаже масок (а куда они делись?) До этого их было валом и на Амазоне тоже...
И ВДРУГ....., через 4 недели карантина, рекомендуют самим шить маски, одевать их в транспорте и в магазинах.
Государство оказывает помощь в перепрофилирвании предприятий, с гарантией реализации продукции, на выпуск масок. К середине мая Германия должна начать работать ( в масках) и необходимо иметь минимум миллион масок!
Во как!
ОКАЗЫВАЕТСЯ МАСКИ ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ?
Почему никто не обратил внимания,что Китай одел маски в первые же дни ?
Почему всё человечество оставили " голым" ?
И ещё..
Противникам карантина.... Карантин играет огромную положительную роль!
Я мориторила ситуацию по Миру и Германии с 12 марта. Уверяю вас,что чем больше плотность населения в регионе,тем больше уровень инфицирования и смертности!
Кто не верит смотрите сами..
https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ это по ФРГ и
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 а это по 185 странам и Миру
 показати весь коментар
 
Что там в Японии с короной? И какие блюда ты умеешь готовить из нефти?
 показати весь коментар
 
 
В Японии инфицированных. - 11.135 ,а умерших - 263 ,Но это же Япония!
Поивторому вопросу информация у меня отсутствует. Предпочитаю мясо,рыбу, сыры... Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 9900
 показати весь коментар
 
Він хотів сказати що піндоси ще не раз робитимуть біологічну атаку?!
 показати весь коментар
 
Вектор-не вектор, а отдуваться все равно кацапам за все и сразу.
 показати весь коментар
 
 
НУ КАК ДЛЯ ГЛАВЫ ВОЗ ОБЪЯСНИЛ КАК ТРЕТЬЕКЛАШКА !!!
 показати весь коментар
 
Странам нужно поддержать инициативу Трампа о прекращении финансирования ВОЗ! Гладишь - и короновирус станет неопасным! Тем более, что лето на носу. А любой грипп имеет сезонность и его сезон заканчивается! Готовтесь летом и осенью обсираться от какой-нибудь, или новой пищевой токсикоинфекции! Кто туалетной бумагой затарился - пригодится!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ещё один долбодятел.. Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 9123
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Цей Єврейісус має на диво тупий вираз обличчя та підозріле прізвище, яке ніби на щось натякає. Корумпована організація, яка фінансується фармгігантами, ніколи не скаже нам правду.
 показати весь коментар
 
Почему эта тварь не сидит на нарах?..
 показати весь коментар
 
 
Задолбал уже этот фалаш со своими пустопорожние высерами
 показати весь коментар
 
 
такое ощущение, что воз об этом знает больше, а его генсек недавно проходил практику в лабораториях уханя.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору